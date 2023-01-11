Рашисты хаотично обстреливали Авдеевку и ударили ракетами С-300 по Лиману.. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Ночью и утром россияне вели обстрелы в основном в центральной части Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, на Донецком направлении снова больше всего пострадала Кураховская громада. В Курахово враг попал в предприятие - повреждена техника и гараж. В Кураховке есть прямое попадание в частный дом и 2-этажку, еще 3 дома частично повреждены - информацию о пострадавших устанавливаем. В Авдеевке в течение ночи продолжались хаотические обстрелы по всему городу, а к утру россияне совершили 2 артобстрела - по предварительной информации, без жертв. Кроме того, обстрелы зафиксированы в Марьинской и Очеретинской громадах.
На Горловском направлении происходили периодические обстрелы окрестностей Часовоярской и Торецкой громад.
На Лисичанском направлении поздно ночью россияне ударили ракетами С-300 по Лиману – повредили школу. К счастью, без жертв.
Пожалуйста, подождите...
цілковито у зоні ураження НАВІТЬ еКСКАЛІБУРІВ І СТВОЛЬНОЇ 155 -ММ АРТИЛЕРІЇ.
ЗВІДКИ У КАСЯПІВ ВИНИКАЄ ДИЛЕМА..
так досить швидко буде недостача самих комплексів С-300(на них ЗСУ і варто зосередитись.)
ракет до них ще докуа (8 000 шт)..
зараз "на бойовому чергуванні(станом на 2022) в рашці і білорашці 350 установок С-300)
ОБМЕЖЕНА КІЛЬКІСТЬ.
скільки можуть виробити в рік ?
10-20 ?