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Ликвидация масштабного пожара на складе пиротехники в Харькове. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Спасатели ликвидировали пожар в складском здании в Харькове, вызванный вражескими обстрелами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 10 января около 23:00 враг нанес ракетные обстрелы по Харькову. Одна из ракет попала в одноэтажное складское здание, в результате чего произошел пожар на площади более 1000 кв.

Пожар ликвидирован в 01:41. На месте происшествия работали 4 единицы пожарно-спасательной техники и 25 специалистов Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

Ликвидация масштабного пожара на складе пиротехники в Харькове 01
Ликвидация масштабного пожара на складе пиротехники в Харькове 02
Ликвидация масштабного пожара на складе пиротехники в Харькове 03
Ликвидация масштабного пожара на складе пиротехники в Харькове 04
Ликвидация масштабного пожара на складе пиротехники в Харькове 05
Ликвидация масштабного пожара на складе пиротехники в Харькове 06
Ликвидация масштабного пожара на складе пиротехники в Харькове 07
Ликвидация масштабного пожара на складе пиротехники в Харькове 08
Ликвидация масштабного пожара на складе пиротехники в Харькове 09
Ликвидация масштабного пожара на складе пиротехники в Харькове 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в Харьковской области: масштабный пожар после попадания в склад пиротехники в Харькове и обстрелы более 20 населенных пунктов. ФОТОрепортаж
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Мабуть готувались наваритись на продажу хлопавок, а їх бац і заборонили.
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11.01.2023 09:41 Ответить
рейды в Харькове и области по выявлению диверсантов и информаторов видно не до конца провели
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11.01.2023 10:27 Ответить
звідки ці фейерверки?! невже річної давнини?!
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11.01.2023 12:58 Ответить
Есть производитель там
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11.01.2023 13:12 Ответить
 
 