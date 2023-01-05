На Одесской таможне требовали деньги за ввоз товаров, взятки прятали даже в туалете, – ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили работников Одесской таможни на вымогательстве взяток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"По оперативным данным, таможенники брали деньги со всех, кто перевозил товары через границу. Это подтверждают и обыски админздания таможенного поста. Работники ГБР обнаружили тайники денег сотрудников таможни. Инспекторы лишь за несколько часов смены успели "заработать" более 65 тысяч гривен. Деньги ловкачи прятали под плинтусами, в компьютерной технике, обогревателях, макулатуре и даже в туалете.

Во время спецоперации был задержан инспектор Одесской таможни, который требовал с импортера "плату" за беспрепятственный ввоз генераторов и электроприборов в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таможенник брал деньги за не создание искусственных проблем при таможенном оформлении генераторов, несмотря на то, что сейчас действуют льготные условия для их растаможки. Такие "услуги" он оценивал в 50% суммы официальных таможенных платежей.

Читайте также: Руководство Волынской таможни создало незаконную схему ввоза товаров. ДОКУМЕНТ

По данным областной прокуратуры, по такой схеме инспектор "зарабатывал" систематически. Свои "услуги" он оценивал от 200 до 1000 долл. США в зависимости от объема партии.

"Лишь за короткий период следствие задокументировало факты получения должностным лицом взяток на несколько тысяч долларов США. ГБР задержало инспектора "на горячем" после очередного получения денег. Решается вопрос об извещении ему о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины) и избрание инспектору меры пресечения", - добавили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к этой и другим схемам.























