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Поле под Бахмутом, усеянное труппами российских оккупантов.. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попали кадры поля под Бахмутом, буквально усеянное телами ликвидированных российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографии обнародованы в соцсетях.

"Результат мясных волн… Но ничего, скоро царь начнет новый набор рекрутов для своей кровавой игры", – отмечают пользователи соцсетей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГУР показало, как чеченские добровольцы уничтожают российских оккупантов в Бахмуте. ВИДЕО

Поле под Бахмутом, усеянное труппами российских оккупантов. 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Егеря ДШВ уничтожают оккупантов в районе Бахмута. ВИДЕО

Поле под Бахмутом, усеянное труппами российских оккупантов. 02
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Топ комментарии
+103
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07.01.2023 19:11
+73
Гарні соняхи вродять
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07.01.2023 19:09
+64
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07.01.2023 19:24
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-Кто-нибудь может объяснить, почему для победы над НАТО, россиянам нужно любой ценой захватить украинский город Бахмут?
-От Бахмута километров 40 до Нью-Йорка (c)
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07.01.2023 19:39 Ответить
Кацап все землі не нажереться.
От не може воно жити без Бахмута. Краще лапті відкине.
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07.01.2023 19:41 Ответить
Те ж НАТО й озвучило версію: навколо Бахмута є глибокі гіпсові шахти, в які так зручно кидати падло.
Сруський сцарь урахував цей нюанс
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07.01.2023 20:33 Ответить
Насінину яку в кишені поклали ?
Чи так і проростуть бурьянами....як жили так і здохли
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07.01.2023 19:40 Ответить
не намагайся не втечеш
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07.01.2023 19:47 Ответить
добрива органік
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07.01.2023 19:58 Ответить
Не зовсім органік)
Прийдеться на вирощеному там писати "Продукт містить кацапське ГМО."
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08.01.2023 06:00 Ответить
"Зато от чистого сердца"
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07.01.2023 20:05 Ответить
Кацапец. А кацапцу - смерть к яйцу.
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07.01.2023 20:10 Ответить
Таке вреження шо арта працювала в одне місце з обох сторін - тіпа змагання- хто більше.
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07.01.2023 20:18 Ответить
ЧМО-200
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07.01.2023 20:20 Ответить
Кросівоє!!! 👍
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07.01.2023 20:29 Ответить
...к весне готовитесь,прекрасно удобрено.Слава Солдатам Великой Ukrainy
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07.01.2023 20:44 Ответить
Удобрюють нашу родючу землю!
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07.01.2023 20:48 Ответить
Та нічого. Баби ще понароджують. Від китайців. Але то буде вже на теріторіях Китаю.
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07.01.2023 21:13 Ответить
Бодро выглядят. Как тараканы после дихлофоса.
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07.01.2023 21:19 Ответить
Поле чудес. Крутите барабан!

Подавайте набои
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07.01.2023 21:21 Ответить
Не бачу без пенсне, то чий портрет цього разу викладений кацапським м'ясом?
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07.01.2023 21:32 Ответить
По портрет того, що називалося колись росією
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08.01.2023 06:03 Ответить
Там ще місця - повно, можна класти і класти.
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07.01.2023 21:36 Ответить
ЦЕ ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА, НАСЛІДКОМ ЯКОЇ БУДЕ СПАЛАХ ЧУМИ ЯК В "ФЕОДАЛЬНІ" ЧАСИ... ЯКШО НЕ ПРИБРАТИ ЦІ ТРУПИ ДО ПОЧАТКУ ПОТЕПЛІННЯ (ВОСЕНИ)...
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07.01.2023 23:14 Ответить
А звідки взятися збудникові чуми?
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08.01.2023 00:38 Ответить
всеравно с этим дохлым дерьмом нужно что-то делать вони до хрена летом будет
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08.01.2023 02:36 Ответить
добриво
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08.01.2023 00:13 Ответить
РАБСИЯНЕ АХ КАК СЛАДКО УМЕРЕТЬ ЗА ПУТИНСКИЕ ДВОРЦЫ
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08.01.2023 00:14 Ответить
За кого суки тупорылые жизиле отдали ? ***** под елочку шампусик попивает , но тут тупорылые иблом в земле загорают...
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08.01.2023 00:20 Ответить
Хто це лайно прибирати буде???
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08.01.2023 08:37 Ответить
Pislya rozminyvannya treba poglibshe pereorati na dobrivo
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06.07.2023 01:03 Ответить
Прадалжатєлі славніх дєл жукова👍
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08.01.2023 09:10 Ответить
"

"О поле, поле, кто тебя

Усеял мертвыми костями?

Чей борзый конь тебя топтал

В последний час кровавой битвы?
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08.01.2023 10:38 Ответить
Колись мені бувший прокурор-фронтовик розповідав, як його у віці 18 років призвали в 1944 і їх маршеву роту кинули на Сандомирський плацдарм. Біля 2 години ночі окопи обійшов комроти і повідомив, в атаку по зеленій ракеті. А його залишив при собі -вістовим. Ракета, всі вперед, у відповідь вогневий вал. І все закінчилось дуже швидко. Після атаки залишилось їх двоє, і відбули в тил за поповненням. На плацдарм більше не попав. І тут теж саме, без "броні", без арти і поле всіяне трупаками.
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08.01.2023 11:02 Ответить
Кучнєнько!
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09.01.2023 20:25 Ответить
Коли їм казали "дідиваєвалі" - вони верещали "можємпафтаріть".... але ******** рабокацапам не розповіли що діди воювали тупо трупами закидували ворога! Ось "пафтаріть" прийшло..... "тактика " війни за 100 років небагато змінилась на Засрашці.
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31.01.2023 11:39 Ответить
--- А філософи Елади переконували : --- Ніщо так приємно НЕ пахне. як труп. найзатятішого. ворога твого !? Щось НЕ доберу : чи філософи туману напустили. чи рашо-- трупаки --НЕ тієї закваски ??? ( що так стервозно воняють !!!)
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06.07.2023 17:56 Ответить
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