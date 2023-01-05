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Обстрел Херсона: повреждена пожарная часть и авто спасателей. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время сегодняшнего удара по Херсону повреждена пожарная часть, осколками иссечены авто спасателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Херсон сегодня. Очередной удар по спасателям, защищенным от атак международным правом, но на практике этого права их враг лишает чуть ли не ежедневно. Повреждена пожарная часть, осколками иссечены авто. К счастью, личный состав не пострадал", - говорится в сообщении.

Обстрел Херсона: повреждена пожарная часть и авто спасателей 01
Обстрел Херсона: повреждена пожарная часть и авто спасателей 02
Обстрел Херсона: повреждена пожарная часть и авто спасателей 03
Обстрел Херсона: повреждена пожарная часть и авто спасателей 04

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и кто мне скажет,что не было наводчика...
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05.01.2023 13:06 Ответить
Русофашисти ніяк не можуть второпати , що Херсон , як і вся Украіна
ніколи не будуть під рашинським впливом !
Тому розберіться там з путлєром і його бандою , які посилають вас,
на вірну смерть 😠 і живіть на своій землі , а не на чужій 🙁
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05.01.2023 13:16 Ответить
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05.01.2023 13:34 Ответить
СУДЬЮ НА МИЛО ‼️‼️‼️
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05.01.2023 13:35 Ответить
Українці мають сами вішати судей наГилякі , бо з цією владою знову повернуться ригі, олігархі і кацапи і будуть знову ГРАБУВАТИ УКРАЇНЦІВ ‼️‼️‼️
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05.01.2023 13:37 Ответить
 
 