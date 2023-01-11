Российский суд назначил пяти крымским татарам, фигурантам по "делу второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир"", по 13 лет лишения свободы каждому. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Российский суд вынес приговоры по делу так называемой второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир".
Об этом сообщила в твиттере заместитель министра иностранных дел Эмина Джапарова.
"Без права на последнее слово. Сегодня марионеточный российский суд приговорил крымскотатарских политзаключенных Сервета Газиева, Джемиля Гафарова, Эрфана Османова, Алима Каримова и Сейрана Муртаза к 13 годам лишения свободы каждого", - написала Джапарова.
Она напомнила, что оккупанты арестовали крымских татар в 2019 году по политически мотивированным обвинениям.
"Состояние их здоровье вызывает серьезную обеспокоенность. Это приговор российскому деградирующему авторитарному режиму, который считает пожилых людей и инвалидов своими врагами", - подчеркнула Джапарова.
Она призвала партнеров Украины к решительному ответу.
Сервет Газиев, Джемиль Гафаров, Эрфан Османов, Алим Каримов и Сейран Муртаз были задержаны ФСБ в марте 2019 года. 27 марта 2019 года в оккупированном Симферополе российские силовики провели массовые обыски в домах не менее 25 крымскотатарских семей. Позже ФСБ России сообщило о задержании в Крыму 20 человек, обвиненных в участии в международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
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Партия запрещена в большинстве арабских и мусульманских стран, а также в Германии и России.
В остальных странах, она тоже явно не приветствуется.
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Можно конечно забанить. Правда она такая.
Если почитать на Английском или Арабском, будет всё понятно.
Одже, ці люди для України-політичні в'язнь, так?
Еще вроде в 20м году.
Вы бы хоть почитали свою википедию. ссылка выше.