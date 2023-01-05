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взятка (5956) Одесская область (3102) прокуратура (4862) таможня (1916) ГБР (2539)

На Одесской таможне требовали деньги за ввоз товаров, взятки прятали даже в туалете, – ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители разоблачили работников Одесской таможни на вымогательстве взяток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По оперативным данным, таможенники брали деньги со всех, кто перевозил товары через границу. Это подтверждают и обыски админздания таможенного поста. Работники ГБР обнаружили тайники денег сотрудников таможни. Инспекторы лишь за несколько часов смены успели "заработать" более 65 тысяч гривен. Деньги ловкачи прятали под плинтусами, в компьютерной технике, обогревателях, макулатуре и даже в туалете.

Во время спецоперации был задержан инспектор Одесской таможни, который требовал с импортера "плату" за беспрепятственный ввоз генераторов и электроприборов в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таможенник брал деньги за не создание искусственных проблем при таможенном оформлении генераторов, несмотря на то, что сейчас действуют льготные условия для их растаможки. Такие "услуги" он оценивал в 50% суммы официальных таможенных платежей.

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По данным областной прокуратуры, по такой схеме инспектор "зарабатывал" систематически. Свои "услуги" он оценивал от 200 до 1000 долл. США в зависимости от объема партии.

"Лишь за короткий период следствие задокументировало факты получения должностным лицом взяток на несколько тысяч долларов США. ГБР задержало инспектора "на горячем" после очередного получения денег. Решается вопрос об извещении ему о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрание инспектору меры пресечения", - добавили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к этой и другим схемам.

