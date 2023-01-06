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Приговорены к лишению свободы два информатора, которые сдавали позиции военных ВСУ в Константиновке и Бахмуте, - Офис генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

При поддержке публичного обвинения Донецкой областной прокуратурой суд признал двух граждан Украины виновными в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении и размещении Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, им назначено наказание в размере 5 лет и 6 месяцев и 6 лет лишения свободы.

"Прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года житель пос. Клебан-Бык Краматорского района, а в мае-июле житель г. Бахмут по собственным телефонам через мессенджер распространяли текстовые сообщения и скриншоты Google Maps. Они содержали координаты местоположений и перемещения личного состава и техники ВСУ на территории городов Константиновки и Бахмута", - говорится в сообщении.

Оба осужденных ожидали приговора суда под стражей.

Досудебное расследование осуществляет СБУ.

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Приговорены к лишению свободы два информатора, которые сдавали позиции военных ВСУ в Константиновке и Бахмуте, - Офис генпрокурора 01
Приговорены к лишению свободы два информатора, которые сдавали позиции военных ВСУ в Константиновке и Бахмуте, - Офис генпрокурора 02
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Топ комментарии
+10
Занадто м'яке покарання для такої нечисті!
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06.01.2023 15:34
+10
Ну и шо вы им рожи позамазовали? Думаете за время отсидки исправятся??? Смешно слышать….
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06.01.2023 15:35
+6
Зачем конченым морды замалевывать. Пусть все их знают.
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06.01.2023 15:41
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Занадто м'яке покарання для такої нечисті!
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06.01.2023 15:34 Ответить
Ну и шо вы им рожи позамазовали? Думаете за время отсидки исправятся??? Смешно слышать….
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06.01.2023 15:35 Ответить
Зачем конченым морды замалевывать. Пусть все их знают.
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06.01.2023 15:41 Ответить
Мабуть, не встиг зрадник, отой, що біля гарного дерева👍, провести прикрого самогубства‼️🤯🇺🇦😠🤬😡 Охоронці завадили …
Час у ньог ще є…
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06.01.2023 15:47 Ответить
Чого табло заретушуйоване ? Чого українці не повинні знати уродів ? Це порушення права на інформацію і засад демократії.
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06.01.2023 15:48 Ответить
избиратели?
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06.01.2023 16:01 Ответить
***** - вони ж хотіли смерті наших воінів -- випустіть іх на мінне поле в сторону рашки -- для чого вони нам .
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06.01.2023 16:11 Ответить
щоб інші не дуже боялись хлопців наших вбивати ...
де-юре війни немає...
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06.01.2023 18:10 Ответить
Нах. скільки клопоту?? краще зрадників знищити на місці й забути.
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06.01.2023 16:16 Ответить
Тепер ми їх ще й годувати будем. А на кіл посадити слабо?
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06.01.2023 16:39 Ответить
хто?
той що 2/3 Вкраїни здати хотів?

Может таке бути що через тиждень його відпустять за відсутністю доказів (безмозгла прискака). А через рік щей компенсацію через суд проведе за наклеп...

Саме тому і лице закрите... це вам не дівчина 14 років зґвалтована...

люди ви справді вірите що голосування щось вирішує?
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06.01.2023 18:14 Ответить
Ефект розмиття зручніше робити не фотошопом, а цеглою.
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06.01.2023 16:57 Ответить
за курку більше дають
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06.01.2023 17:20 Ответить
Термін ув'язнення не має значення - живими вони вже не вийдуть. Але спочатку пограються у "прігожина на зонє"
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06.01.2023 18:49 Ответить
Дебильные законы, из-за этих тварей, сколько людей гибнет, инвалидами становятся, а им дают такие смешные сроки - пять лет. Или вы специально этим поощряете их???
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01.05.2023 22:24 Ответить
 
 