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Обстрел Херсона: повреждена пожарная часть и авто спасателей. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Во время сегодняшнего удара по Херсону повреждена пожарная часть, осколками иссечены авто спасателей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Херсон сегодня. Очередной удар по спасателям, защищенным от атак международным правом, но на практике этого права их враг лишает чуть ли не ежедневно. Повреждена пожарная часть, осколками иссечены авто. К счастью, личный состав не пострадал", - говорится в сообщении.
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ніколи не будуть під рашинським впливом !
Тому розберіться там з путлєром і його бандою , які посилають вас,
на вірну смерть 😠 і живіть на своій землі , а не на чужій 🙁