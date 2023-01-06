Ночью россияне дважды обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии, повреждены дома, газопровод и линия электропередач, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские захватчики ночью обстреляли Марганецкую и Красногригорьевскую громады Днепропетровской области по тяжелой артиллерии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"С десяток вражеских снарядов прилетели в две громады - Марганецкую и Красногригорьевскую. Люди невредимы.
Разбито несколько частных домов, газопровод и линия электропередач. Уничтожено хозяйственное сооружение", - говорится в сообщении.
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