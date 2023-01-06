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Очередной эшелон с российской техникой прибыл в Беларусь. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

6 января в Беларусь прибыл очередной эшелон российской военной техники. Она имеет отметки "Z".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.

"Техника прибывает "в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства", – говорится в сообщении.

По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", в Беларусь перебросили не менее 50 единиц техники. Примечательно, что на многих грузовиках есть символ "Z".

"Эшелон состоит из около 43 КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитные установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды. На одной из машин заметили номера с 44-м регионом РФ - это Западный военный округ", - отмечают в мониторинговой группе.

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Очередной эшелон с российской техникой прибыл в Беларусь 01
Очередной эшелон с российской техникой прибыл в Беларусь 02
Очередной эшелон с российской техникой прибыл в Беларусь 03
Очередной эшелон с российской техникой прибыл в Беларусь 04
Очередной эшелон с российской техникой прибыл в Беларусь 05
Очередной эшелон с российской техникой прибыл в Беларусь 06
Очередной эшелон с российской техникой прибыл в Беларусь 07
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Топ комментарии
+35
белорсы проснулись в рассеи 24 Февраля
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06.01.2023 12:05
+23
Окупація вже давно там..... відколи російський омон розганяв демонстрантів, переодітий в білоруську форму
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06.01.2023 12:10
+20
а ми на них дивитись будем чи може вже час jоbнути?
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06.01.2023 12:02
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тиха окупація. Скоро білоруси прокинуться в росіі
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06.01.2023 12:02 Ответить
белорсы проснулись в рассеи 24 Февраля
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06.01.2023 12:05 Ответить
Окупація вже давно там..... відколи російський омон розганяв демонстрантів, переодітий в білоруську форму
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06.01.2023 12:10 Ответить
а ми на них дивитись будем чи може вже час jоbнути?
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06.01.2023 12:02 Ответить
Може приїдеш в Україну і покажеш як ******* в армії....
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06.01.2023 12:11 Ответить
Та нашим сцикотно навіть плюнути в сторону Білорусі! Бо тоді розгнівається Путін
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07.01.2023 21:34 Ответить
"хитрозроблені" бульбосраки таки випросять ... *** з лівою різьбою...
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06.01.2023 12:03 Ответить
Урали і камази.налякали їжака голою сракою
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06.01.2023 12:06 Ответить
Білоруський федеральний округ
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06.01.2023 12:06 Ответить
Буданов з Даніловим про це знають? Сарказм. )
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06.01.2023 12:08 Ответить
Главное, что знает сожитель буданова- гогилашвили!
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06.01.2023 12:10 Ответить
так обдристович обзовонив усіх і попередив, ще рік тому, казав нічого страшного і всяке таке інше.
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06.01.2023 12:46 Ответить
Картошку вазіть нєчам...
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06.01.2023 12:12 Ответить
А бульбаші притихли як миші під віником.
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06.01.2023 12:13 Ответить
Нема zіганутим покою.
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06.01.2023 12:23 Ответить
Ех, влаштувати б їм там феєрверки! Але ж асфальт на таке не здатен...
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06.01.2023 12:23 Ответить
Радует, что это не танки, а просто грузовики. Бронетехники уже меньше у рашистов осталось
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06.01.2023 12:24 Ответить
В основному "м'ясовози"...
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06.01.2023 12:39 Ответить
скотовози
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06.01.2023 18:07 Ответить
Вони у ті "грузовики" планують завантажить білоруське "бидло" і повезти не завоювання "исканна бяларускава Палесья"! Ми ще їхній металолом березневий вивезти не встигли а вовки з лисицями ще не схудли від обжерства їхніми "асвабадителями" а вони вже новий металолом готують!
Цікаво - а звірина наша буде розрізнять на смак "кацапа" від "бульбаша"?

Сидять два черв"яки в землі на Донбасі Один другого питає:
- Тату! От я одного не розумію: чим "російські патріоти" відрізняються від "єдинороссов" а ті - від "православных рассєян" чи НОДовців?
- Ой синку! Не мороч мені голову! На смак вони всі однакові!
Те ж саме і про Полісся можуть анекдот розказать - тільки додадуть білорусів
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06.01.2023 12:43 Ответить
Усатый таракан собственноручно затягивает удавку на шее сябров и всей страны.
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06.01.2023 12:56 Ответить
Какие на#р сябрьі? Там биоболото, которое будет платить репарации вместе северньім биоболотом.
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07.01.2023 05:40 Ответить
Одні лиш чмобіковози.. нічого надзвичайного..
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06.01.2023 14:02 Ответить
А фотки як з виставки .. . Фотограф постарався .. Дивіться мовляв - укропи , скільки в нас техніки ,, і бійтеся ..
Тільки я чомусь майже впевнений що кацапи її невдовзі заберуть назад . Як забрали танки і арту добряче спустошивши склади білорашки .
Похизувались і доста .
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06.01.2023 14:53 Ответить
Навіщо їм забирати назад, якщо в Білорусі вона в безпеці і обслуговується вчасно
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07.01.2023 21:37 Ответить
Побачене жахає!
Нащо автоцистерна для води свинособакам, що принципово ігнорують гігієну?
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06.01.2023 15:58 Ответить
Вторгнення з білорусі таки можливе ....
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06.01.2023 18:07 Ответить
Ну-ну, і де там місцеві "знамениті партизани"? Така ж ватотолпа серліїв, як параштанці. А вояки вже від фак ю погранця цілу "ноту протесту" родили. Тьху на них!
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07.01.2023 07:46 Ответить
Новенькі, тільки з конвейєра! Ох, буде Гойда найближчим часом! Чистіть кулемети, панове
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07.01.2023 21:36 Ответить
Чому не б'ємо ворога на їхній території?
Чекаємо коли вони там добре підготуються і пійдуть на Україну вбивати?
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08.01.2023 08:44 Ответить
 
 