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Ликвидация масштабного пожара на складе пиротехники в Харькове. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Спасатели ликвидировали пожар в складском здании в Харькове, вызванный вражескими обстрелами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, 10 января около 23:00 враг нанес ракетные обстрелы по Харькову. Одна из ракет попала в одноэтажное складское здание, в результате чего произошел пожар на площади более 1000 кв.
Пожар ликвидирован в 01:41. На месте происшествия работали 4 единицы пожарно-спасательной техники и 25 специалистов Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.
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