Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре. ФОТОрепортаж

7 января Православная церковь Украины как правопреемница древней Киевской Митрополии провела богослужение в главном храме Киево-Печерской лавры – Успенском соборе.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Рождественское богослужение впервые провел предстоятель Православной церкви Украины миторополит Епифаний.

Напомним, ранее Украинская православная церковь Московского партиархата заявила, что Православная церковь Украины не имеет права совершать рождественское богослужение на территории Киево-Печерской Лавры. При этом в УПЦ МП ссылались на слова и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александра Рудника. После этого сам Рудник заявил, что информация устарела, а ПЦУ обратилась к нему с запросом на проведение богослужения и получила такое разрешение, о чем был заключен договор.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.