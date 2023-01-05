На Одесской таможне требовали деньги за ввоз товаров, взятки прятали даже в туалете, – ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Правоохранители разоблачили работников Одесской таможни на вымогательстве взяток.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По оперативным данным, таможенники брали деньги со всех, кто перевозил товары через границу. Это подтверждают и обыски админздания таможенного поста. Работники ГБР обнаружили тайники денег сотрудников таможни. Инспекторы лишь за несколько часов смены успели "заработать" более 65 тысяч гривен. Деньги ловкачи прятали под плинтусами, в компьютерной технике, обогревателях, макулатуре и даже в туалете.
Во время спецоперации был задержан инспектор Одесской таможни, который требовал с импортера "плату" за беспрепятственный ввоз генераторов и электроприборов в Украину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таможенник брал деньги за не создание искусственных проблем при таможенном оформлении генераторов, несмотря на то, что сейчас действуют льготные условия для их растаможки. Такие "услуги" он оценивал в 50% суммы официальных таможенных платежей.
По данным областной прокуратуры, по такой схеме инспектор "зарабатывал" систематически. Свои "услуги" он оценивал от 200 до 1000 долл. США в зависимости от объема партии.
"Лишь за короткий период следствие задокументировало факты получения должностным лицом взяток на несколько тысяч долларов США. ГБР задержало инспектора "на горячем" после очередного получения денег. Решается вопрос об извещении ему о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрание инспектору меры пресечения", - добавили в ГБР.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к этой и другим схемам.
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@NCherkasy
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3 год
Нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк, обраний на Черкащині, втрапив у гучний скандал. Від його імені родині полеглого в боях за "Азовсталь" воїна принесли подарунки, що складалися з прострочених продуктів, вочевидь, з переданих раніше з Польщі
А если без шуток , то в таможне схема : инспектор ( пехотинец) большую часть взятки отдает начальнику отдела , тот начальнику таможни региона, тот в Киев своему начальнику , а где замыкается эта цепь страшно представить. Причем эта схема действует много лет , меняются президенты , начальники таможен , а схема не меняется.
з грішми тіж митники !!
Туди йому й дорога. Інші будуть дисципліноваші.
А якщо серйозно - вивести всіх робітників митниці разом з прибиральницею та розстріляти на камеру прямо під стіною митниці.
Дати три дні решті митників в Україні добровільно принести все що накрали.
Як казав мені хтось, хто "в темі" - "середній строк роботи митника на митному посту Одеси - 1 -1,5 роки. Якщо він затримається довше - його гарантовано посадять.
Побачила скандальну новину про протерміновану польську гумдопомогу, яку Слуга Народу передав у брендованому пакеті сім'ї загиблого Воїна.
От не хотіла матюкатися. Чесно. Та кур**, ту гуманітарку збирали у березні після початку війни! То воно вкрало, дотримало до кінця і дарує
Напевно заздрять і вирішили теж долучитись до заробітку. Цікаво чи на самому верху є фіксована такса що заносити або вірять слову?. ...