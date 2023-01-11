Сотруднику ФСБ РФ сообщено о подозрении в шпионаже, - Офис Генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры сотруднику ФСБ РФ сообщено о подозрении в шпионаже (ч. 1 ст. 114 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, кадровый сотрудник регионального управления ФСБ РФ по Красноярскому краю, действуя во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины, собирает сведения в пользу государства-агрессора.

Он вовлек в эту деятельность гражданина Украины, с которым наладил контакт через социальную сеть. В феврале 2017 года сотрудник спецслужбы пригласил его в Красноярский край и завербовал к сотрудничеству, которое длилось до весны 2022 года.

С помощью сообщника сотрудник ФСБ РФ собрал и передал своему руководству информацию о местонахождении корпусов отдельного полка специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, информацию о дислокации и перемещении военной техники и личного состава ВСУ.

Завербованный гражданин Украины приговорен за государственную измену к 16 годам лишения свободы.

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