Защищая Украину, погиб чемпион по смешанным боевым искусствам Константин Агапов. ФОТО

В боях за независимость Украины погиб известный каменец-подольский спортсмен и тренер Константин Агапов. Ему было 35 лет

Об этом сообщил городской голова Каменец-Подольского Михаил Поситко, передает Цензор.НЕТ.

"Проклятая война унесла жизнь моего брата, Константина Агапова... Был известным в городе и далеко за пределами Украины человеком - интернациональный чемпион по смешанным единоборствам ММА, тренер", - написал Поситко.

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Константин Агапов окончил Каменец-Подольский Национальный университет имени Ивана Огиенко. Серьезно занимался спортом – был мастером спорта по боевому самбо, интернациональным чемпионом по смешанным единоборствам ММА.

"Несколько последних лет Константин занимался тренерством, был тренером по смешанным единоборствам Каменец-Подольского спортивного клуба "Гуны", способствовал созданию в городе благоприятных условий для развития спортивных навыков среди детей и молодежи", - говорит друг и тренер Константина Агапова Юрий Нестеровский.

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Константин Агапов служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

У погибшего бойца остались родители, жена и двое детей.



