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Сотруднику ФСБ РФ сообщено о подозрении в шпионаже, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры сотруднику ФСБ РФ сообщено о подозрении в шпионаже (ч. 1 ст. 114 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, кадровый сотрудник регионального управления ФСБ РФ по Красноярскому краю, действуя во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины, собирает сведения в пользу государства-агрессора.

Он вовлек в эту деятельность гражданина Украины, с которым наладил контакт через социальную сеть. В феврале 2017 года сотрудник спецслужбы пригласил его в Красноярский край и завербовал к сотрудничеству, которое длилось до весны 2022 года.

С помощью сообщника сотрудник ФСБ РФ собрал и передал своему руководству информацию о местонахождении корпусов отдельного полка специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, информацию о дислокации и перемещении военной техники и личного состава ВСУ.

Завербованный гражданин Украины приговорен за государственную измену к 16 годам лишения свободы.

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Сотруднику ФСБ РФ сообщено о подозрении в шпионаже, - Офис Генпрокурора 01
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Топ комментарии
+9
Шпигун??? Співробітник фсб??? Хто б міг подумати? КЛОУНИ,мля...
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11.01.2023 10:57
+5
Яка маячня! Робітник ФСБ займається шпігунством в Україні ! Тут робітники якогось ОП працюють на ФСБ і все нормально.
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11.01.2023 11:15
+4
Та йому "до сраки" Сидить собі в Росії "и в ус не дует" Все одно їх тримають на місці й не випускають за кордон А якщо в Росії "стане жарко" - видадуть "липовий" паспорт і буде він жить спокійно десь у Латинській Америці А придурок що на нього "пихтів" - буде баланду сьорбать Навіть на обмін не поторапить
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11.01.2023 11:01
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Шпигун??? Співробітник фсб??? Хто б міг подумати? КЛОУНИ,мля...
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11.01.2023 10:57 Ответить
Какаяразница
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11.01.2023 10:59 Ответить
Та йому "до сраки" Сидить собі в Росії "и в ус не дует" Все одно їх тримають на місці й не випускають за кордон А якщо в Росії "стане жарко" - видадуть "липовий" паспорт і буде він жить спокійно десь у Латинській Америці А придурок що на нього "пихтів" - буде баланду сьорбать Навіть на обмін не поторапить
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11.01.2023 11:01 Ответить
"той що пихтів" напевне заочно засуджений, фсба його в біді не кинула, далі напевно "питить" сексотом серед заробітчан і вишукує бандєри і укрдрг
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11.01.2023 11:22 Ответить
Ти неуважно читав статтю
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11.01.2023 14:38 Ответить
Шо за нах? Так всьому ФСБ пред"явіть...Ну до чого тут? Спецслужба (на пальцях пояснюючи) і потрібна для виконання спеціальних державних задач (у т.ч. і з порушенням законів)...Ну той що? А ФСБ і СБУ до сих пір ПРАВООХОРОННІ органи СПЕЦАЛЬНОГО призначення, а повинно бути або одне, або інше...Проект Законку про СБ третій рік в проекті ...Бо хочеться ж і дєнюшек , "К" - це понад усе, а шпійони? А шпійони ...потом
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11.01.2023 11:08 Ответить
Яка маячня! Робітник ФСБ займається шпігунством в Україні ! Тут робітники якогось ОП працюють на ФСБ і все нормально.
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11.01.2023 11:15 Ответить
Прокурори особисто підтвердили його профессіоналізм та власну дурість на межі кретинізму.
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11.01.2023 11:16 Ответить
Скромно промовчали про "16 років", реально дали чи як завжди заочно ?
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11.01.2023 11:19 Ответить
Взагалі-то це його робота...
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11.01.2023 12:45 Ответить
Не суд а якийсь "квартал95"...
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11.01.2023 12:48 Ответить
 
 