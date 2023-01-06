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Рашисты снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне, погиб спасатель, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня россияне снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"К сожалению, один из наших коллег в результате атаки погиб. Еще четверо пострадали. Повреждены также техника спасателей и здание подразделения", - говорится в сообщении.

Рашисты снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне, погиб спасатель, - ГСЧС 01
Рашисты снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне, погиб спасатель, - ГСЧС 02
Рашисты снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне, погиб спасатель, - ГСЧС 03
Рашисты снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне, погиб спасатель, - ГСЧС 04
Рашисты снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне, погиб спасатель, - ГСЧС 05
Рашисты снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне, погиб спасатель, - ГСЧС 06
Рашисты снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне, погиб спасатель, - ГСЧС 07

Напомним, 5 января войска РФ обстрелом повредили пожарную часть и авто спасателей в Херсоне.

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Роздраконять ЗСУ, а потім заволають що Україна порушила перемир"я коли отримають отвєтку. Провокатори.
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06.01.2023 10:29 Ответить
Кацапи інакше не вміють.
Будуть гидити, вбивати, поки не виргібуть, по повній. Як тільки починають вигрібати, зразу запит про перемир'я.
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06.01.2023 10:38 Ответить
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06.01.2023 10:30 Ответить
а для чого цю пожежну частину про відкриття ви показали учора все детально адресса це пиар?во всіх телеграм каналах що відкрита нова частина ну орки і поздоровили
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06.01.2023 11:00 Ответить
******** будут обстреливать пока их не выгонят с левого берега.
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06.01.2023 12:27 Ответить
prosto nuzhno perestst' strelyat' !!!! kacaps'ke peremyr'ya u dii!!!
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06.01.2023 14:10 Ответить
 
 