На Одесской таможне требовали деньги за ввоз товаров, взятки прятали даже в туалете, – ГБР 01
На Одесской таможне требовали деньги за ввоз товаров, взятки прятали даже в туалете, – ГБР 02
На Одесской таможне требовали деньги за ввоз товаров, взятки прятали даже в туалете, – ГБР 03
На Одесской таможне требовали деньги за ввоз товаров, взятки прятали даже в туалете, – ГБР 04
На Одесской таможне требовали деньги за ввоз товаров, взятки прятали даже в туалете, – ГБР 05
На Одесской таможне требовали деньги за ввоз товаров, взятки прятали даже в туалете, – ГБР 06
На Одесской таможне требовали деньги за ввоз товаров, взятки прятали даже в туалете, – ГБР 07
На Одесской таможне требовали деньги за ввоз товаров, взятки прятали даже в туалете, – ГБР 08
На Одесской таможне требовали деньги за ввоз товаров, взятки прятали даже в туалете, – ГБР 09
На Одесской таможне требовали деньги за ввоз товаров, взятки прятали даже в туалете, – ГБР 10
На Одесской таможне требовали деньги за ввоз товаров, взятки прятали даже в туалете, – ГБР 11
На Одесской таможне требовали деньги за ввоз товаров, взятки прятали даже в туалете, – ГБР 12
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Топ комментарии
+23
Нардеп від "Слуги народу"-це завжди покидьок.Незалежно від області.Других у цю партію злодіїв не беруть.
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05.01.2023 15:04
+22
Как неожиданно. Неужели в Одесской таможне берут взятки?
А если без шуток , то в таможне схема : инспектор ( пехотинец) большую часть взятки отдает начальнику отдела , тот начальнику таможни региона, тот в Киев своему начальнику , а где замыкается эта цепь страшно представить. Причем эта схема действует много лет , меняются президенты , начальники таможен , а схема не меняется.
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05.01.2023 14:56
+20
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05.01.2023 15:03
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05.01.2023 14:53 Ответить
Слава Украине!
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05.01.2023 15:12 Ответить
- Сволота!..
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05.01.2023 14:53 Ответить
На фронт их, всех! Окопы рыть!
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05.01.2023 16:58 Ответить
реформа - це бодікамера 24х7, як в касира в банку.
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05.01.2023 14:53 Ответить
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05.01.2023 14:53 Ответить
А де ж тепер службовців набрать, якщо всіх заарештують?! Хто пильнуватиме?!
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05.01.2023 14:54 Ответить
ну ні чого не змінюється на мутниці. Це шо - генетика? Кому війна , а кому і мати рідна.
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05.01.2023 14:54 Ответить
НацКорпус по-Черкаськи (CCO «Азов») ✟
@NCherkasy
·
3 год
Нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк, обраний на Черкащині, втрапив у гучний скандал. Від його імені родині полеглого в боях за "Азовсталь" воїна принесли подарунки, що складалися з прострочених продуктів, вочевидь, з переданих раніше з Польщі
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05.01.2023 14:55 Ответить
Нардеп від "Слуги народу"-це завжди покидьок.Незалежно від області.Других у цю партію злодіїв не беруть.
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05.01.2023 15:04 Ответить
Как неожиданно. Неужели в Одесской таможне берут взятки?
А если без шуток , то в таможне схема : инспектор ( пехотинец) большую часть взятки отдает начальнику отдела , тот начальнику таможни региона, тот в Киев своему начальнику , а где замыкается эта цепь страшно представить. Причем эта схема действует много лет , меняются президенты , начальники таможен , а схема не меняется.
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05.01.2023 14:56 Ответить
А на Закарпатті, або у Львівський, Волинській області хабаря не беруть?! І чому страшно це уявити, куди йде шлях?! Треба розуміти, що приказка - риба гниє з голови є давно народною мудрістю, а не вигадкою!
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05.01.2023 15:27 Ответить
У місцевого воєнкомату непочатий край роботи. 😁 Замість того, щоб мобілізовувати працівників підприємств, що тримають на собі і без того слабку "економіку" най би звернули увагу на цих хальоних під@рів.
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05.01.2023 14:56 Ответить
В місцевому военкоматі вы можете найти не такие жалкие кучки по 100 и 200 грн! А по фото купюр, что нашли даже нет смысла новость обсуждать!
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05.01.2023 15:08 Ответить
Так ще ж вдома не шукали, рахунки не переглядали, власність не перевірили, та не тільки в них, а й в родичів. А там цифри вже будуть у сотні тисяч та мільйони баксів!!! Тож на хабар воєнкому до 10 штук мертвих американських президентів точно вистачить!!!
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05.01.2023 15:30 Ответить
Ни коим образом не отрицаю такую возможность ( про закрома митныков), но заголовок!!! Это «хабарі»? На Одеской таможне?! В мирное время на самом захудалом посту на белорусской границе это «деньгами» не считалось. На всех фото две месячных пенсии отставного судьи( может и меньше)!
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05.01.2023 15:53 Ответить
Так,так,так...а що там на інших митницях?
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05.01.2023 14:56 Ответить
...мислю так - на інших трішки урвалось : Сумська - отсос, Харківська - сосандер, Чернігівська - сосать, Херсонська - сосулька, Лугандон - і так зрозуміло....Тому вся шобла посквозила у місто левів та кави....Бугагагаааа ....А Одеса? Чоловік 5 знаю в тій митній жопі...Ну що сказать - їх треба повністю ліквідувати...електронно декларувати та здійснювати платежі - тільки через транзитні рахунки у німців...(і то в мене сумніви, бо....)
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05.01.2023 15:27 Ответить
А чого список такий коротенький у митниць, а що там по Львову, по Ужгороду, Волині та Черкащині? Тож не зупиняйся хлопче, там навіть крутіше аніж в Одесі, просто треба зараз саме у Одесу своїх пристроїти, от і "перевіряють" те, що самі давно знають, але прикривали, поки не надали наказ хапати!!!
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05.01.2023 15:34 Ответить
То не хабарі,а ...донати на ЗСУ!
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05.01.2023 14:58 Ответить
Війна війною-а хабарі за розкладом! Хто там верещав про "бізнес на крові"?!
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05.01.2023 15:00 Ответить
Ага одні помирають в окопах під Бахмутом, щоб зберегти країну, а інші в тій же країні-системі успішно продовжують красти...
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05.01.2023 15:06 Ответить
Під Бахмут їх , можна й в наручниках
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05.01.2023 15:00 Ответить
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05.01.2023 15:03 Ответить
певно встигли повернутися - одна нога тут, друга там
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05.01.2023 15:20 Ответить
Куда? На Одесскую таможню?
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05.01.2023 15:27 Ответить
Залишився один, бо невтік
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05.01.2023 15:28 Ответить
Это ж,*****,нужна была целая война,чтобы за этих сволочей наконец взялись...
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05.01.2023 15:04 Ответить
Та фіг їм а не тюрма, віжсидітись від війни. На передок всіх до перемоги.
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05.01.2023 15:05 Ответить
Головні корупціонери сидять на Банковій , бо саме туди несуть мішки
з грішми тіж митники !!
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05.01.2023 15:06 Ответить
В нас воєнний стан чи ні?! Вивести та розстріляти підарів. Більш ніхто брати не буде.
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05.01.2023 15:08 Ответить
Абсолютно всіх митників треба ув'язнити. Не помилишся. Там практично всі корупціонери, злодії. Чим більша посада тим більше краде. Терміни ув'язнення треба довести чим більше посада тим більший термін.
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05.01.2023 15:13 Ответить
А потом удивляешься на каких авто они ездят и откуда квартиры,земельные участки и всякая хрень...................Появятся скоро префекты,так те поболее гребти будут....................А инспектора-****** шнур от электроприбора и в пелю суку.....................................................................
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05.01.2023 15:18 Ответить
В ОП потоки йшли чи волонтерам?
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05.01.2023 15:23 Ответить
Взяли одного? Щось накосячив, ховав гроші від керівників?
Туди йому й дорога. Інші будуть дисципліноваші.
А якщо серйозно - вивести всіх робітників митниці разом з прибиральницею та розстріляти на камеру прямо під стіною митниці.
Дати три дні решті митників в Україні добровільно принести все що накрали.
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05.01.2023 15:27 Ответить
ЗА БАТЬКИВШИНУ СОРОМНО ....
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05.01.2023 15:28 Ответить
Кажуть якщо уважно (хоча й не дуже) почитати Митний кодекс, стає зрозуміло, що він писався саме під давання хабарів, бо без них більшість імпорту та торгівля цим самим імпортом - просто загнеться... (це не виправдування дій митників!)
Як казав мені хтось, хто "в темі" - "середній строк роботи митника на митному посту Одеси - 1 -1,5 роки. Якщо він затримається довше - його гарантовано посадять.
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05.01.2023 15:30 Ответить
На інших митницях довше чи швидше?!
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05.01.2023 15:37 Ответить
Поцікавтесь.
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05.01.2023 22:43 Ответить
зільоні мародери...
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05.01.2023 15:32 Ответить
Як шо б сьогодні держава-Україна провела обшуки в приватних помешканнях усіх працівників таможень та всіх службових приміщеннь таможень України, та вилучила все знайдене "нажите непосильною працею" до бюджету України, то завтра могла б купувати армію США та Китаю в повному складі, а на залишок прикупила б ще вояків Франції та Німеччіни...
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05.01.2023 15:35 Ответить
Навіщо ж у СЛУЖБОВИХ приміщеннях?! Там крихти, треба вдома, у родичів, перевірити наявність рахунків, наявність та вартість нерухомості, авто, та відповідність цього деклараціям, і тоді це можна буде зрівняти з арештованими рахунками Рашки та надати дійсно достатню кількість коштів і на оборону і на відновлення країни та НЕ ЗАБУВАЮЧИ що найбільші хабарі у найвишіх можновладців, бо при зелені корупція переплюнула часи Яника!!!
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05.01.2023 15:42 Ответить
Angelica



