Ночью россияне дважды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии, повреждены дома, газопровод и линия электропередач, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ночью обстреляли Марганецкую и Красногригорьевскую громады Днепропетровской области по тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"С десяток вражеских снарядов прилетели в две громады - Марганецкую и Красногригорьевскую. Люди невредимы.

Разбито несколько частных домов, газопровод и линия электропередач. Уничтожено хозяйственное сооружение", - говорится в сообщении.

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