Оккупанты за сутки более 200 раз обстреляли Гуляйполе на Запорожье. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
За прошедшие сутки вражеская армия более 200 раз ударила по территории города Гуляйполе, что в Запорожской области.
Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.
"В Гуляйполе в течение суток произошло более двухсот попаданий по территории города. Россияне били из танков, минометов, применяли реактивные системы залпового огня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повреждены как жилищный фонд, так и гражданская инфраструктура.
Кроме того, неспокойной остается ситуация в Васильевском районе. В Степногорске "Градами" повреждены склады на местном предприятии. А в селе Павловка, расположенном недалеко от города, огнем российских захватчиков поврежден частный дом.
Совершенные военными РФ преступления задокументированы правоохранителями в пределах ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" УК Украины. По каждому факту вооруженной агрессии возбуждены уголовные производства.
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За дев'ять років війни рф проти України держава-агресорка жодного разу не дотримувалася домовленостей про перемир'я.
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