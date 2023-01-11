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Россияне обстреляли Марганец на Никопольщине: один человек ранен. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Войска РФ обстреляли из тяжелой артиллерии Марганец.

Об этом в телеграме написал начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу. Ранен 26-летний мужчина. Его доставили в больницу - готовят к операции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российские снаряды повредили дома. Детали уточняются.

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Россияне обстреляли Марганец на Никопольщине: один человек ранен 01
Россияне обстреляли Марганец на Никопольщине: один человек ранен 02
Россияне обстреляли Марганец на Никопольщине: один человек ранен 03
Россияне обстреляли Марганец на Никопольщине: один человек ранен 04
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