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Лавра (413) Епифаний (341) ПЦУ (773)

Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

7 января Православная церковь Украины как правопреемница древней Киевской Митрополии провела богослужение в главном храме Киево-Печерской лавры – Успенском соборе.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Рождественское богослужение впервые провел предстоятель Православной церкви Украины миторополит Епифаний.

Напомним, ранее Украинская православная церковь Московского партиархата заявила, что Православная церковь Украины не имеет права совершать рождественское богослужение на территории Киево-Печерской Лавры. При этом в УПЦ МП ссылались на слова и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александра Рудника. После этого сам Рудник заявил, что информация устарела, а ПЦУ обратилась к нему с запросом на проведение богослужения и получила такое разрешение, о чем был заключен договор.

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Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 01
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 02
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 03
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 04
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 05
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 06
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 07
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 08
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 09
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 10
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 11
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 12
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 13
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 14
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 15
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 16
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 17
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 18
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 19
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 20
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 21
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 22
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 23
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 24
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 25
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 26
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 27
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 28
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 29
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 30
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 31
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 32
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 33
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 34
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 35
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 36
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 37
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 38
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 39
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 40
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 41
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 42
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 43
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 44
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 45
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 46
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 47
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 48
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 49
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 50
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 51
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 52
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 53
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 54
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 55
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 56
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 57
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 58
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 59
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 60
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 61
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 62
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 63
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 64
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 65
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 66
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 67
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 68
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 69
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 70
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 71
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 72
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 73
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 74
Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре 75

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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07.01.2023 12:39
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07.01.2023 12:48
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Слава Ісусу. Стільки ватних пердаків запалало на підорашці
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07.01.2023 12:38 Ответить
Сьогодні вітаються українці: Христос Народився ! Славімо Його !
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07.01.2023 13:44 Ответить
Вчить історію і не юродствуйте. Дата народження Ісуса ніде не зафіксована. А 25 та 7 це умовні дати , які виникли через розходження в думках церковнослужителів. Головне це - Христос народився.
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07.01.2023 14:00 Ответить
та й новий рік весною а не взимку.кацапи сатаністи перекрутили все наверле.
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07.01.2023 14:27 Ответить
Дійсно, дата народження умовна, скоріш за все, вона прив`язана до дати зимового сонцестояння. А сьогодні таки 25 грудня, за Юліанським календарем. Весь цивілізований світ живе за новим, Григоріанським, а ми, завдяки кацапській нечисті, і далі за старим стилем. так що з датою ніяких проблем. Проблема лише який календар.
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07.01.2023 14:39 Ответить
І по Григоріанському, і по Юліанському календарях дата народження Ісуса Христа 25 грудня. Православні церкви в кацапстані, в Україні, в Грузії та ще кілька церков не перейшли на новий стиль, тобто на Григоріанський календар за яким ми з вами живемо. Тому сьогодні у нас з вами вже 7 січня, а по Юліанському календарю за яким живуть православні і греко-католицькі попи в Україні тільки 25 грудня.
Коли у вас на календарі буде 14 січня, то у попів буде тільки 1 січня - новий рік. Через те 14 січня буде Старий новий рік бо календарний і астрономічний новий рік наступив 1 січня.
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07.01.2023 15:28 Ответить
Бог вечный, был всегда и будет всегда.
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07.01.2023 14:03 Ответить
Всесвіту 7000 років, земля пласка, її утримують три слони, чи три кити, сонце обертається навколо землі....
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07.01.2023 14:15 Ответить
Очень смешно. Земля конечно когда то народилася, но Бог был всегда и будет всегда. Иначе смысла нет.
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07.01.2023 14:23 Ответить
Нет Бога кроме Аллаха, а Махамад пророк его...
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07.01.2023 14:36 Ответить
Ещё смешнее, Мухаммед примазался всего 1400 лет назад
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07.01.2023 14:42 Ответить
Вішну найстаріший серед богів.
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07.01.2023 15:16 Ответить
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07.01.2023 12:39 Ответить
В ОПі зараз ламають голову, як в "термос" дописати ще Зелю)
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07.01.2023 13:46 Ответить
Не допишуть, бо про "термос" та "іьанітавиє палачкі" всі пам'ятають! Всі, кому треба!
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07.01.2023 14:30 Ответить
Василю! Ти справді сарказму не розумієш, бо я тобі не лікар! Про «чутливі» питання втирай Зелі і його покидькам, які обсирали Томос і відстоювали ФСБшну секту в Україні.
Наш верховний Безвірко вірить тільки в бабло любою ціною і навіть кацапські рублі його більше зігріють, ніж сонячне тепло)
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07.01.2023 16:56 Ответить
ну ось поверненням лаври теж приписався.
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08.01.2023 13:30 Ответить
Христос народився!
А згадайте, як зелені знущалися з Порошенка за Томос? І що, як виявилося правильно все робив.
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07.01.2023 12:41 Ответить
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07.01.2023 12:45 Ответить
Порошенку треба дякувати за далекоглядність, це одна з великих перемог України
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07.01.2023 13:42 Ответить
Тапер отримують отвєтку і нехай не кажуть що мало.
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07.01.2023 12:46 Ответить
Україна повертається в Лавру.
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07.01.2023 12:45 Ответить
яке ж гарне святкове вбрання у предстоятеля ПЦУ миторополита Епіфанія (українська вишивка доречна будь де...але тут просто душевно символічна і життістверджуюча !!)
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07.01.2023 12:46 Ответить
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07.01.2023 12:48 Ответить
Русь, нарешті, вільна від Московії і цього вже не змінити ніколи.

