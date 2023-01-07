Последствия обстрелов Донеччины российскими оккупантами: погибли 2 гражданских, 7 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские захватчики обстреливали центр и север Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"На Донецком направлении больше всего пострадало Курахово - 1 человек ранен, повреждены 2 жилые многоэтажки и здание больницы. Также на территории громады под огнем оказалось Островское. Зафиксированы периодические обстрелы Марьинки - без жертв".

На Горловском направлении россияне убили 2 гражданских в Бахмутской громаде: в Бахмуте и Красной Горе. В городе ранены 5 человек, повреждены 5 частных домов. Еще 1 человек получил ранения в Предтечино Константиновской громады", - говорится в сообщении.

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