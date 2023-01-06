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Журналисты нашли под Москвой центр тренировок операторов "Шахедов", - СМИ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне тренируются убивать украинцев с помощью иранских дронов на базе в 100 км от Москвы и в 600 км от границы с Украиной.

К такому выводу пришли журналисты проекта Донбасс. Реалии от Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

Полигон расположен в 8 километрах юго-восточнее Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ в городе Коломна Московской области.

Этот центр является единственным в структуре Минобороны РФ, который готовит операторов дронов и базируется в городе Коломна (военная часть 20924 на Артиллерийской улице). Однако полеты совершают в другом месте. Журналисты установили его, проанализировав фото соревнований операторов БПЛА "Соколиное охота".

Читайте: О наличии в иранских дронах деталей западного производства стало известно еще после первых атак в сентябре, - Воздушные силы

В 2019 и 2021 гг. они проходили на полигоне Центра в Коломне. В 2019-м российское Минобороны активно публиковало фото соревнований.

Журналисты нашли под Москвой центр тренировок операторов Шахедов, - СМИ 01

Российские военные стоят на фоне этого сооружения:

Журналисты нашли под Москвой центр тренировок операторов Шахедов, - СМИ 02

Рядом с установленной площадкой находится большой полигон, ранее принадлежавший Коломенскому высшему артиллерийскому училищу. По всей вероятности, этот полигон также используется для полетов БПЛА.

Также смотрите: Вражеский дрон "вертолет" сбит на Харьковщине, - Госпогранслужба. ФОТО

Журналисты нашли под Москвой центр тренировок операторов Шахедов, - СМИ 03

На інших фото зі змагань того року, які публікувало МО РФ, видно вже більш відкриту місцевість:

Журналисты нашли под Москвой центр тренировок операторов Шахедов, - СМИ 04

Поскольку инструкторы именно этого центра проходили обучение в Иране, можно предположить, что на Shahed также учат именно здесь.

Также читайте: Российское руководство принимает меры по недопущению массового выезда мужчин призывного возраста за границу, - Генштаб

Расстояние от полигона до Москвы составляет около 100 км. До границы Украины – около 600 км.
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Топ комментарии
+29
Туди треба і наносити удар.
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06.01.2023 09:03
+21
бомбіть терміново
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06.01.2023 09:03
+19
Коломна ближча до нашого кордону, ніж Енгельс...
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06.01.2023 09:07
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Туди треба і наносити удар.
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06.01.2023 09:03 Ответить
бомбіть терміново
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06.01.2023 09:03 Ответить
ну що ж тепер поробиш - чекаємо на бавовну в коломні
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06.01.2023 09:03 Ответить
Коломна ближча до нашого кордону, ніж Енгельс...
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06.01.2023 09:07 Ответить
☠️ кремлёвским террористам !!!
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06.01.2023 09:08 Ответить
хай цвіте бавовна в місті коломна ( співаючи)
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06.01.2023 09:15 Ответить
Нова українська колядка

"Повітряна тривога, перейди до таганрога, до москви та курська, самари та іркутська, смоленська й тамбова, ульяновська та пскова. І в курган, і в магадан, і в далекий тегеран"
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06.01.2023 09:17 Ответить
але прилетіло в дамаск...)
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06.01.2023 11:44 Ответить
Учбові запуски Шахедів та не гоніть
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06.01.2023 09:26 Ответить
законная военная цель на территории заклятого врага... ждите, кацапы... скоро ваши свиноматки будут вдовами...
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06.01.2023 09:41 Ответить
Це навіть ближче ща Енгельс!!!
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06.01.2023 09:43 Ответить
Здається мені, там багато тих хто палить у неправильних місцях...
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06.01.2023 09:51 Ответить
Treba valyityi kazlov !!!
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06.01.2023 11:50 Ответить
А дедушка боится и не даёт ракеты средней дальности. А бояться не надо.
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06.01.2023 12:07 Ответить
 
 