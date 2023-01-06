Обстрел Курахова: рашисты попали в частный дом и инфекционное отделение городской больницы. ФОТОрепортаж

Рашисты атаковали Курахово в Донецкой области, попали в частный дом и инфекционное отделение Кураховской городской больницы.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Курахово, Донетчина. Российские войска в очередной раз атаковали населенный пункт. Обстреляли центральную часть города. Есть попадание в частный дом - повреждены окна и фасад. Также российские снаряды попали в 2 многоквартирных дома - повреждена кровля", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, оккупанты нанесли удар по Кураховской городской больнице, в частности по инфекционному отделению, где находился 21 человек.

"Ранена работница больницы. Ей оказывается медицинская помощь. На местах прилетов работают экстренные службы", - добавил Тимошенко.

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