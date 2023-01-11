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Госпогранслужба (5405) Норвегия (565) пограничники (1467) помощь (6145) генератор (39)

Более 100 генераторов получили украинские пограничники от Норвегии. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На днях пограничники получили от Норвегии более ста генераторов для обеспечения подразделений охраны границы.

Об этом Госпогранслужба сообщила в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Госпогранслужба плодотворно сотрудничает с Агентством по вопросам радиационной безопасности Королевства Норвегии в сфере противодействия РХБЯ угрозам.

На днях пограничники получили очередной пакет помощи для обеспечения подразделений охраны границы, а именно оборудование – более 100 генераторов", – говорится в сообщении.

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Более 100 генераторов получили украинские пограничники от Норвегии 01
Более 100 генераторов получили украинские пограничники от Норвегии 02
Более 100 генераторов получили украинские пограничники от Норвегии 03
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Дизеля.
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11.01.2023 12:42 Ответить
От бачите навіщо дівуля з одеського загону до Парижу їздила. А ви тут: "повія....повія....".)))))
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11.01.2023 12:43 Ответить
Щира подяка Норвегіі за допомогу нашій краіні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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11.01.2023 15:31 Ответить
 
 