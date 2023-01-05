Спутниковые снимки Бахмута летом 2022 года и сейчас. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки Бахмута, сделанные 1 августа 2022 года и 4 января 2023 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На фото видны последствия интенсивных круглосуточных боев, которые продолжаются уже более полугода.
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показать весь комментарий05.01.2023 23:10
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З 2016 року, коли місто Бахмут повернуло своє історичне ім'я, в засобах масової інформації раз у раз воно стало звучати як Бáхмут із наголосом на першому складі. Це дивувало місцевих жителів, які ніколи не забували справжню назву Бахмýт, хоч місто й називалося Артемівськом ще з 1924 року, пояснює Ігор Корнацький.
Крім того, каже історик, річку Бахмýт здавна також називали зменшено Бахмýткою. До слова, в радянські часи річку хотіли перейменувати в Артемівку, але така назва не прижилася й була забута. Водночас через вплив медіа, дехто з місцевих жителів став засвоювати «новий» наголос на á.
«Питання про наголос нібито не найгостріше з тих, що постають перед містом і країною в умовах повномасштабної війни. Але довкола нього так само, як і досі, точаться суперечки. Можна почути навіть: "Сказала людина з цього міста таке: «Будь ласка, кажіть Бахмýт, бо кажуть Бáхмут, то воно у нас і бахкає…"», - розповідає Ігор Корнацький.
https://bahmut.in.ua/korysne/4016-bakhmut-chy-bakhmut-iak-pravylno-vymovliaty-nazvu-mista