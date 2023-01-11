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приговор (1093) суд (24699) крымские татары (2689) Хизб ут-Тахрир (105)

Российский суд назначил пяти крымским татарам, фигурантам по "делу второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир"", по 13 лет лишения свободы каждому. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Российский суд вынес приговоры по делу так называемой второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщила в твиттере заместитель министра иностранных дел Эмина Джапарова.

"Без права на последнее слово. Сегодня марионеточный российский суд приговорил крымскотатарских политзаключенных Сервета Газиева, Джемиля Гафарова, Эрфана Османова, Алима Каримова и Сейрана Муртаза к 13 годам лишения свободы каждого", - написала Джапарова.

Она напомнила, что оккупанты арестовали крымских татар в 2019 году по политически мотивированным обвинениям.

"Состояние их здоровье вызывает серьезную обеспокоенность. Это приговор российскому деградирующему авторитарному режиму, который считает пожилых людей и инвалидов своими врагами", - подчеркнула Джапарова.

Она призвала партнеров Украины к решительному ответу.

Читайте: "66 лет тюрьмы за веру", - флешмоб в поддержку четверых крымских татар, которым в России вынесут приговор 16 августа. ФОТОрепортаж

Российский суд назначил пяти крымским татарам, фигурантам по делу второй симферопольской группы Хизб ут-Тахрир, по 13 лет лишения свободы каждому 01

Сервет Газиев, Джемиль Гафаров, Эрфан Османов, Алим Каримов и Сейран Муртаз были задержаны ФСБ в марте 2019 года. 27 марта 2019 года в оккупированном Симферополе российские силовики провели массовые обыски в домах не менее 25 крымскотатарских семей. Позже ФСБ России сообщило о задержании в Крыму 20 человек, обвиненных в участии в международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
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Топ комментарии
+4
Хлопці, трошки протримайтесь, незабаром наше ЗСУ Вас звільнить!
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11.01.2023 13:34
+3
Потом этим судьям нужно будет впаять пожизненно
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11.01.2023 13:30
+2
бедные люди.....сталин их гнобил,теперь ***** гнобит....будь проклятая рабская рашка вместе с кацапами!
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11.01.2023 14:37
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Потом этим судьям нужно будет впаять пожизненно
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11.01.2023 13:30 Ответить
Хлопці, трошки протримайтесь, незабаром наше ЗСУ Вас звільнить!
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11.01.2023 13:34 Ответить
Знаю, що накидають камінь в мою адресу але викажу своє відношення до політичних партій заснованих на релігійному принципі - це не для 21 століття. Зараз Україна ситуаційно з цією партією на одній стороні. Бо утиски її членів в Криму можна використати на нашу користь. Але я пам'ятаю й відношення до її членів самого знаменитого українського москаля пана Москаля, який обіцяв бороди трохи цим людям повищіпувати та відправити на Велику Арабію. Нам не потрібен Халіфат в Україні. Власне, як і рускій мір. Бо це все речі одного поля. З єдиною метою. Нав'язування своїх правил. Просто правила у кожного різні.
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11.01.2023 14:05 Ответить
Де ти там побачив політичну партію?
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11.01.2023 21:42 Ответить
По перше Хізб- арабською партія. А далі дивись де це все взялося і цілі конкретно цієї партії.. Педивікія тобі допомогу.
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11.01.2023 22:03 Ответить
Хізб ут-Тахрі́р аль-Ісламі́

Партия запрещена в большинстве арабских и мусульманских стран, а также в Германии и России.
В остальных странах, она тоже явно не приветствуется.
------
Можно конечно забанить. Правда она такая.
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11.01.2023 14:16 Ответить
Это кстати с украинской ВиКи https://uk.wikipedia.org/wiki/Хізб_ут-Тахрір

Если почитать на Английском или Арабском, будет всё понятно.
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11.01.2023 14:20 Ответить
Але ж Крим-це Україна, судової заборони на діяльність цієї партії немає, а вердикт ОККУПАЦІЙНОГО суду не вартий навіть паперу, на якому надрукований.
Одже, ці люди для України-політичні в'язнь, так?
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11.01.2023 14:58 Ответить
Це не політична партія Це росбрехня, про політичну партію
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11.01.2023 21:43 Ответить
бедные люди.....сталин их гнобил,теперь ***** гнобит....будь проклятая рабская рашка вместе с кацапами!
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11.01.2023 14:37 Ответить
В Турции таким 12 выписали по 7,5 лет тюрьмы.
Еще вроде в 20м году.

Вы бы хоть почитали свою википедию. ссылка выше.
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11.01.2023 23:20 Ответить
 
 