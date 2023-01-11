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Разоблачен прислужник монастыря УПЦ МП, призывавший к захвату Киева, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора в Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленником оказался прислужник Спасо-Покровского женского монастыря местной епархии УПЦ МП.

"После начала полномасштабного вторжения он публично поддержал русских захватчиков и оправдывал их военные преступления. Для этого он присоединился к прокремлевскому телеграм-сообществу "русская весна". Там он призвал оккупантов уничтожать украинцев и захватить Киев. Кроме этого, активно обнародовал одобрительные комментарии относительно вражеских ракетных ударов по украинским городам", - говорится в сообщении.

Особо "отмечал" воздушные атаки на объекты энергетики и социальные учреждения, в том числе школы и больницы.

По данным СБУ, в своих сообщениях злоумышленник популяризировал рашистов и занимался дискредитацией подразделений Сил обороны.

Также он агитировал граждан не вступать в ряды украинских защитников.

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Разоблачен прислужник монастыря УПЦ МП, призывавший к захвату Киева, - СБУ 01
Разоблачен прислужник монастыря УПЦ МП, призывавший к захвату Киева, - СБУ 02
Разоблачен прислужник монастыря УПЦ МП, призывавший к захвату Киева, - СБУ 03
Разоблачен прислужник монастыря УПЦ МП, призывавший к захвату Киева, - СБУ 04
Разоблачен прислужник монастыря УПЦ МП, призывавший к захвату Киева, - СБУ 05
Разоблачен прислужник монастыря УПЦ МП, призывавший к захвату Киева, - СБУ 06
Разоблачен прислужник монастыря УПЦ МП, призывавший к захвату Киева, - СБУ 07

По инициативе СБУ обнаруженные материалы были переданы на комплексную судебную психолого-лингвистическую экспертизу.

По выводам экспертов, документированные "публикации" угрожают государственной безопасности Украины.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников).

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения.
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Топ комментарии
+12
Підвісить за яйця на дзвіниці !!!!
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11.01.2023 12:17
+8
Ніколи такого не було і ось знову!

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11.01.2023 12:27
+7
Сколько ещё можно терпеть филиал ФСБ-УПЦ МП на территории Украины?
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11.01.2023 12:25
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Підвісить за яйця на дзвіниці !!!!
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11.01.2023 12:17 Ответить
Та уже думаю его бубенцы звенят ,когда в кпз его раком пялят.
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11.01.2023 13:13 Ответить
на гіляку запроданця кацапського !!!
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11.01.2023 12:21 Ответить
Сколько ещё можно терпеть филиал ФСБ-УПЦ МП на территории Украины?
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11.01.2023 12:25 Ответить
Ніколи такого не було і ось знову!

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11.01.2023 12:27 Ответить
Ну і чого воно ще живе?!!!
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11.01.2023 12:32 Ответить
С 1654 года паразитируют в нашей церкви.
Дихлофосом тараканов.
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11.01.2023 12:34 Ответить
Я от чого не можу ніяк зрозуміти. Ну ок, якісь тупорилі забиті буряти, які крім соловйова більше в житті не бачили нічого. Ну вони там вірять в бандер і нациків. Но бляха ти, таврь, живеш тут в Україні - які нацики? Де ти їх бачиш? Починаю вірити в слова мединського про те, що у всіх кацапів є додатковий ген (тобто синдром Дауна).
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11.01.2023 12:34 Ответить
Для кацапотварюк всі хто лягає під "вялікою рассею" є ворогамм.
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11.01.2023 14:46 Ответить
осиновый кол ******** в жопу и повесить на колокольне............вот же потомок иуды ****........................
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11.01.2023 13:00 Ответить
Прислужник в жіночому монастирі ?! Вони дебіли у всьому
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11.01.2023 13:23 Ответить
И что опять под залог ******** ?
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11.01.2023 13:48 Ответить
Ну що з такоюю робити ? це ворог якого треба ліквыдувати.
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11.01.2023 14:26 Ответить
 
 