Россиянин написал в паспорте "Путин х#йло", только бы не выгоняли из Украины, - Госпогранслужба. ФОТО

Гражданин России, проживающий в Украине, не хочет возвращаться на Родину. Он разрисовал свой русский паспорт.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина превысил срок пребывания в Украине. Когда его обнаружили пограничники, рассказал, что не хочет возвращаться в Россию.

В своем загранпаспорте он нарисовал флаг Украины с надписью "Украина превыше всего" и написал "Путин х#йло".

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Пограничники передали мужчину для дальнейшей проверки сотрудникам Национальной полиции.