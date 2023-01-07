Поле под Бахмутом, усеянное труппами российских оккупантов.. ФОТО

В сеть попали кадры поля под Бахмутом, буквально усеянное телами ликвидированных российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографии обнародованы в соцсетях.

"Результат мясных волн… Но ничего, скоро царь начнет новый набор рекрутов для своей кровавой игры", – отмечают пользователи соцсетей.

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