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Россиянин написал в паспорте "Путин х#йло", только бы не выгоняли из Украины, - Госпогранслужба. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Гражданин России, проживающий в Украине, не хочет возвращаться на Родину. Он разрисовал свой русский паспорт.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.
Мужчина превысил срок пребывания в Украине. Когда его обнаружили пограничники, рассказал, что не хочет возвращаться в Россию.
В своем загранпаспорте он нарисовал флаг Украины с надписью "Украина превыше всего" и написал "Путин х#йло".
Пограничники передали мужчину для дальнейшей проверки сотрудникам Национальной полиции.
Топ комментарии
+46 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий06.01.2023 14:57
+32 Erlich Bachman
показать весь комментарий06.01.2023 14:55
+19 Линкин Парк
показать весь комментарий06.01.2023 14:55
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Пожалуйста, подождите...
Точно відомо, що він бажає у будь який спосіб лишитися в Україні!
Може це ворог?
В нас і так вистачає цієї нечисті, щоб ще одного тут поселити
взрослый нормальный и адекватный делал бы это как-то по другому)))
кацап...шо с него взять?
Брехливіших закацапів істот не існує: може все що завгодно збрехати.
Не треба витрачати час та ресурси, щоб перевіряти це кацапське лайно.
А тепер виходить що в нього немає документів він не громадянин України а російські документи зіпсовані
Але відновлення документів коштує дорого і звісно Україна як і будь-яка інша країна не зробить документи безоплатними
А цей громадянин в Україні не працює зіпсував документи продовжити термін не зможе і відновити документи мабуть теж не зможе
І яким чином цей рашист думає залишитись в Україні?
Щоб отримати політичний притулок треба довести що ви політичний біженець
Або треба мати житло на основі якого можна продовжувати термін свого перебування
Не треба хвилюватися, таке лайно і без підтримки не ZZдохне.
Військовий стан норм міграційного законодавства не скасовує. Тут не бездіяльність української влади, а особиста олігофренія орка.
То чи потрібна Україні така мразота?
Если не хочет человек иметь российское гражданство, давайте украинское после детектора лжи. Два месяца!!!!