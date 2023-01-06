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обстрел (20097) Харьковщина (4114) Синегубов (480)

Россияне снова обстреляли три района Харьковской области, поднялся масштабный пожар, - ОВА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За прошедшие сутки под огнем вражеской артиллерии и минометов были Купянск, Волчанск, Двуречная, Огурцово, Кисловка и другие населенные пункты.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Российские оккупанты продолжают обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области.

В Купянске повреждено здание гражданской промышленности. А в Двуречном Купянского района частично разрушен лицей. Там произошел масштабный пожар, который тушили в течение 3 часов.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Двуречном ранение получил мужчина 75 лет. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

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Россияне снова обстреляли три района Харьковской области, поднялся масштабный пожар, - ОВА 01
Россияне снова обстреляли три района Харьковской области, поднялся масштабный пожар, - ОВА 02
Россияне снова обстреляли три района Харьковской области, поднялся масштабный пожар, - ОВА 03
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