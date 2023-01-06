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Памятники Тихонову и Островскому демонтировали в Харькове. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Харькове демонтировали памятник члену ЦК КПСС Николаю Тихонову и советскому писателю Николаю Островскому.

Об этом сообщила депутат Харьковского городского совета Ирина Гончарова-Багалий, передает Цензор.НЕТ.

"В Харькове демонтировали памятник Тихонову. Тому самому дважды герою соцтруда и члену ЦК КПСС. Не знали, что он до сих пор стоял? На Соборном спуске. Он должен был быть демонтирован еще в 2016 г. по закону о декоммунизации. Но простоял до конца 2022 . Надеюсь, теперь на этом месте установят памятник Петру Болбочану, штаб которого находился на спуске", - отметила депутат.

Также по информации главы ОО "Декоммунизация. Украина" Вадима Позднякова, на днях в Харькове демонтировали памятник советскому писателю Николаю Островскому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепре демонтировали знаковый памятник советской эпохи

Памятники Тихонову и Островскому демонтировали в Харькове 01

Памятники Тихонову и Островскому демонтировали в Харькове 02
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Топ комментарии
+9
Кацапьска "культура" виховала сьогоднішніх орків вбивцями та гвалтівниками. Це отрута, а не культура та вона не має місце в Україні
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06.01.2023 14:16
+4
Краснопузые мавзолейные Обезьяны 🦍 против,ибо пролетайРят чЛенина Сралина живее всех живых...👹👺💀
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06.01.2023 14:16
+4
когда уже поснимают 1 000 000 танков и прочих совков натыканных по всей Украине ... 30 лет прошло .... я когда вижу эти типа "памятники" мне сразу же вспоминаются зиккураты с Варкрафта ... походу их совки понатыкали чтобы ватники могли манной подзаряжаться и шабаши вокруг них устраивать
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06.01.2023 14:31
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Кацапьска "культура" виховала сьогоднішніх орків вбивцями та гвалтівниками. Це отрута, а не культура та вона не має місце в Україні
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06.01.2023 14:16 Ответить
Якщо прочитати книжку Як гартувалася сталь,то дійсно через насильство і убивства.
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06.01.2023 15:49 Ответить
Краснопузые мавзолейные Обезьяны 🦍 против,ибо пролетайРят чЛенина Сралина живее всех живых...👹👺💀
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06.01.2023 14:16 Ответить
когда уже поснимают 1 000 000 танков и прочих совков натыканных по всей Украине ... 30 лет прошло .... я когда вижу эти типа "памятники" мне сразу же вспоминаются зиккураты с Варкрафта ... походу их совки понатыкали чтобы ватники могли манной подзаряжаться и шабаши вокруг них устраивать
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06.01.2023 14:31 Ответить
Під Києвом, десь років 10 тому відкрили такий самий пам'ятник з танком в день пабєди. Все було б прекрасно, однак цей танк десь 60-70-х років випуску.
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06.01.2023 14:43 Ответить
Я теж не розумію оці танки на п'єдесталах! Меморіальна табличка з іменами місцевих загиблих чи героїв - оце було б нормально!... Або взагалі меморіальні таблички про те, чи про інше...
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07.01.2023 08:44 Ответить
Гепу в пеклі вже аж карьожить почало...
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06.01.2023 14:46 Ответить
кто все эти черти?
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06.01.2023 14:47 Ответить
Ось і слава Богу, тепер черга памятника ломоносова на Салтівці
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06.01.2023 15:15 Ответить
А дзержинський район у Харкові- нікого не напружує?
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06.01.2023 15:24 Ответить
нет, потому что это уже давно Шевченковский район
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06.01.2023 16:55 Ответить
Всех комуняцких идолов на мусорку.
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06.01.2023 15:31 Ответить
Ну Микола Островський хоч й був фанатом члєніна , але походження його сутто українське й ніколи він не жив поза межами України .

Й це дуже протирічна істота , на відміну від коммуняк Щорса й Якіра ...

Бо на відміну від цих щибеників , він був простий работяга до Заколоту 1917 року йще підлітком ...
Ось Гайдар був літератором й журналістом -- те ж дуже протирічна істота , бо в ті роки теж був підлітком ...

Островський це явище , по якому требо розуміти , чому стільки тоді пасіонаріїв пітримало саме більшовизм , про який до квітня 1917 року знали в імперії десь так 5% ... в основному студенство .

Подавна більшість друзів Островського була розтрілянна в 1937 року сраліним . Інша частина відсиділа на Колимі . Мій друг дитинства був унуком такого товарища Миколи Островського й як то кажуть прозрів вмить й став на Колимі таким ворогом не тільки сраліна а , члєніна , що потім унук цього крайщого друга Островського й мене загітував проти члєніна , коли мені було 14 років ... В тому Київі тих років сказати щось публічно про те , що члєнін був дуже обмежаною людиної чиї амбіції як "хфілософа" не дотягували до рівня студента першого курсу ...

Ось так "Гартувалася сталь" в наші часи перебудови мизків ... через Колиму діда , через розповіді батька про те , що він читав 1948 році в газетах , що тоді "бандерівців" ніколи не звинувачували в праці на нацистів й називали "бандитами з лісу" . Й що ідея прив"язати УПА до типа нацистів виникла десь так в роках 60х ...
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06.01.2023 15:57 Ответить
Що за кацапи Миколи ? Може, Нікалаї ? Правила укрмови ще не відмінили
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06.01.2023 18:55 Ответить
каждый день читаю на цензоре про демонтаж рашистского дерьма и поражаюсь,что оно всё не кончается никак!
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06.01.2023 22:35 Ответить
 
 