Защищая Украину, погиб чемпион по смешанным боевым искусствам Константин Агапов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В боях за независимость Украины погиб известный каменец-подольский спортсмен и тренер Константин Агапов. Ему было 35 лет
Об этом сообщил городской голова Каменец-Подольского Михаил Поситко, передает Цензор.НЕТ.
"Проклятая война унесла жизнь моего брата, Константина Агапова... Был известным в городе и далеко за пределами Украины человеком - интернациональный чемпион по смешанным единоборствам ММА, тренер", - написал Поситко.
Константин Агапов окончил Каменец-Подольский Национальный университет имени Ивана Огиенко. Серьезно занимался спортом – был мастером спорта по боевому самбо, интернациональным чемпионом по смешанным единоборствам ММА.
"Несколько последних лет Константин занимался тренерством, был тренером по смешанным единоборствам Каменец-Подольского спортивного клуба "Гуны", способствовал созданию в городе благоприятных условий для развития спортивных навыков среди детей и молодежи", - говорит друг и тренер Константина Агапова Юрий Нестеровский.
Константин Агапов служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
У погибшего бойца остались родители, жена и двое детей.
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