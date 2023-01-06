СБУ задержала предателя, помогавшего россиянам строить блокпосты на оккупированной части Харьковщины. ФОТО

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области сотрудники Службы безопасности разоблачили еще одного приспешника врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ.

"Злоумышленником оказался бывший инженер Балаклейского райавтодора, который во время оккупации города поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины".

За это его назначили руководителем созданного агрессором местного "дорожно-ремонтного предприятия", говорится в сообщении.

Находясь на "должности" мужчина организовывал восстановление дорог для опрокидывания колонн военной техники РФ на восточный фронт. Предатель давал указания на строительство вражеских блокпостов и раскрашивание остановок автотранспорта в российский "триколор".

Мужчина также постоянно агитировал местных жителей вступать в ряды псевдоучреждения. Он обещал лояльное отношение оккупантов и "зарплату" в российских рублях.

После освобождения Балаклеи злоумышленник пытался "залечь на дно" и таким образом попытаться избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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