Российский суд назначил пяти крымским татарам, фигурантам по "делу второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир"", по 13 лет лишения свободы каждому. ФОТО

Российский суд вынес приговоры по делу так называемой второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщила в твиттере заместитель министра иностранных дел Эмина Джапарова.

"Без права на последнее слово. Сегодня марионеточный российский суд приговорил крымскотатарских политзаключенных Сервета Газиева, Джемиля Гафарова, Эрфана Османова, Алима Каримова и Сейрана Муртаза к 13 годам лишения свободы каждого", - написала Джапарова.

Она напомнила, что оккупанты арестовали крымских татар в 2019 году по политически мотивированным обвинениям.

"Состояние их здоровье вызывает серьезную обеспокоенность. Это приговор российскому деградирующему авторитарному режиму, который считает пожилых людей и инвалидов своими врагами", - подчеркнула Джапарова.

Она призвала партнеров Украины к решительному ответу.

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Сервет Газиев, Джемиль Гафаров, Эрфан Османов, Алим Каримов и Сейран Муртаз были задержаны ФСБ в марте 2019 года. 27 марта 2019 года в оккупированном Симферополе российские силовики провели массовые обыски в домах не менее 25 крымскотатарских семей. Позже ФСБ России сообщило о задержании в Крыму 20 человек, обвиненных в участии в международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".