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Папа Римский помолился за Украину вместе с капелланом из Мариуполя. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Папа Римский Франциск помолился за Украину вместе с капелланом из Мариуполя Геннадием Мохненко.

Об этом Мохненко рассказал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Был очень интересный, основательный разговор. О многом, но конечно же больше об Украине, о моем родном Мариуполе. Помолились... вместе с Папой Франциском за нашу страну", - написал Мохненко.

По словам капеллана, понтифик попросил его вести молитву, а после слова "Аминь" "продолжил ее со слезами на глазах".

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Мохненко также был поражен тем, что Папа Римский накануне похорон своего предшественника, несмотря на занятость, нашел почти полтора часа для общения с украинским капелланом.

Он поблагодарил Франциска за поддержку украинского народа, а Католической церкви – за помощь служению.

Через два дня капеллан вернется в Бахмут.

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Папа Римский помолился за Украину вместе с капелланом из Мариуполя 01
Папа Римский помолился за Украину вместе с капелланом из Мариуполя 02
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Топ комментарии
+13
да буде світ без москаля...
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05.01.2023 17:09
+9
На болотах вже спалахнуло?
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05.01.2023 17:04
+8
АМІНЬ ! Смерть москалям !
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05.01.2023 17:13
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На болотах вже спалахнуло?
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05.01.2023 17:04 Ответить
Цікаво, а крім молитв хоть якась з церков передала для ЗСУ щось матеріальне? Хтось знає приклади, чи вони тільки духовно окормляють, про картинки, ладанки, іконки та інші маркетінгові дрібниці не треба казать
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05.01.2023 17:07 Ответить
Та отож. Задовбали цими церквами. Середньовіччя якесь
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05.01.2023 17:14 Ответить
Деякі парафії передають харчові набори,свічки.(правда,разом з доважками,-ладанками,молитовниками...)
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05.01.2023 18:06 Ответить
Пане , 1sarmat , католицька церква з самого початку , 2014 року ,дуже багато допомогає і ЗСУ і всій Україні через "Карітас " , Це тони щомісяця медикаментів , продуктів , хімії , до солодощів для дітей, одяг Для нашої армії -спальники, термобілизна , повербанки, планшети ....хірургічне обладнання ******* , перев'язочне ...багато чого тонами . Все це доставляють в храм " святого Миколая "Львів , вул. Ясна -2 , в Київ костел св. Миколая , а потім капеланами, волонтерами розвозиться по всій Україні , та в госпіталі.
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05.01.2023 21:39 Ответить
То значить поки що тільки католицька церква допомагає матеріально, а інші парафії намазують вітер на повітря Там мудрі люди в Ватикані я гадаю, ставлять на переможцшв, а не на лузерів.
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05.01.2023 22:59 Ответить
Прихожани катольцької церкви і глава римсько католицької церкви це різні речі, не треба їх плутати, бо у Ватикану є своя політика і цю політику втілює в реальність Франциск, простим
католикам ця політика до лампочки, вони себе поводять як люди, навідміну від бувшего аргентинського єзуїта Франциска
До відома - до 1962 року євреї, комуністи, цигани вважалися Ватиканом єретиками і повинні були знищені (буквально), от відкіля і взявся Холокост, підтримка Гітлєра, Мусолінні і нацистської ідеї.
Для плану В Ватикан дав наказ переховувати частину євреїв в катольцьких монастирях, щоб у випадку програшу Німеччини бути перед світом спасителем євреїв, але і досі Папу Римського Пія 12 називають папою Гітлєра.
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06.01.2023 18:44 Ответить
да буде світ без москаля...
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05.01.2023 17:09 Ответить
АМІНЬ ! Смерть москалям !
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05.01.2023 17:13 Ответить
Ага, треба було молитися ще з чеченським капіланам...
Ну, шоп дружба народаф-******...
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05.01.2023 17:40 Ответить
Дарма Мохненко вимазується об цього русофіла.
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05.01.2023 18:03 Ответить
Ну тепер наступе мир у всьому світі. І до ворожки не ходи.
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05.01.2023 19:12 Ответить
Фокуснік з вабздикану'
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05.01.2023 20:06 Ответить
папа проститутка,то ********* поддерживает то за Украинцев выступает!
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05.01.2023 20:15 Ответить
Мохненко знайшов з ким корешувати ....
Ця антихристська потвора вимагала навесні щоб Україна просила вибачення за супротив кацапській агресії
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06.01.2023 18:36 Ответить
 
 