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Россияне обстреляли Марганец на Никопольщине: один человек ранен. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Войска РФ обстреляли из тяжелой артиллерии Марганец.
Об этом в телеграме написал начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко, передает Цензор.НЕТ.
"Ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу. Ранен 26-летний мужчина. Его доставили в больницу - готовят к операции", - говорится в сообщении.
Как отмечается, российские снаряды повредили дома. Детали уточняются.
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