Побачила скандальну новину про протерміновану польську гумдопомогу, яку Слуга Народу передав у брендованому пакеті сім'ї загиблого Воїна.
От не хотіла матюкатися. Чесно. Та кур**, ту гуманітарку збирали у березні після початку війни! То воно вкрало, дотримало до кінця і дарує
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05.01.2023 15:39 Ответить
И вот так вся страна....коррупция в первую очередь главнвй враг Украины
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05.01.2023 15:50 Ответить
Честные морды в погонах.
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05.01.2023 15:59 Ответить
Всех гондононов на Бахмут.
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05.01.2023 16:01 Ответить
ДБР віри немає....ще та контора.
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05.01.2023 16:04 Ответить
Митничка працює! Митники відкупляться і підуть на підвищення в Київ, на керівні посади!
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05.01.2023 16:25 Ответить
История про жабу и гадюку? Жаба "палку" срубила, повышение получит, гадюка в суде порешает и через суд же восстановится на таможне. Ещё и зарплату за это время получит.
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05.01.2023 16:47 Ответить
за такой схемою працюють Рава Руська,Устилуг,Грушів,Корчова ну і так далі
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05.01.2023 17:08 Ответить
А цих митних жлобів,як "морських" аферистів та зернових бариг теж заступник Кубракова - Васьков,"кришував".Тоді питання:"Хто кришує васькова та кубракова?Єрмак?"
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05.01.2023 17:08 Ответить
Этот криворотый всех под себя подмял.
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05.01.2023 17:39 Ответить
Митники це окремий спецназ. Вони вирвуть свою долю всюди. Одеські митники це група альфа.
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05.01.2023 18:22 Ответить
Цих внутрішніх ворогів у військовий час одразу розстріляти.
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05.01.2023 19:00 Ответить
Зеліні пси. Певно не поділилися.
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05.01.2023 21:57 Ответить
Цікаво що цім займалась ДБР., А мала б займатись чи НАБУ чи БЕБ. Адже то не є їх компетентністю, а компетентністю ДБР є набу, БЕБ та інші державні органи, їх коректна робота.

Напевно заздрять і вирішили теж долучитись до заробітку. Цікаво чи на самому верху є фіксована такса що заносити або вірять слову?. ...
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06.01.2023 00:04 Ответить
Клоуны...., а слабо взять за яйца Левочкина? А да там же на одной коленке сидит Арахамия а на другой Ермак
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06.01.2023 08:41 Ответить
 
 