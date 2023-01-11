Россияне ночью трижды обстреляли Никопольщину, повреждены дома, промышленное предприятие, автозаправка, магазин, газопровод и электросети. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью оккупанты обстреляли Красногригорьевскую громаду, Марганец и Никополь.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"На Никопольщине ночью снова было напряженно…
Россияне трижды обстреляли район тяжелой артиллерией. Направили на мирные города и села более 20 снарядов. Они прилетели в Красногригорьевскую громаду, Марганец и Никополь.
Повсюду обошлось без пострадавших.
В Марганце повреждены несколько домов, промышленное предприятие, автозаправка, магазин, газопровод и электросеть.
В Никополе российские снаряды изуродовали четыре дома, производственный цех частного предприятия и линии электропередач.
В Красногригорьевской громаде последствия атаки выясняются", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в остальных районах ночь прошла тихо - без тревог и чрезвычайных ситуаций, и в эту минуту спокойно.
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