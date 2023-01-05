Папа Римский помолился за Украину вместе с капелланом из Мариуполя. ФОТО

Папа Римский Франциск помолился за Украину вместе с капелланом из Мариуполя Геннадием Мохненко.

Об этом Мохненко рассказал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Был очень интересный, основательный разговор. О многом, но конечно же больше об Украине, о моем родном Мариуполе. Помолились... вместе с Папой Франциском за нашу страну", - написал Мохненко.

По словам капеллана, понтифик попросил его вести молитву, а после слова "Аминь" "продолжил ее со слезами на глазах".

Читайте: Папа Римский Франциск на Рождество призвал помнить об украинцах "в темноте, холоде, вдали от домов"

Мохненко также был поражен тем, что Папа Римский накануне похорон своего предшественника, несмотря на занятость, нашел почти полтора часа для общения с украинским капелланом.

Он поблагодарил Франциска за поддержку украинского народа, а Католической церкви – за помощь служению.

Через два дня капеллан вернется в Бахмут.

Также читайте: Папа Римский призвал праздновать Рождество скромно, чтобы сэкономить для пожертвований Украине







