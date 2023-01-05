Обстрел Херсона: повреждена пожарная часть и авто спасателей. ФОТОрепортаж

Во время сегодняшнего удара по Херсону повреждена пожарная часть, осколками иссечены авто спасателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Херсон сегодня. Очередной удар по спасателям, защищенным от атак международным правом, но на практике этого права их враг лишает чуть ли не ежедневно. Повреждена пожарная часть, осколками иссечены авто. К счастью, личный состав не пострадал", - говорится в сообщении.









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