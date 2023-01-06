Приговорены к лишению свободы два информатора, которые сдавали позиции военных ВСУ в Константиновке и Бахмуте, - Офис генпрокурора. ФОТО

При поддержке публичного обвинения Донецкой областной прокуратурой суд признал двух граждан Украины виновными в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении и размещении Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, им назначено наказание в размере 5 лет и 6 месяцев и 6 лет лишения свободы.

"Прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года житель пос. Клебан-Бык Краматорского района, а в мае-июле житель г. Бахмут по собственным телефонам через мессенджер распространяли текстовые сообщения и скриншоты Google Maps. Они содержали координаты местоположений и перемещения личного состава и техники ВСУ на территории городов Константиновки и Бахмута", - говорится в сообщении.

Оба осужденных ожидали приговора суда под стражей.

Досудебное расследование осуществляет СБУ.

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