Памятники Тихонову и Островскому демонтировали в Харькове. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Харькове демонтировали памятник члену ЦК КПСС Николаю Тихонову и советскому писателю Николаю Островскому.
Об этом сообщила депутат Харьковского городского совета Ирина Гончарова-Багалий, передает Цензор.НЕТ.
"В Харькове демонтировали памятник Тихонову. Тому самому дважды герою соцтруда и члену ЦК КПСС. Не знали, что он до сих пор стоял? На Соборном спуске. Он должен был быть демонтирован еще в 2016 г. по закону о декоммунизации. Но простоял до конца 2022 . Надеюсь, теперь на этом месте установят памятник Петру Болбочану, штаб которого находился на спуске", - отметила депутат.
Также по информации главы ОО "Декоммунизация. Украина" Вадима Позднякова, на днях в Харькове демонтировали памятник советскому писателю Николаю Островскому.
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Й це дуже протирічна істота , на відміну від коммуняк Щорса й Якіра ...
Бо на відміну від цих щибеників , він був простий работяга до Заколоту 1917 року йще підлітком ...
Ось Гайдар був літератором й журналістом -- те ж дуже протирічна істота , бо в ті роки теж був підлітком ...
Островський це явище , по якому требо розуміти , чому стільки тоді пасіонаріїв пітримало саме більшовизм , про який до квітня 1917 року знали в імперії десь так 5% ... в основному студенство .
Подавна більшість друзів Островського була розтрілянна в 1937 року сраліним . Інша частина відсиділа на Колимі . Мій друг дитинства був унуком такого товарища Миколи Островського й як то кажуть прозрів вмить й став на Колимі таким ворогом не тільки сраліна а , члєніна , що потім унук цього крайщого друга Островського й мене загітував проти члєніна , коли мені було 14 років ... В тому Київі тих років сказати щось публічно про те , що члєнін був дуже обмежаною людиної чиї амбіції як "хфілософа" не дотягували до рівня студента першого курсу ...
Ось так "Гартувалася сталь" в наші часи перебудови мизків ... через Колиму діда , через розповіді батька про те , що він читав 1948 році в газетах , що тоді "бандерівців" ніколи не звинувачували в праці на нацистів й називали "бандитами з лісу" . Й що ідея прив"язати УПА до типа нацистів виникла десь так в роках 60х ...