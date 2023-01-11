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Сутки в Харьковской области: масштабный пожар после попадания в склад пиротехники в Харькове и обстрелы более 20 населенных пунктов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Вчера около 23:00 российские оккупанты обстреляли Харьков, предварительно из РСЗО "Смерч". В Киевском районе зафиксировано попадание в склад пиротехники.

Произошел масштабный пожар, ночью наблюдалась детонация пиротехнических изделий. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за сутки враг обстрелял районы более 20 населенных пунктов Харьковщины в Купянском, Харьковском, Чугуевском и Богодуховском районах.

"В частности, под огнем находились Купянск, Волчанск, Двуречная, Лопань, Красное и другие населенные пункты. Повреждены частные дома, торговые сооружения и гражданские автомобили. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на линии столкновения враг пытался вести наступательные действия в районе Гряниковки Купянского района. Но отступил с потерями, получив отпор.

"Верим в ВСУ и совместно помогаем нашим защитникам. Украина победит!", - резюмирует глава региона.

Сутки в Харьковской области: масштабный пожар после попадания в склад пиротехники в Харькове и обстрелы более 20 населенных пунктов 01
Сутки в Харьковской области: масштабный пожар после попадания в склад пиротехники в Харькове и обстрелы более 20 населенных пунктов 02
Сутки в Харьковской области: масштабный пожар после попадания в склад пиротехники в Харькове и обстрелы более 20 населенных пунктов 03
Сутки в Харьковской области: масштабный пожар после попадания в склад пиротехники в Харькове и обстрелы более 20 населенных пунктов 04
Сутки в Харьковской области: масштабный пожар после попадания в склад пиротехники в Харькове и обстрелы более 20 населенных пунктов 05

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