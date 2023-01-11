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Рашисты обстреляли областную детскую больницу в Херсоне, - ОВА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты обстреляли Херсонскую областную детскую клиническую больницу.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, российские оккупанты продолжают воевать с Херсонской областной детской клинической больницей.
"Вчера вечером рашисты снова атаковали медучреждение - обстреляли место, где оказывают медицинскую помощь новорожденным малышам. Поврежден 6-этажный неонатальный корпус - в здании выбиты окна", - говорится в сообщении.
Также пострадала и поликлиника больницы, в которой из-за обстрелов выбито значительное количество окон.
"К счастью, из-за этой российской атаки люди не пострадали", - резюмирует Янушевич.
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