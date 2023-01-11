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СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на близлежащих территориях. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные (мероприятия по безопасности) мероприятия на территории Печерского района столицы, в частности, в пределах правительственного квартала и на близлежащих территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, мероприятия проходят во взаимодействии СБУ с Управлением государственной охраны Украины, Национальной полицией и Военной службой правопорядка ВСУ.

"Цель – проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов, повышение безопасности лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Это особенно важно в условиях вооруженной агрессии РФ, которая пытается дестабилизировать ситуацию в Украине любым способом", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, при непосредственном участии представителей Управления госохраны силовики:

- проводят осмотр территории и отдельных помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т.д.) с целью выявления запрещенных к обращению предметов;

- осуществляют проверку находящихся на территории правительственного квартала граждан, при этом будут усилены режимные мероприятия в Печерском районе.

Меры по безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения.

СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на близлежащих территориях 01
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на близлежащих территориях 02
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на близлежащих территориях 03
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на близлежащих территориях 04
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на близлежащих территориях 05
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на близлежащих территориях 06
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на близлежащих территориях 07
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на близлежащих территориях 08
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на близлежащих территориях 09
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на близлежащих территориях 10
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на близлежащих территориях 11
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на близлежащих территориях 12
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на близлежащих территориях 13

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При их проведении возможны ограничения прохода и проезда по улицам столицы, проверка документов граждан, осмотр автомобилей.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

"Отмечаем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", - добавляют в пресс-центре.
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Топ комментарии
+21
Даю наводку, мерщій до Нижньої Лаври, там цілий підрозділ "кізячків" з російськими паспортами, які в серці українських святинь охороняють кронспиративну квартиру секти ФСБ і самого пашу мерседеса. Чи їх вже закрили?
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11.01.2023 10:05
+20
Шукають гранатомет, викрадений абдристовичем на блокпості?
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11.01.2023 09:58
+15
Швиденько вирощуємо власного "бункерного"...
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11.01.2023 09:59
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Шмонають дупатутів?
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11.01.2023 09:56 Ответить
А что ищут,клоунов?
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11.01.2023 10:05 Ответить
Урядовий квартал, знову 007 шукають,бо комусь знову наснилося покушение.
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11.01.2023 10:12 Ответить
Берите Бойко ,Шуфрича,Хомутынника, Левочкиных всю ОПЗЖопную рать и тех , кто сидит в Вене и Монако ( ото они привели ***** в Украину) !КОНФИСКУЙТЕ ВСЕ НАПИЗЖЖЕННОЕ ! ДЛЯ ПОМОЩИ ЗСУ И СПАСЕНИЯ ОТ ГЕНОЦИДА РУССКИХ НАЦИСТОВ‼️
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11.01.2023 10:33 Ответить
В ОПі пошукайте, там шансів більше
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11.01.2023 10:47 Ответить
В нижней Лавре сидит ГЕБНЯВОЕ ДЕРЬМО И ЖДЁТ своего ЧАСА ! И это на 11 месяце СТРАШНЕЙШЕЙ ВОЙНЫ ! А раньше где вы были
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11.01.2023 10:35 Ответить
Шукають гранатомет, викрадений абдристовичем на блокпості?
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11.01.2023 09:58 Ответить
Швиденько вирощуємо власного "бункерного"...
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11.01.2023 09:59 Ответить
Даю наводку, мерщій до Нижньої Лаври, там цілий підрозділ "кізячків" з російськими паспортами, які в серці українських святинь охороняють кронспиративну квартиру секти ФСБ і самого пашу мерседеса. Чи їх вже закрили?
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11.01.2023 10:05 Ответить
від себе відводиш кацапська морда не можете забути вихід УПЦ із вашої церкви.
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11.01.2023 10:23 Ответить
Значит кто-то приедет. В Харькове перед приездом Бербок такое было. Хотя все знали за неделю
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11.01.2023 10:06 Ответить
В "урядовый квартал" прохожих не пускают где-то с начала марта.
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11.01.2023 10:22 Ответить
Подвалы впечатлили дизайнерскими проектами. Исторический центр, там все сохранилось, как и 100-150 лет. И через 100 лет будет также.
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11.01.2023 10:23 Ответить
ОПу прошманайте. Кабінети Демченка і Манагера!
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11.01.2023 11:33 Ответить
 
 