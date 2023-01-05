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Рашисты накрыли плотным артогнем Орехов и Степногорск, - Старух. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Многострадальные города Орехов и Степногорск Запорожской области снова под плотным артиллерийским обстрелом врага.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, горят и разрушаются здания, уничтожается культурное достояние.
"В результате утреннего артобстрела села Приморское в Степногорской территориальной громаде два человека погибли, еще три получили ранения. Один погибший и один раненый - работники сельсовета, которые ехали выдавать дрова гражданам. Соболезнования родным и близким погибших. Скрпейшего выздоровления раненым!" – отмечает Старух.
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показать весь комментарий05.01.2023 13:38 Ответить Мне нравится 0
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