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Очередной эшелон с российской техникой прибыл в Беларусь. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
6 января в Беларусь прибыл очередной эшелон российской военной техники. Она имеет отметки "Z".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.
"Техника прибывает "в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства", – говорится в сообщении.
По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", в Беларусь перебросили не менее 50 единиц техники. Примечательно, что на многих грузовиках есть символ "Z".
"Эшелон состоит из около 43 КамАЗов и Уралов, БАЗ-6306, 5 бензовозов, 2 зенитные установки ЗУ-23-2, полевые кухни и бочки для воды. На одной из машин заметили номера с 44-м регионом РФ - это Западный военный округ", - отмечают в мониторинговой группе.
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Цікаво - а звірина наша буде розрізнять на смак "кацапа" від "бульбаша"?
Сидять два черв"яки в землі на Донбасі Один другого питає:
- Тату! От я одного не розумію: чим "російські патріоти" відрізняються від "єдинороссов" а ті - від "православных рассєян" чи НОДовців?
- Ой синку! Не мороч мені голову! На смак вони всі однакові!
Те ж саме і про Полісся можуть анекдот розказать - тільки додадуть білорусів
Тільки я чомусь майже впевнений що кацапи її невдовзі заберуть назад . Як забрали танки і арту добряче спустошивши склади білорашки .
Похизувались і доста .
Нащо автоцистерна для води свинособакам, що принципово ігнорують гігієну?
Чекаємо коли вони там добре підготуються і пійдуть на Україну вбивати?