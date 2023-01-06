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Днепропетровщина (2877) обстрел (20097) Резниченко (470) Никополь (435)

Ночью россияне дважды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии, повреждены дома, газопровод и линия электропередач, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские захватчики ночью обстреляли Марганецкую и Красногригорьевскую громады Днепропетровской области по тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"С десяток вражеских снарядов прилетели в две громады - Марганецкую и Красногригорьевскую. Люди невредимы.

Разбито несколько частных домов, газопровод и линия электропередач. Уничтожено хозяйственное сооружение", - говорится в сообщении.

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Ночью россияне дважды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии, повреждены дома, газопровод и линия электропередач, - ОВА 01
Ночью россияне дважды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии, повреждены дома, газопровод и линия электропередач, - ОВА 02
Ночью россияне дважды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии, повреждены дома, газопровод и линия электропередач, - ОВА 03
Ночью россияне дважды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии, повреждены дома, газопровод и линия электропередач, - ОВА 04
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