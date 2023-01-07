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Вследствие обстрела Бахмута погибли 2 гражданских, 13 человек получили травмы и ранения, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

6 января российские захватчики обстреляли Бахмут и Бахмутский район Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Вследствие мощных минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще тринадцать человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Получили повреждения и разрушения частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты.

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Вследствие обстрела Бахмута погибли 2 гражданских, 13 человек получили травмы и ранения, - Офис Генпрокурора 01
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07.01.2023 13:42 Ответить
Що там взагалі досі роблять цивільні?
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07.01.2023 13:45 Ответить
Таке перемірья по руське)
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07.01.2023 13:47 Ответить
 
 