С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 5 января, на Байковом кладбище в Киеве состоялось прощание с погибшим на войне украинским режиссером монтажа Виктором Ониском.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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О гибели Виктора Онисько стало известно 2 января. Виктор Онисько работал как режиссер монтажа над кинолентами "Сторожова застава", "Захар Беркут", "Віддана".

У Виктора Онисько осталась 9-летняя дочь.

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