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С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня, 5 января, на Байковом кладбище в Киеве состоялось прощание с погибшим на войне украинским режиссером монтажа Виктором Ониском.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

О гибели Виктора Онисько стало известно 2 января. Виктор Онисько работал как режиссер монтажа над кинолентами "Сторожова застава", "Захар Беркут", "Віддана".

У Виктора Онисько осталась 9-летняя дочь.

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С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 01
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 02
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 03
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 04
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 05
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 06
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 07
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 08
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 09
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 10
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 11
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 12
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 13
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 14
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 15
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 16
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 17
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 18
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 19
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 20
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 21
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 22
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 23
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 24
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 25
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 26
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 27
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 28
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 29
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 30
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 31
С режиссером монтажа Виктором Онисько, который погиб в боях за Украину, попрощались в Киеве 32

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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Хай земля буде пухом.
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05.01.2023 15:25 Ответить
RIP
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05.01.2023 15:25 Ответить
На жаль гинуть найкращі тоді як в ворога непотріб.
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05.01.2023 15:28 Ответить
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05.01.2023 15:46 Ответить
Світла пам'ять Герою Украіни та щирі співчуття його родині 😪😪😪
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06.01.2023 01:31 Ответить
 
 