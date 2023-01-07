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война (46615) Гуляйполе (57) обстрел (20097) Запорожская область (2240)

Оккупанты за сутки более 200 раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За прошедшие сутки вражеская армия более 200 раз ударила по территории города Гуляйполе, что в Запорожской области.

Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"В Гуляйполе в течение суток произошло более двухсот попаданий по территории города. Россияне били из танков, минометов, применяли реактивные системы залпового огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждены как жилищный фонд, так и гражданская инфраструктура.

Кроме того, неспокойной остается ситуация в Васильевском районе. В Степногорске "Градами" повреждены склады на местном предприятии. А в селе Павловка, расположенном недалеко от города, огнем российских захватчиков поврежден частный дом.

Совершенные военными РФ преступления задокументированы правоохранителями в пределах ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" УК Украины. По каждому факту вооруженной агрессии возбуждены уголовные производства.

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Оккупанты за сутки более 200 раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье 01

Оккупанты за сутки более 200 раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье 02
Оккупанты за сутки более 200 раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье 03
Оккупанты за сутки более 200 раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье 04
Оккупанты за сутки более 200 раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье 05
Оккупанты за сутки более 200 раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье 06
Оккупанты за сутки более 200 раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье 07
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салют в честь перемир'я
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07.01.2023 14:12 Ответить
Колом стоїть в москальскій горлянці батьківщина батька Махна.
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07.01.2023 14:13 Ответить
ПОВНИЙ СПИСОК "ПЕРЕМИР'ЇВ", ЯКІ ЗІРВАЛА РОСІЯ ЗА 9 РОКІВ ВІЙНИ - ІНФОРМАЦІЯ МІНОБОРОНИ
За дев'ять років війни рф проти України держава-агресорка жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир'я.
з 18:00 05.09.2014 р.
з 00:00 15.02.2015 р.з 00:00 01.10.2015 р.
з 00:00 30.04.2016 р. (Великоднє перемир'я)
з 00:00 01.09.2016 р. (шкільне перемир'я)
з 00:00 24.12.2016 р. (Новорічне перемир'я)
з 00:00 24.06.2017 р. (хлібне перемир'я)
з 00:00 25.08.2017 р. (шкільне перемир'я)
з 00:00 23.12.2017 р. (Новорічне перемир'я)
з 00:00 05.03.2018 р.
з 00:00 30.03.2018 р. (Великоднє перемир'я)
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07.01.2023 14:16 Ответить
...нехилое такое себе перимирие у п.доров.. "святые, богобоязненые" гндоны эти кацапы
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07.01.2023 14:22 Ответить
Це називаєтся в рашистів перемир я? будь ви прокляті і ваш "русский мир ".
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07.01.2023 14:24 Ответить
Бояться тварюки батька Махно, бояться батьки Бандери. Пдраси.
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07.01.2023 14:29 Ответить
 
 