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С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 5 января, на Байковом кладбище в Киеве состоялось прощание с погибшим на войне украинским режиссером монтажа Виктором Ониском.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
О гибели Виктора Онисько стало известно 2 января. Виктор Онисько работал как режиссер монтажа над кинолентами "Сторожова застава", "Захар Беркут", "Віддана".
У Виктора Онисько осталась 9-летняя дочь.
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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