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Спутниковые снимки Бахмута летом 2022 года и сейчас. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Бахмута, сделанные 1 августа 2022 года и 4 января 2023 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Спутниковые снимки Бахмута летом 2022 года и сейчас 01

На фото видны последствия интенсивных круглосуточных боев, которые продолжаются уже более полугода.

Спутниковые снимки Бахмута летом 2022 года и сейчас 02

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Топ комментарии
+6
Таіж самі бої як і по всій лінії фронта за винятком що частину військ з під Бахмута тепер орки туди кидають бо замахалися брати Бахмут.
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05.01.2023 23:08
+2
..вот и все этим показано,рюзке мир ...приполз...
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05.01.2023 23:20
+1
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05.01.2023 23:10
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Таіж самі бої як і по всій лінії фронта за винятком що частину військ з під Бахмута тепер орки туди кидають бо замахалися брати Бахмут.
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05.01.2023 23:08 Ответить
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05.01.2023 23:10 Ответить
ага такие самые.. там уже прошли по 5-6 км за 2 суток на некоторых участках! и кстати рядом с бахмутом тоже продвижения есть но меньше. и все молчат! как только наши прошли 1 км,новостей валом везде. тьфу.
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06.01.2023 02:39 Ответить
..вот и все этим показано,рюзке мир ...приполз...
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05.01.2023 23:20 Ответить
БахмУта. сам вчися.
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06.01.2023 02:48 Ответить
БАхмут
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06.01.2023 13:56 Ответить
хаха, умніку, це саме звучить БахмУт, бо там річка БахмУтка.
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08.01.2023 13:09 Ответить
читаємо, а не ляпаємо як корова на асфальт

З 2016 року, коли місто Бахмут повернуло своє історичне ім'я, в засобах масової інформації раз у раз воно стало звучати як Бáхмут із наголосом на першому складі. Це дивувало місцевих жителів, які ніколи не забували справжню назву Бахмýт, хоч місто й називалося Артемівськом ще з 1924 року, пояснює Ігор Корнацький.

Крім того, каже історик, річку Бахмýт здавна також називали зменшено Бахмýткою. До слова, в радянські часи річку хотіли перейменувати в Артемівку, але така назва не прижилася й була забута. Водночас через вплив медіа, дехто з місцевих жителів став засвоювати «новий» наголос на á.

«Питання про наголос нібито не найгостріше з тих, що постають перед містом і країною в умовах повномасштабної війни. Але довкола нього так само, як і досі, точаться суперечки. Можна почути навіть: "Сказала людина з цього міста таке: «Будь ласка, кажіть Бахмýт, бо кажуть Бáхмут, то воно у нас і бахкає…"», - розповідає Ігор Корнацький.

https://bahmut.in.ua/korysne/4016-bakhmut-chy-bakhmut-iak-pravylno-vymovliaty-nazvu-mista
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08.01.2023 13:46 Ответить
це не Бахмут
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06.01.2023 15:31 Ответить
 
 