В Одесской области ликвидирован канал незаконной переправки лиц через государственную границу. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали организатора и его пособников при попытке незаконной переправки через государственную границу двух мужчин призывного возраста.
Об этом в телеграме сообщает МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Организаторами преступной схемы оказались местные жители Одесщины, в возрасте от 24, 31 и 37 лет. Для воплощения своей сделки мужчины зарегистрировали телеграм-канал, которым и воспользовались два жителя Винницкой и Харьковской областей. За услуги незаконной переправки дельцы получили от 1500 до 3800 долларов США с каждого.
В ходе обыска у фигурантов дела были изъяты денежные средства в сумме 10300 долларов США, вероятно полученных от незаконных действий", - говорится в сообщении.
По признакам совершения уголовного правонарушения по статье 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.
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Бо камери спостереження фіксують пересування далеко від кордону.
А дехто вірить в те що прикордонники не встигають все побачити
Можливо не встигали і за радянських часів коли не було техніки але зараз новітня техніка тож не варто сподіватися що вдасться перетнути кордон