Последствия вражеских обстрелов Харьковщины: в Купянске артснаряд попал в жилой дом. ФОТО

Оккупанты в очередной раз обстреляли жилые дома мирных жителей в Харьковской области, правоохранители фиксируют последствия вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Купянской и Изюмской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, днем ​​10 января оккупанты в очередной раз обстреляли г. Купянск. Артиллерийский снаряд попал прямо в жилой дом.

Также отмечается, что 11 января около 9:00 утра военные страны-агрессора обстреляли из артиллерии с. Богуславка Изюмского района. Поврежден частный дом.

Прокуроры совместно со следователями полиции зафиксировали последствия вооруженной агрессии РФ и собрали вещественные доказательства.

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