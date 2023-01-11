Ликвидация масштабного пожара на складе пиротехники в Харькове. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали пожар в складском здании в Харькове, вызванный вражескими обстрелами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 10 января около 23:00 враг нанес ракетные обстрелы по Харькову. Одна из ракет попала в одноэтажное складское здание, в результате чего произошел пожар на площади более 1000 кв.

Пожар ликвидирован в 01:41. На месте происшествия работали 4 единицы пожарно-спасательной техники и 25 специалистов Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.





















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