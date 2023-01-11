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В Одесской области ликвидирован канал незаконной переправки лиц через государственную границу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали организатора и его пособников при попытке незаконной переправки через государственную границу двух мужчин призывного возраста.

Об этом в телеграме сообщает МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Организаторами преступной схемы оказались местные жители Одесщины, в возрасте от 24, 31 и 37 лет. Для воплощения своей сделки мужчины зарегистрировали телеграм-канал, которым и воспользовались два жителя Винницкой и Харьковской областей. За услуги незаконной переправки дельцы получили от 1500 до 3800 долларов США с каждого.

В ходе обыска у фигурантов дела были изъяты денежные средства в сумме 10300 долларов США, вероятно полученных от незаконных действий", - говорится в сообщении.

По признакам совершения уголовного правонарушения по статье 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

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В Одесской области ликвидирован канал незаконной переправки лиц через государственную границу 01
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Топ комментарии
+4
Зате живі.
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11.01.2023 11:50
+2
гроші можуть робити справжні дива..., в мене є знайомий, який перетнув кордон, але сума була значно вища, я гадаю, що прикордонники теж інколи допомагають, якщо грошей вистачає..., я бачу, якщо суми невеликі, то таких майже завжди ловлять...
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11.01.2023 12:15
+2
Бачу на жилетах напис "уввб"- внутрішня безпека, тобто наглядачі за простими погранцями, можливо й з іншої області. Генералу мулу з речницею/смокталкою цього разу обламалось
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11.01.2023 12:35
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Зате живі.
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11.01.2023 11:50 Ответить
Люди думають що державний кордон так легко перетнути
Бо камери спостереження фіксують пересування далеко від кордону.
А дехто вірить в те що прикордонники не встигають все побачити
Можливо не встигали і за радянських часів коли не було техніки але зараз новітня техніка тож не варто сподіватися що вдасться перетнути кордон
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11.01.2023 11:53 Ответить
гроші можуть робити справжні дива..., в мене є знайомий, який перетнув кордон, але сума була значно вища, я гадаю, що прикордонники теж інколи допомагають, якщо грошей вистачає..., я бачу, якщо суми невеликі, то таких майже завжди ловлять...
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11.01.2023 12:15 Ответить
Та зробіть вже цю послугу офіційно платною. Хай армію спонсують таким чином.
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11.01.2023 12:08 Ответить
Бачу на жилетах напис "уввб"- внутрішня безпека, тобто наглядачі за простими погранцями, можливо й з іншої області. Генералу мулу з речницею/смокталкою цього разу обламалось
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11.01.2023 12:35 Ответить
Ніколи б ці "злочинні схеми" не змогли б діяти,якби не було прикриття зі сторони самих прикордонників.Ви скажете як же так це ж і прикордонники і виявили...Шукайте відповідь у публікаціях про гламурні походеньки речниці південної прикордонної служби Плантовської і її покровителя чи коханця (один хрєн) начальника тієї самої служби Сергія Мули...Проти якого до речі була якась кримінальна справа,знайдені при обшуку мільйони баксів,але яку зам"яли при участі високопоставлених "слуг народу"...От і пішла отвєтка у вигляді розкривання "схем" тіпа ми работаєм і нє дрємлєм...Ні,Зеленському конечно потрібно створити орган,який би боровся з корупцією враховуючи війну,тобто безпощадно,з рострілами і конфіскацією,не дивлячись на регаліі і посади...Нардепи,олігархи,міністри...замішаний в корупціі - під стінку і нехай грають автомати...
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11.01.2023 12:50 Ответить
А за що тепер прикордонники їздитимуть до Парижа на відпочинок та шопінг?
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11.01.2023 12:50 Ответить
Ще насмокчуть чи нааналять, какая разница, аби на посаді залишили
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11.01.2023 13:10 Ответить
Кинули пацанів на кошти. Там всі в долі.
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11.01.2023 13:12 Ответить
Дебіли плотять гроші аферистам які привозять їх в поле і показують напрямок куди бігти..
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11.01.2023 15:00 Ответить
 
 