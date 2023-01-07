Первое в истории ПЦУ рождественское богослужение в Киево-Печерской лавре. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
7 января Православная церковь Украины как правопреемница древней Киевской Митрополии провела богослужение в главном храме Киево-Печерской лавры – Успенском соборе.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Рождественское богослужение впервые провел предстоятель Православной церкви Украины миторополит Епифаний.
Напомним, ранее Украинская православная церковь Московского партиархата заявила, что Православная церковь Украины не имеет права совершать рождественское богослужение на территории Киево-Печерской Лавры. При этом в УПЦ МП ссылались на слова и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александра Рудника. После этого сам Рудник заявил, что информация устарела, а ПЦУ обратилась к нему с запросом на проведение богослужения и получила такое разрешение, о чем был заключен договор.
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Коли у вас на календарі буде 14 січня, то у попів буде тільки 1 січня - новий рік. Через те 14 січня буде Старий новий рік бо календарний і астрономічний новий рік наступив 1 січня.
Наш верховний Безвірко вірить тільки в бабло любою ціною і навіть кацапські рублі його більше зігріють, ніж сонячне тепло)
А згадайте, як зелені знущалися з Порошенка за Томос? І що, як виявилося правильно все робив.
Слава Україні-Русі, смерть москалям!
Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра
https://unc.ua/uk/pochitat/van-mazepa-i-kijevo-pecherska-lavra-275
- Як не дивно, знайшли дзвін з гербом Івана Мазепи в Астрахані.
Моцкали упорно борется за независимость от здравого смысла на территории Украины...
Сказки моцкальские про Ивана Дурака и Лодыря Емелю на Печи знает весь Мир..от Вашингтона до дебрей Амазонки...🦍🦍два дебила это сила 🤣
І за країну вони не тримаються, бо "гражданє міра". Чи це погано? Не знаю. Вони кажуть, що в них немає земної батьківщини. Я думаю, що якби всі були такі, то й війни не було б.
В 2014 році я дзвонив прессекретарю Азова. Питав: нашо вам те чорне сонце й інша окультна атрибутика, чи вони розуміють, що росіян це бісить і це виллється в кров? Вони: у нас 20% язичників, і нас і так росіяни ненавидять.
Я заткнувся.
Слава тобі, Господи‼️‼️‼️🇺🇦
Слава тобі, Боже ‼️‼️‼️🇺🇦❤️
"З релігієзнавчої точки зору, це - локалізація культу вуду, коли через артефакти, що належать або символізують конкретних людей, цим людям хочуть у магічний засіб заподіяти зло. Очевидно, що малися на увазі митрополити Симеон та Олександр, які перейшли з УПЦ до ПЦУ.
Поганський обряд у Лаврі - своєрідна чорна меса - це частина ширшого явища. Саме апеляцією до магічної свідомості священноначалля УПЦ хоче зупинити перехід своїх кліриків до ПЦУ.
З цією метою воно масово та автоматично позбавляє сану всіх, хто туди переходить. Я довго не міг собі пояснити, навіщо їм така неадекватна канонічна міра. А тепер, після спалення клобуків у Лаврі, зрозумів, що позбавлення сану - це така собі "бойова магія", а канони та саме християнство тут ні до чого".
Ігри Зеленського з "призупиненням громадянства" - це класичні маніпуляції поточного моменту для вирішення власних політичних завдань. Юридично, це абсолютно нікчемна річ. Питання повинно вирішуватись в конституційному і юридичному ключі. І зробити це можна дуже просто внести в Конституцію зміну, яка передбачає, що набуття громадянином України громадянства іншої держави є юридичним актом відмови від українського громадянства. Але цього не буде, бо після цього без громадянства залишаться 2\3 депутатів ВР і половина нинішнього уряду. 😆