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Россиянин написал в паспорте "Путин х#йло", только бы не выгоняли из Украины, - Госпогранслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Гражданин России, проживающий в Украине, не хочет возвращаться на Родину. Он разрисовал свой русский паспорт.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина превысил срок пребывания в Украине. Когда его обнаружили пограничники, рассказал, что не хочет возвращаться в Россию.

В своем загранпаспорте он нарисовал флаг Украины с надписью "Украина превыше всего" и написал "Путин х#йло".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские захватчики смешивают педагогов и медиков получать российские паспорта, - Центр национального сопротивления

Пограничники передали мужчину для дальнейшей проверки сотрудникам Национальной полиции.

Россиянин написал в паспорте Путин х#йло, только бы не выгоняли из Украины, - Госпогранслужба 01
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Топ комментарии
+46
.. Ну , не знаю що й сказати .. Я його розумію .. Я б теж в ту клоаку не поїхав би ні за які гроші .
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06.01.2023 14:57
+32
Оце так відчайдушний вчинок, той хто добре знає як живеться запорєбріком дуууже спішить повертатися туди.
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06.01.2023 14:55
+19
Доверяй, но проверяй. Доверия к раССеянцам нет.
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06.01.2023 14:55
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Наступний проект "кувалда"?
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06.01.2023 14:54 Ответить
Оце так відчайдушний вчинок, той хто добре знає як живеться запорєбріком дуууже спішить повертатися туди.
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06.01.2023 14:55 Ответить
Доверяй, но проверяй. Доверия к раССеянцам нет.
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06.01.2023 14:55 Ответить
.. Ну , не знаю що й сказати .. Я його розумію .. Я б теж в ту клоаку не поїхав би ні за які гроші .
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06.01.2023 14:57 Ответить
то ж треба пожити та порівняти, а ще не дивитись рік чи скільки там кацапського телевізора. І тоді можливо декому і відкриються очі
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06.01.2023 15:07 Ответить
А звідки відомо, що він не хоче повертатися в парашу?
Точно відомо, що він бажає у будь який спосіб лишитися в Україні!
Може це ворог?
В нас і так вистачає цієї нечисті, щоб ще одного тут поселити
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06.01.2023 15:14 Ответить
Так я його й не пропоную поселяти в Україні .
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06.01.2023 15:20 Ответить
Треба йому випробування влаштувати. Хай або воює або працює на відбудові.
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06.01.2023 19:46 Ответить
А чого не просить політичного притулку? Цілком законний крок Однак - є маленький нюанс: це - "публічний акт", про який обов"язково стане відомий ФСБ І у них "вазникнут вапросы" А стосовно запису в паспорті та його розмальовування можна завжди сказать, що зробив це "пад угрозай убийства бандеравцами"
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06.01.2023 14:58 Ответить
А шо ж такоє,кацап? Нема бажання в скрєпную расіюшку повертатись?
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06.01.2023 14:58 Ответить
А я думаю, его можно оставить, учитывая военное положение. И дело не в душе не в обрисованной срашистской бумажке, пусть просто напишет официальное прошение не выдворять его и все.
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06.01.2023 15:00 Ответить
"Прошу не вигоняти мене з Германии... Штирлиц".
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06.01.2023 15:06 Ответить
У меня есть множество пациентов, некоторые еще до 2014 переехали в Украину из сраши. Платили налоги здесь, семью и дом создавали здесь, но так и не получали Украинского паспорта. почему же их сразу записывать в предатели.
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06.01.2023 15:26 Ответить
шоу... детский сад штаны на лямках...
взрослый нормальный и адекватный делал бы это как-то по другому)))
кацап...шо с него взять?
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06.01.2023 15:01 Ответить
в "пражскую весну", совок тоже насовал был "чешских патриотов" в страны "загнивающего запада". помнится, всплывало это говно потом в конце 70х начале 80х со своимы рассказками. в чеченские войны было аналогично с "чеченскими беженцами". их пёрло на запад больше чем реальных жертв парашной войны. часть вскрывается сейчас. часть ещё ждёт своего времени. теперь вот пойдут "истинно парашные" поцреоты Украины.
