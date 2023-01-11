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Защищая Украину, погиб чемпион по смешанным боевым искусствам Константин Агапов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В боях за независимость Украины погиб известный каменец-подольский спортсмен и тренер Константин Агапов. Ему было 35 лет

Об этом сообщил городской голова Каменец-Подольского Михаил Поситко, передает Цензор.НЕТ.

"Проклятая война унесла жизнь моего брата, Константина Агапова... Был известным в городе и далеко за пределами Украины человеком - интернациональный чемпион по смешанным единоборствам ММА, тренер", - написал Поситко.

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Константин Агапов окончил Каменец-Подольский Национальный университет имени Ивана Огиенко. Серьезно занимался спортом – был мастером спорта по боевому самбо, интернациональным чемпионом по смешанным единоборствам ММА.

"Несколько последних лет Константин занимался тренерством, был тренером по смешанным единоборствам Каменец-Подольского спортивного клуба "Гуны", способствовал созданию в городе благоприятных условий для развития спортивных навыков среди детей и молодежи", - говорит друг и тренер Константина Агапова Юрий Нестеровский.

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Константин Агапов служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

У погибшего бойца остались родители, жена и двое детей.

Защищая Украину, погиб чемпион по смешанным боевым искусствам Константин Агапов 01
Защищая Украину, погиб чемпион по смешанным боевым искусствам Константин Агапов 02
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Топ комментарии
+38
Пам'ятаймо кожного героя загиблого за волю України...
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11.01.2023 10:00
+32
Вічна памʼять та вічна Слава Герою !!!
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11.01.2023 10:01
+25
Світла пам'ять Герою Украіни та найщиріші співчуття його родині 😪😪😪
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11.01.2023 10:10
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Пам'ятаймо кожного героя загиблого за волю України...
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11.01.2023 10:00 Ответить
Вічна памʼять та вічна Слава Герою !!!
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11.01.2023 10:01 Ответить
Світла пам'ять Герою Украіни та найщиріші співчуття його родині 😪😪😪
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11.01.2023 10:10 Ответить
RIP
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11.01.2023 10:14 Ответить
R.I.P. Воїну!

Герою Слава!
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11.01.2023 10:18 Ответить
Утилізуючи вагнерівців Путін покращує крімінагенну сітуацію в Росії, тому що більшість ув'язнених після отримання свободи знов займаються грабунками. З нашого боку навпаки гинуть найкращі сини України, а злочинці сідять в теплі та в безпеці у в'язницях і після отримання свободи вони будуть грабувати та вбивати українців. Чому в Україні досі немає закону якій дозволяв би після півроку бойових дій гасити судимість нашим ув'язненим. Саме вагнеровці штурмують Соледар та Бахмут і показали завдяки жорсткій дісципліни високу ефективність.
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11.01.2023 10:25 Ответить
Полеглий але не забутий.
Слава Герою. Памятаємо. Помстимося.
Спи спокійно друже. Ти зробив все і даже більше --віддпв своє життя.
Співчуття рідним полеглого Героя.
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11.01.2023 10:27 Ответить
Увы, но забыты будут все ! Будет как в совке - будут вспоминать номинально какой то дате календаре ... и то ни всех...
Будут свои, карманные "герои" ( особо приближенные), а остальные отснутся в забитые...
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11.01.2023 15:45 Ответить
Svitla Pam'yat'...
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11.01.2023 11:16 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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11.01.2023 11:18 Ответить
 
 