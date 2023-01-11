РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17582 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
2 005 2
война (46763) обстрел (20159) Донецкая область (7138) Лиман (287) Авдеевка (2206) Кириленко Павел (622)

Рашисты хаотично обстреливали Авдеевку и ударили ракетами С-300 по Лиману.. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью и утром россияне вели обстрелы в основном в центральной части Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Донецком направлении снова больше всего пострадала Кураховская громада. В Курахово враг попал в предприятие - повреждена техника и гараж. В Кураховке есть прямое попадание в частный дом и 2-этажку, еще 3 дома частично повреждены - информацию о пострадавших устанавливаем. В Авдеевке в течение ночи продолжались хаотические обстрелы по всему городу, а к утру россияне совершили 2 артобстрела - по предварительной информации, без жертв. Кроме того, обстрелы зафиксированы в Марьинской и Очеретинской громадах.

На Горловском направлении происходили периодические обстрелы окрестностей Часовоярской и Торецкой громад.

На Лисичанском направлении поздно ночью россияне ударили ракетами С-300 по Лиману – повредили школу. К счастью, без жертв.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пригожин опубликовал фото якобы из шахт Соледара. В ВСУ опровергли. ФОТО

Рашисты хаотично обстреливали Авдеевку и ударили ракетами С-300 по Лиману. 01
Рашисты хаотично обстреливали Авдеевку и ударили ракетами С-300 по Лиману. 02
Рашисты хаотично обстреливали Авдеевку и ударили ракетами С-300 по Лиману. 03
Рашисты хаотично обстреливали Авдеевку и ударили ракетами С-300 по Лиману. 04
Рашисты хаотично обстреливали Авдеевку и ударили ракетами С-300 по Лиману. 05
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗРК С-300 спеціально модифікують під можливість ведення вогню в режимі не «земля-повітря», а «земля-земля». В такому режимі дальність ураження становить не більше 40 кілометрів.

цілковито у зоні ураження НАВІТЬ еКСКАЛІБУРІВ І СТВОЛЬНОЇ 155 -ММ АРТИЛЕРІЇ.

ЗВІДКИ У КАСЯПІВ ВИНИКАЄ ДИЛЕМА..

так досить швидко буде недостача самих комплексів С-300(на них ЗСУ і варто зосередитись.)

ракет до них ще докуа (8 000 шт)..
показать весь комментарий
11.01.2023 12:24 Ответить
Дилема у тому,що треба ще й прикривати дофіга об"єктів у рашці(територію прикрити неможливо)

зараз "на бойовому чергуванні(станом на 2022) в рашці і білорашці 350 установок С-300)

ОБМЕЖЕНА КІЛЬКІСТЬ.

скільки можуть виробити в рік ?

10-20 ?
показать весь комментарий
11.01.2023 12:33 Ответить
 
 