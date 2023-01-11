СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на близлежащих территориях. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (мероприятия по безопасности) мероприятия на территории Печерского района столицы, в частности, в пределах правительственного квартала и на близлежащих территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, мероприятия проходят во взаимодействии СБУ с Управлением государственной охраны Украины, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ.

"Цель – проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии РФ, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, при непосредственном участии представителей Управления госохраны силовики:

- проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.д.) с целью выявления запрещенных к обращению предметов;

- осуществляют проверку находящихся на территории правительственного квартала граждан, при этом будут усилены режимные мероприятия в Печерском районе.

Меры по безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения.



























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При их проведении возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан, осмотр автомобилей.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

"Отмечаем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", - добавляют в пресс-центре.