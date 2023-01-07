Поле под Бахмутом, усеянное труппами российских оккупантов.. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В сеть попали кадры поля под Бахмутом, буквально усеянное телами ликвидированных российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографии обнародованы в соцсетях.
"Результат мясных волн… Но ничего, скоро царь начнет новый набор рекрутов для своей кровавой игры", – отмечают пользователи соцсетей.
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-От Бахмута километров 40 до Нью-Йорка (c)
От не може воно жити без Бахмута. Краще лапті відкине.
Сруський сцарь урахував цей нюанс
Чи так і проростуть бурьянами....як жили так і здохли
ВИДЕО"Четко по целям": ССО встречают оккупантов на подступах к Бахмуту
Прийдеться на вирощеному там писати "Продукт містить кацапське ГМО."
Подавайте набои
"О поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями?
Чей борзый конь тебя топтал
В последний час кровавой битвы?