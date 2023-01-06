За прошедшие сутки рашисты 17 раз атаковали жилой сектор Донетчины. ФОТОрепортаж

Полицейские Доненцкой области задокументировали 17 вражеских атак на жилой сектор за прошедшие сутки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

От российских обстрелов пострадали 11 населенных пунктов. Есть погибшие и раненые мирные жители.

"Оккупанты ударили по городам Авдеевка, Бахмут, пгт Большая Новоселка, Ильинка, Очеретино, селах Веселое, Каменка, Карловка, Красногоровка, Островское, Северное. Враг бил "Градами", артиллерией, минометами. Уничтожены и повреждены 2 жилых дома и заводской цех", - говорится в сообщении.

В результате артиллерийских обстрелов в Бахмуте погиб гражданский человек.Разрушены жилые дома в Ильинке и Островском.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты снова обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Херсоне, погиб спасатель, - ГСЧС. ФОТОрепортаж









