Рашисты обстреляли областную детскую больницу в Херсоне, - ОВА. ФОТО

Российские оккупанты обстреляли Херсонскую областную детскую клиническую больницу.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российские оккупанты продолжают воевать с Херсонской областной детской клинической больницей.

"Вчера вечером рашисты снова атаковали медучреждение - обстреляли место, где оказывают медицинскую помощь новорожденным малышам. Поврежден 6-этажный неонатальный корпус - в здании выбиты окна", - говорится в сообщении.

Также пострадала и поликлиника больницы, в которой из-за обстрелов выбито значительное количество окон.

"К счастью, из-за этой российской атаки люди не пострадали", - резюмирует Янушевич.







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