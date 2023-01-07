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Последствия обстрелов Донеччины российскими оккупантами: погибли 2 гражданских, 7 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские захватчики обстреливали центр и север Донецкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"На Донецком направлении больше всего пострадало Курахово - 1 человек ранен, повреждены 2 жилые многоэтажки и здание больницы. Также на территории громады под огнем оказалось Островское. Зафиксированы периодические обстрелы Марьинки - без жертв".

На Горловском направлении россияне убили 2 гражданских в Бахмутской громаде: в Бахмуте и Красной Горе. В городе ранены 5 человек, повреждены 5 частных домов. Еще 1 человек получил ранения в Предтечино Константиновской громады", - говорится в сообщении.

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Последствия обстрелов Донеччины российскими оккупантами: погибли 2 гражданских, 7 человек получили ранения 01

Последствия обстрелов Донеччины российскими оккупантами: погибли 2 гражданских, 7 человек получили ранения 02
Последствия обстрелов Донеччины российскими оккупантами: погибли 2 гражданских, 7 человек получили ранения 03
Последствия обстрелов Донеччины российскими оккупантами: погибли 2 гражданских, 7 человек получили ранения 04
Последствия обстрелов Донеччины российскими оккупантами: погибли 2 гражданских, 7 человек получили ранения 05
Последствия обстрелов Донеччины российскими оккупантами: погибли 2 гражданских, 7 человек получили ранения 06
Последствия обстрелов Донеччины российскими оккупантами: погибли 2 гражданских, 7 человек получили ранения 07
Последствия обстрелов Донеччины российскими оккупантами: погибли 2 гражданских, 7 человек получили ранения 08
Последствия обстрелов Донеччины российскими оккупантами: погибли 2 гражданских, 7 человек получили ранения 09
Последствия обстрелов Донеччины российскими оккупантами: погибли 2 гражданских, 7 человек получили ранения 10
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Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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07.01.2023 11:37 Ответить
Этого не может быть, это фейк! Х-ло же обьявило одностороннее перемирие!
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07.01.2023 12:36 Ответить
 
 