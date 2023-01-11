"Наши клоуны в Куршавеле": разыскиваемый МВД Ошеровский с женой веселится с танцами на столе на фоне флага Украины, - журналист Ткач. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сергей Ошеровский, который, по некоторым данным, имеет общие дела с нардепом от ОПЗЖ Вадимом Столаром и сейчас находится в розыске МВД Украины, вместе с женой громко проводит время и тратит деньги в Куршавеле.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"О наших клоунах в Куршавеле. Сегодня в лентах новостей и в сообщениях повсюду Соледар. Ожесточенная борьба за Независимость. Но дальше собчак и другое путинское гнездо начинает разгонять молодых людей в Куршавеле, которые с флагом Украины танцуют на столах под "Вова, еб…ш их бл…ть и вынос шампанского "Кристалл". Эти люди в праздничном настроении герои материала "Батальон Монако 2", которых этим летом мы зафиксировали во всех пафосных местах Монте Карло, Монако и Ниццы и которые, конечно, потом ходили в префектуру Ниццы продлевать статус беженцев - Карина Жосан и ее муж Сергей Ошеровский", - отмечает Ткач.

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По его словам, Ошеровский Сергей Леонидович находится в розыске МВД Украины. "ПОСТАНОВЛЕНИЕ СУДА О РАЗРЕШЕНИИ НА ЗАДЕРЖАНИЕ С ЦЕЛЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРИТЯГИВАНИЯ".

"Находится надо сказать не очень эффективно потому, что он не в Украине уже год. По данным источников в бизнес-кругах он имеет отношение к так называемой бригаде "Потапов". По данным источников в правоохранительных органах, они обслуживают строительство народного депутата от ОПЗЖ Вадима Столара. Вадим Столар месяц назад посещал день рождения той самой Жосан в российском ресторане Suvuroff в Дубае на пальме Джумейра", - продолжает журналист.

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"Еще раз. Мужчина в розыске громко гуляет в Куршавеле. И его жена публикует видео, как они демонстративно тратят деньги. Уберите коррупцию и эти люди умрут от голода в однушках на Борщаговке. А пока они позорят Украину в Монако, Дубае и Куршавеле, это означает, что коррупцию вы не убрали и они продолжают зарабатывать. Это означает, что продолжают зарабатывать те, кто их крышует. Зарабатывают те, кто крышует крышующих их. И так дальше. И самое болезненное то, что все это происходит именно в это трагическое время. Найти его сможете? Или мне еще раз найти, а вы потом снова, сидя в своих фэмили резортах месяцами, будете покупать телеграм-каналы, чтобы меня толкнуть за то, что я делаю вашу работу и куда-то там уехал? Потому как говорил один политик "если вы и мы - то это всех". И я ему верю", - резюмирует Ткач.