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06.01.2023 15:54 Ответить
Мутновато, як це його виявили прикордонники, вони по хатам ходили чи він намагався перейти десь кордон?
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06.01.2023 15:04 Ответить
Невже він помилився?!
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06.01.2023 15:05 Ответить
В українця, що не страждає на меншовартість, не виникає потреби обтяжувати себе диференціяцією ґатунків московського лайна.
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06.01.2023 15:05 Ответить
Ногою під сраку і нехай валить в парашу.
Брехливіших закацапів істот не існує: може все що завгодно збрехати.
Не треба витрачати час та ресурси, щоб перевіряти це кацапське лайно.
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06.01.2023 15:10 Ответить
Круто откосил
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06.01.2023 15:14 Ответить
Ну за таку рішучість можна його не відправляти на Московію, нехай валить в Білорусь.
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06.01.2023 15:14 Ответить
Не знаю, як на мене, він мав прийти 25 лютого 2022 в МВС і сказати що відмовляється від російського громадянства в зв'язку з нападом московїі на Україну, тоді да, можна було подумати.
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06.01.2023 15:17 Ответить
хм.. ну согласно законодательству Украины - его выступление ничего бы ему не дало. МВСУ не имеет компетенции забирать или давать гражданство особенно другой недостраны
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06.01.2023 15:28 Ответить
це любов до України, чи нелюбов до кацапії? З,ясовувати часу немає, тому пропоную не видворяти цього чоловіка, якщо він може бкти корисний Україні.(такий лозунг вже користь)
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06.01.2023 15:17 Ответить
Серйозна заявка на продовження права на проживання 😆
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06.01.2023 15:20 Ответить
тобто тепер, з недійсним документом, він точно не підлягає депортації, да?
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06.01.2023 15:22 Ответить
Як на мене особисто, то це ніщо інше як провокація та спроба таким чином заслати козачка в тил
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06.01.2023 15:22 Ответить
дайте цьому шоумену парабеллум - нехай дiлом пiдтвердить...
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06.01.2023 15:33 Ответить
І що він хорошого зробив? Зіпсував паспорт?
А тепер виходить що в нього немає документів він не громадянин України а російські документи зіпсовані
Але відновлення документів коштує дорого і звісно Україна як і будь-яка інша країна не зробить документи безоплатними
А цей громадянин в Україні не працює зіпсував документи продовжити термін не зможе і відновити документи мабуть теж не зможе
І яким чином цей рашист думає залишитись в Україні?
Щоб отримати політичний притулок треба довести що ви політичний біженець
Або треба мати житло на основі якого можна продовжувати термін свого перебування
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06.01.2023 15:34 Ответить
А що, тепер Україна захищає популяцію реліктових сруських дебілів?
Не треба хвилюватися, таке лайно і без підтримки не ZZдохне.
Військовий стан норм міграційного законодавства не скасовує. Тут не бездіяльність української влади, а особиста олігофренія орка.
То чи потрібна Україні така мразота?
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06.01.2023 15:50 Ответить
в Германии за два месяца с пмж дают гражданство, в условиях войны. Раньше процедура занимала около 2 лет.
Если не хочет человек иметь российское гражданство, давайте украинское после детектора лжи. Два месяца!!!!
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06.01.2023 15:53 Ответить
Мужик явно в отчаянии...
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06.01.2023 16:01 Ответить
Насрати, що він там пише. Зрадників ніде не *******. На добрих рускіх сніг не тане. Так має бути завжди.
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06.01.2023 18:46 Ответить
"Так не хочется уезжать отсюда..."
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06.01.2023 18:58 Ответить
Как я их ненавижу...Но может этого....Действительно понять и простить,по деяниям в паспорте Заслужил.Даже ради простых,пропагандистких целей.Дать шанс.В отличие от них ублюдков,дать человеку шанс,доказать что он человек...Может действительно разделяет наши ценности и хочет стать Украинцем.Ради праздника.Дать шанс.Мы,Украинцы всегда "славились" своей толерантностью и терпимостью...в отличие от нечести
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06.01.2023 21:48 Ответить
В ВСУ есть Русский Легион. Ему туда.
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07.01.2023 02:04 Ответить
 
 