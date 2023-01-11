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Защищая Украину, погиб пограничник Николай Литвинов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защищая Украину от оккупантов, погиб пограничник Николай Литвинов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, пограничник Николай Литвинов погиб 2 января 2023 при обстреле позиций из ствольной и реактивной артиллерий на востоке Украины.

"Мужчина проходил службу в Луганском пограничном отряде и защищал нашу Родину как мужественный воин и настоящий сын своего народа", - говорится в сообщении.

Защищая Украину, погиб пограничник Николай Литвинов 01
Защищая Украину, погиб пограничник Николай Литвинов 02

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Сумно, сльози душать...
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11.01.2023 11:43 Ответить
Вічна памʼять та вічна Слава Герою !!!
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11.01.2023 11:50 Ответить
R.I.P...
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11.01.2023 12:47 Ответить
ВІчна Пам"ять і Слава Герою.
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11.01.2023 13:25 Ответить
Героi не вмирають...
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11.01.2023 15:14 Ответить
 
 