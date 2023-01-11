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Пригожин опубликовал фото якобы из шахт Соледара. В ВСУ опровергли. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы захватили Соледар и опубликовал фото якобы из местной шахты. На самом деле оно сделано в пещере Донецкой области.

Фото якобы из Соледара опубликовано в телеграм-канале Пригожина, сообщает Цензор.НЕТ.

"Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра", - заявил он.

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Пригожин опубликовал фото якобы из шахт Соледара. В ВСУ опровергли 01

Пригожин утверждает, что Соледар штурмовали только боевики ЧВК "Вагнер". И публикует якобы сделанное в шахтах Соледара фото.

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Стратком ВСУ сообщает, что Пригожин солгал. На самом деле фото сделано в пещере в районе Владимировки Донецкой области.

"Похоже, что место нахождения прихожина не соответствует действительности и он не в Соледарских шахтах. Элемент ИПСО от пригожинских пиарщиков, направленный на внутреннюю аудиторию, чтобы хоть как-то оправдать безумные потери среди зэков. Соледар был, есть и всегда будет украинским!" , - заявили в Страткоме.

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Пригожин опубликовал фото якобы из шахт Соледара. В ВСУ опровергли 02

Так, по сообщению Страткома ВСУ, выглядят шахты Соледара

Пригожин опубликовал фото якобы из шахт Соледара. В ВСУ опровергли 03

А так - шахта в Донецкой области, где Пригожин сделал свое фото, - утверждают в Страткоме
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Топ комментарии
+26




Гуго Карлович ™

@JoN_TM

·

1 ч

«Доброволец, прежде чем подписать контракт, покатайся на инвалидной коляске в маршрутке в поликлинику, соцстрах, в магазин за продуктами и узнай расценки на протезы и захоронение!»
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11.01.2023 11:56
+16
лисий чорт буде горіти у пеклі на Землі та під Землею.
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11.01.2023 11:55
+16
У ка-Дырки тик-токать научился петушара лагенрный?
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11.01.2023 11:55
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Это где-в подземельях московского метро?
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11.01.2023 11:54 Ответить
лисий чорт буде горіти у пеклі на Землі та під Землею.
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11.01.2023 11:55 Ответить
У ка-Дырки тик-токать научился петушара лагенрный?
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11.01.2023 11:55 Ответить




Гуго Карлович ™

@JoN_TM

·

1 ч

«Доброволец, прежде чем подписать контракт, покатайся на инвалидной коляске в маршрутке в поликлинику, соцстрах, в магазин за продуктами и узнай расценки на протезы и захоронение!»
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11.01.2023 11:56 Ответить
А не ЗАПАДЛО ли Цензору цитировать дырявого петушару?
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11.01.2023 12:00 Ответить
клоуни кацапськи
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11.01.2023 12:01 Ответить
До чого ці фотки? Що там реально?
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11.01.2023 12:03 Ответить
Дожили кацапы... Вафлист Пригожин - кумир российской молодежи😁😁😁

Кстати...он так и не опроверг предъяву Кураре...
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11.01.2023 12:07 Ответить
класні печери на Донеччині, а я й не знала..., яка в нас цікава країна..., та як безвідповідально найчастіше ми з нею поводилися..., а тепер ще треба кацапів з неї виганяти...
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11.01.2023 12:11 Ответить
povar ne tak sebe delajet foto ego cel jest upravliat kacapijej buducem.Tam vet ovci kto budet cariom im sojdiot,glavnoje televizor sto pokazyvajet.Vot teper on kak bi general zukov u nix
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11.01.2023 12:12 Ответить
У шахтах Соледару добувають сіль, а судячи з фото Пригожина він знаходився у "шахті" де можливо добути лише глину! Питання ще й до того, чи то взагалі десь під землею, бо що там робить танк перед яким знімався Пригожин, у "шахтах" зібрався воювати, точно-точно?!
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11.01.2023 12:15 Ответить
Звісно це не сольові шахти Соледару! На це можуть клюнути тільки дурні кацапи!
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11.01.2023 12:25 Ответить
А Стратком - це що і хто?
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11.01.2023 12:30 Ответить
Пригожин мало того,что дырявый петух,так ещё и дешёвое фуфло. Ни дать ни взять -"герой расеи"👍
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11.01.2023 12:30 Ответить
Нижнє фото, це робота українського захисника, фотографа і спіліолога, він входив у группу спіліологів, яка досліджувала та картографувала гіпсові копалини навколо бахмуту, готували видання книги. Дмитро був серед захисників Маріуполя, з травня знаходиться в полоні
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11.01.2023 12:32 Ответить
Если бы он взял город как он говорит,то бы сфоткался у какого-нить знакового места которое легко индефицировать а не в хрен знает какой пещере....
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11.01.2023 12:36 Ответить
Скоро год как ***** начал полномасштабную войну. Ему позарез нужно хоть что то взять чтобы оправдаться перед холопами которые начали что то подозревать
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11.01.2023 12:40 Ответить
Петушок с петухами и курочками залез в шахту и представил себя в Соледаре???
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11.01.2023 12:46 Ответить
Клитор вагиновский, тебя ******* - ты в жoпе сфоткался со своей петушарней! Размер жoпы впечатляет!
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11.01.2023 13:25 Ответить
Сфоткались у якійсь вигрібній ямі 😂, клоуни . І думають що - проканає .
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11.01.2023 13:32 Ответить
Боевой ***** набивает себе цену.
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11.01.2023 13:44 Ответить
Самі кацапи вже заявляють, що пригожин фоткався в Володимирівці, яка південніше Соледара.
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11.01.2023 14:19 Ответить
Півник конкурує з Шаманом ...Мріє посісти на трон оркостану як Щур хвоста заломає,рабів готує.
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11.01.2023 14:25 Ответить
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11.01.2023 15:04 Ответить
картина маслом: Пригожин и боевые петухи в дыре))
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11.01.2023 15:54 Ответить
Він на кадирова зазіхнувся? Тік ток його ж був. Може і на ***** зазіхнеться?
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11.01.2023 21:19 Ответить
Кацапу повірити- себе не поважати.
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11.01.2023 22:21 Ответить
 
 