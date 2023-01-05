Папа Римский помолился за Украину вместе с капелланом из Мариуполя. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Папа Римский Франциск помолился за Украину вместе с капелланом из Мариуполя Геннадием Мохненко.
Об этом Мохненко рассказал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Был очень интересный, основательный разговор. О многом, но конечно же больше об Украине, о моем родном Мариуполе. Помолились... вместе с Папой Франциском за нашу страну", - написал Мохненко.
По словам капеллана, понтифик попросил его вести молитву, а после слова "Аминь" "продолжил ее со слезами на глазах".
Мохненко также был поражен тем, что Папа Римский накануне похорон своего предшественника, несмотря на занятость, нашел почти полтора часа для общения с украинским капелланом.
Он поблагодарил Франциска за поддержку украинского народа, а Католической церкви – за помощь служению.
Через два дня капеллан вернется в Бахмут.
Пожалуйста, подождите...
католикам ця політика до лампочки, вони себе поводять як люди, навідміну від бувшего аргентинського єзуїта Франциска
До відома - до 1962 року євреї, комуністи, цигани вважалися Ватиканом єретиками і повинні були знищені (буквально), от відкіля і взявся Холокост, підтримка Гітлєра, Мусолінні і нацистської ідеї.
Для плану В Ватикан дав наказ переховувати частину євреїв в катольцьких монастирях, щоб у випадку програшу Німеччини бути перед світом спасителем євреїв, але і досі Папу Римського Пія 12 називають папою Гітлєра.
Ну, шоп дружба народаф-******...
Ця антихристська потвора вимагала навесні щоб Україна просила вибачення за супротив кацапській агресії