Журналисты нашли под Москвой центр тренировок операторов "Шахедов", - СМИ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне тренируются убивать украинцев с помощью иранских дронов на базе в 100 км от Москвы и в 600 км от границы с Украиной.
К такому выводу пришли журналисты проекта Донбасс. Реалии от Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.
Полигон расположен в 8 километрах юго-восточнее Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ в городе Коломна Московской области.
Этот центр является единственным в структуре Минобороны РФ, который готовит операторов дронов и базируется в городе Коломна (военная часть 20924 на Артиллерийской улице). Однако полеты совершают в другом месте. Журналисты установили его, проанализировав фото соревнований операторов БПЛА "Соколиное охота".
В 2019 и 2021 гг. они проходили на полигоне Центра в Коломне. В 2019-м российское Минобороны активно публиковало фото соревнований.
Российские военные стоят на фоне этого сооружения:
Рядом с установленной площадкой находится большой полигон, ранее принадлежавший Коломенскому высшему артиллерийскому училищу. По всей вероятности, этот полигон также используется для полетов БПЛА.
На інших фото зі змагань того року, які публікувало МО РФ, видно вже більш відкриту місцевість:
Поскольку инструкторы именно этого центра проходили обучение в Иране, можно предположить, что на Shahed также учат именно здесь.
Расстояние от полигона до Москвы составляет около 100 км. До границы Украины – около 600 км.
Пожалуйста, подождите...
"Повітряна тривога, перейди до таганрога, до москви та курська, самари та іркутська, смоленська й тамбова, ульяновська та пскова. І в курган, і в магадан, і в далекий тегеран"