Слава Україні-Русі, смерть москалям!
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07.01.2023 12:47 Ответить
Храми повинні бути Українськи , і молитва в них повинна бути за Україну і народ повинен чути правду Божу)
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07.01.2023 12:51 Ответить
Буба, ну не бубони - свято ж яке ! А шо з Почаївською Лаврою ?
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07.01.2023 12:54 Ответить
до 2052 року в оренді кацапів, але процес вже зрушився, будуть готувати позов про розрив договору оренди
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07.01.2023 13:08 Ответить
Формально, порушення договору - самовільна забудова.
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07.01.2023 14:41 Ответить
Ще одну справу на Пороха за Томос відкриють
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07.01.2023 12:55 Ответить
А вони хіба її закрили?
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07.01.2023 13:44 Ответить
Вони ще не закрили стару справу проти Порошенка за Томос 😠
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07.01.2023 14:03 Ответить
Свершилось! Слава Богу! Христос Родился - Возродится Украина!
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07.01.2023 13:01 Ответить
Почитати

​Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра

https://unc.ua/uk/pochitat/van-mazepa-i-kijevo-pecherska-lavra-275
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07.01.2023 13:07 Ответить
На привеликий жаль, ніхто не провів ревізію матеріальних цінностей. На мою думку там усе цінне замінено копіями та вивезено на московію. А тепер спробуйте довести, що це зроили кгбшники в рясах
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07.01.2023 13:15 Ответить
Ага. Он з лінку вище.
- Як не дивно, знайшли дзвін з гербом Івана Мазепи в Астрахані.
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07.01.2023 13:47 Ответить
Ну так москальські мавпи розікрали багатство України і розтягли по всім закуткам росії.
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07.01.2023 14:02 Ответить
Крали все підряд, а потім "ми жє одін народ"
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07.01.2023 14:40 Ответить
Пане Катс,ваше питання серйозне.Но згадайте-у Пшонки в маєтку-дорогоцінні Святі книги і ікони.У яника такі самі,але в більшії кількості.А до них,а після них?Я вже нічого не хочу писати про олігархів.Кожен долучався до розграбування церков,монастирів.Тому поверненя святинь церков-дуже серйозне питання...
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07.01.2023 15:32 Ответить
Зараз дуже добра нагода дати доброго копняка московському патріархату, щоб валив з України. Бо після перемоги почнеться: то наші люди, давайте простимо ...
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07.01.2023 13:21 Ответить
А зеля щось не з'явився-мабуть з термосом і ОПою святкують?
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07.01.2023 13:23 Ответить
Сьогодні по закінченні богослужіння в Успенському соборі в Лаврі мене розсмішили дві жіночки, вони говорили що президента не було на службі.
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07.01.2023 15:42 Ответить
На раше так подгорает, от войны так не горит. УПС ФСБ - на выход!
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07.01.2023 13:24 Ответить
Слава Богу, тепер Лавра належить українцям, а не нашим ворогам. Христом народився, славімо його. Слава Іісусу Христу, слава Україні, слава ЗСУ!
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07.01.2023 13:43 Ответить
Не належить ще, це перші кроки, а що в нижній Лаврі?
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07.01.2023 13:47 Ответить
Навіть не важливо хто там править у Лаврі. Головне щоб там не було кацапів.
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07.01.2023 13:49 Ответить
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07.01.2023 13:53 Ответить
Слава Іісусу Христу і діві Марії !
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07.01.2023 14:40 Ответить
Це сталося і це лише початок
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07.01.2023 13:57 Ответить
Смерть кацапії та її смердючим попам-енкеведистам!
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07.01.2023 13:58 Ответить
Геть гундяівські чорти із Украіни 😡
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07.01.2023 14:05 Ответить
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07.01.2023 14:16 Ответить
да,подався митрополит....велику місію на себе взяв,тяжку ношу.
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07.01.2023 14:31 Ответить
https://youtu.be/CGeoFIK36r8...

