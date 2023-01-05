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Последствия удара по Бериславу, где погибла семья с ребёнком. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате вражеской атаки на Херсонщине погибли четыре человека, начато расследование.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 5 января 2023 года российские военные, в нарушение норм международного гуманитарного права, произвели обстрел освобожденной территории Херсонщины.

"В результате попадания снаряда в жилой дом в г. Херсон погиб молодой человек. В г. Берислав от вражеской атаки погибли три человека - члены одной семьи, среди которых 12-летний ребенок. В общей сложности от обстрелов по меньшей мере восемь гражданских получили ранения разной степени тяжести. В одном из пригородных населенных пунктов под завалами дома оказался человек, на месте работают спасатели", - говорится в сообщении.

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Повреждены более 20 жилых домов, здания и имущество пожарной части, линии электропередач и газопроводы.

По предварительным данным, обстрел произведен из реактивных систем залпового огня и минометов.

Сейчас прокуроры совместно с сотрудниками полиции проводят необходимые следственные действия.

Последствия удара по Бериславу, где погибла семья с ребёнком 01
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Підори кацапсячі!
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05.01.2023 15:53 Ответить
Жодних перемовин... Лише люта помста і смерть окупантам
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05.01.2023 16:17 Ответить
Бідні люди, таке горе..дитина..
А у нас коригувальників під заставу випускають.. ну як так
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05.01.2023 16:24 Ответить
C vremjon II Mirovoi znaju tolko odin slutshii, kogda nemetskoje frontovoje komandovanije vydal prikaz/sovet- ne brat plennyh! Eto v 1944, vo vostotshnom regione Estonii, kogda sovetskaja dessantura gruppy majora Maslova ubili moloduju zhenzhinu i jejo mladentsa. Vzjali na shtyki. I dazhe ne smotrja na to, bylo vzjat v plen 12 urodov iz moskovii. Ta bylo v Estonii. Ne predstavljaju kakije dushevno silnyje dolzhny byt ukraintsy, shtob ne rezat vseh... Slava VSU!
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05.01.2023 19:16 Ответить
A eta zenshina byla aktivnaja kommunistka!
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05.01.2023 19:19 Ответить
 
 