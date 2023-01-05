Будут судить военного РФ, который ограбил двух человек во время оккупации Черниговщины. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Черниговской областной прокуратурой в порядке специального досудебного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего страны-агрессора по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Об этом в телеграме сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"Расследованием установлено, что во время оккупации села Ягодное Черниговского района Черниговской области военный, проходивший службу в воинской части 55115 с дислокацией в г. Кызыл Республики Тива РФ, ограбил девушку и парня.
Угрожая убийством потерпевшим, он открыто похитил их имущество - мобильный телефон, ноутбук и 11 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.
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+2 Олександр ВАЛОВИЙ
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