Моцкали упорно борется за независимость от здравого смысла на территории Украины...
Сказки моцкальские про Ивана Дурака и Лодыря Емелю на Печи знает весь Мир..от Вашингтона до дебрей Амазонки...🦍🦍два дебила это сила 🤣
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07.01.2023 14:37 Ответить
Мені наравиця, як у штундів: немає ніяких "святих місць", оцього фітішизму з реліквіями типу міроточенія, розкошів у сутанах. Їм по барабану чи є у них Томос: так і кажуть: церква - це зібрання хоч у печері, а не стіни. І головне - вони не займаються проституцією з державними органами влади...
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07.01.2023 14:44 Ответить
Тільки заходиш у ту їхню церкву і бачиш, що там не церква а клуб. У мене сусіди баптисти. Бог їм забороняє брати в руки зброю. Плодяться як кролики, бо все Бог дає. Вона на роботу не ходить бо не має сенсу працювати, допомога від держави багатодітним краща ніж зарплата. А він заробляє халтурою на ремонтах квартир, бо офіційно працювати великі податки платити. Але всі їм зобов'язані допомагати, інакше не по божому. Почалась війна, скасували мито на ввезення автомобілів з-за кордону щоб дешевше було ввозити для потреб воїнів. Штунди першими з перших пригнали джип, завантажили все сімейство і на Європу, там хороша соціалка для наших біженців.
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07.01.2023 15:57 Ответить
Згоден тільки з "плодяться". Американські баптисти не такі. А наші слов'янські більш секстантські. До речи з їх сімей немає бомжів як з циганів. І державі вони тому корисні, бо доброчесні працівники. Православні ж не родять. Мені як начальнику цеха краще набрати сектантів, бо православні не обтяжені протестантською етикою праці. Цим же треба "Бога прославить" - укалують, як німі.

І за країну вони не тримаються, бо "гражданє міра". Чи це погано? Не знаю. Вони кажуть, що в них немає земної батьківщини. Я думаю, що якби всі були такі, то й війни не було б.

В 2014 році я дзвонив прессекретарю Азова. Питав: нашо вам те чорне сонце й інша окультна атрибутика, чи вони розуміють, що росіян це бісить і це виллється в кров? Вони: у нас 20% язичників, і нас і так росіяни ненавидять.

Я заткнувся.
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07.01.2023 16:28 Ответить
Слава Іісусу Христу і діві Марії !
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07.01.2023 14:45 Ответить
Слава ПЦУ! Слава Україні!
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07.01.2023 15:55 Ответить
ще дуже тішить, що відтепер у Лаврі не смердить немитими тілами!
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07.01.2023 16:11 Ответить
Нарешті‼️‼️‼️❤️❤️🇺🇦🇺🇦⚔️⚔️🪖🪖❤️❤️🇺🇦🇺🇦‼️‼️

Слава тобі, Господи‼️‼️‼️🇺🇦

Слава тобі, Боже ‼️‼️‼️🇺🇦❤️
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07.01.2023 16:41 Ответить
Одяг у Єпіфанія бомбезний!!!! В Українському орнаменті. Дуже приємно.
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07.01.2023 17:05 Ответить
А что там с почаевской лаврой? Когда ликвидируют кацапсуое кудло в Западной Украине?
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07.01.2023 19:39 Ответить
ЖЕЛАЮ УКРАИНЦАМ ПОБЕДЫ В ЭТОМ ГОДУ!
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07.01.2023 19:59 Ответить
"Два білих клобуки було спалено на могилі митрополита Володимира в Лаврі в день, коли там різдвяну службу звершив митрополит Епіфаній", - пише богослов Кирило Говорун на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", передають Патріоти України, та продовжує:

"З релігієзнавчої точки зору, це - локалізація культу вуду, коли через артефакти, що належать або символізують конкретних людей, цим людям хочуть у магічний засіб заподіяти зло. Очевидно, що малися на увазі митрополити Симеон та Олександр, які перейшли з УПЦ до ПЦУ.

Поганський обряд у Лаврі - своєрідна чорна меса - це частина ширшого явища. Саме апеляцією до магічної свідомості священноначалля УПЦ хоче зупинити перехід своїх кліриків до ПЦУ.

З цією метою воно масово та автоматично позбавляє сану всіх, хто туди переходить. Я довго не міг собі пояснити, навіщо їм така неадекватна канонічна міра. А тепер, після спалення клобуків у Лаврі, зрозумів, що позбавлення сану - це така собі "бойова магія", а канони та саме християнство тут ні до чого".
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08.01.2023 14:30 Ответить
ПРО АНУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСТВА У ПРОКОЦАПСЬКИХ ПОПІВ З ЛАВРИ

Ігри Зеленського з "призупиненням громадянства" - це класичні маніпуляції поточного моменту для вирішення власних політичних завдань. Юридично, це абсолютно нікчемна річ. Питання повинно вирішуватись в конституційному і юридичному ключі. І зробити це можна дуже просто внести в Конституцію зміну, яка передбачає, що набуття громадянином України громадянства іншої держави є юридичним актом відмови від українського громадянства. Але цього не буде, бо після цього без громадянства залишаться 2\3 депутатів ВР і половина нинішнього уряду. 😆
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08.01.2023 14:40 Ответить
 
 