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Будут судить военного РФ, который ограбил двух человек во время оккупации Черниговщины. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Черниговской областной прокуратурой в порядке специального досудебного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего страны-агрессора по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом в телеграме сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Расследованием установлено, что во время оккупации села Ягодное Черниговского района Черниговской области военный, проходивший службу в воинской части 55115 с дислокацией в г. Кызыл Республики Тива РФ, ограбил девушку и парня.

Угрожая убийством потерпевшим, он открыто похитил их имущество - мобильный телефон, ноутбук и 11 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

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Будут судить военного РФ, который ограбил двух человек во время оккупации Черниговщины 01
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Топ комментарии
+8
Знущаєтесь чи що? Видно що бурят, а для чого морду прикрили?
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05.01.2023 12:53
+4
Істина морда рюцькогоміра. Браття-славяні!
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05.01.2023 13:15
+2
А коли судитимуть⚖️ «гуманітарних діячів🐷», які жирували на крові та горі Українців під час агресії рашистів *****‼️🤬😡😠🪖⚔️

Мабуть, проводяться консультації з «вельми розумними юристами⚖️» портновим, лукаш та лавриновичем з підрахуєм⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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05.01.2023 12:55
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Знущаєтесь чи що? Видно що бурят, а для чого морду прикрили?
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05.01.2023 12:53 Ответить
Дійсно видно що якийсь ********.
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05.01.2023 13:06 Ответить
З Туви, мабуть тувинець. А рожі не світлять під час слідства і судового розгляду, бо такі правила. Вирок суду важливіше того, щоб на пику подивитися.
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05.01.2023 19:00 Ответить
Замість того щоб грабувати і вбивати жителів республіки туа, кацапи приперли його сюди.
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05.01.2023 12:54 Ответить
А коли судитимуть⚖️ «гуманітарних діячів🐷», які жирували на крові та горі Українців під час агресії рашистів *****‼️🤬😡😠🪖⚔️

Мабуть, проводяться консультації з «вельми розумними юристами⚖️» портновим, лукаш та лавриновичем з підрахуєм⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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05.01.2023 12:55 Ответить
Шойгін земеля...
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05.01.2023 13:09 Ответить
Істина морда рюцькогоміра. Браття-славяні!
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05.01.2023 13:15 Ответить
Я думаю вони довго в нашій в'язниці не протягнуть, ці фашисти засуджені
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05.01.2023 13:25 Ответить
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05.01.2023 15:26 Ответить
ви дурачки на цензорі,чого морду його закрили,його не судити треба,а тяжкою чугунною пательнею по репе зїздити.
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05.01.2023 19:09 Ответить
 
 