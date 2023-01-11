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Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в северо-западных областях Украины

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Во время рабочей поездки во Львовскую область президент Владимир Зеленский провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны государственной границы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

В частности, речь идет об оперативной обстановке на границе с Республикой Беларусь. Кроме того, была заслушана информация о контрдиверсионных мерах на соответствующих территориях.

"Главе государства доложили о состоянии и укреплении фортификационных сооружений на границе, а также о материальном обеспечении пограничников и военнослужащих в граничащих с Беларусью регионах", - говорится в сообщении.

"Понимаем, что кроме мощных заявлений мы ничего мощного там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях", - отметил Зеленский.

Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в северо-западных областях Украины 01
Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в северо-западных областях Украины 02

Участники совещания также заслушали информацию по обеспечению защиты и надежного функционирования Ровенской АЭС.

Глава государства подчеркнул, что защищенность от внешних рисков будет способствовать нормальному функционированию экономики этих регионов.

"Моральное состояние населения важно, от него зависит, как люди работают, а от их труда зависит, как мы поддерживаем армию, наших защитников", - отметил президент.

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Хосподя, а Тимошенко что там забыл или он попеременно с Ермаком в онлайн-режиме постоянно рядом с Прэжыдентом? Он у нас вообще специалист по чём, по энергетике, строительству, пиару, Порше?...
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11.01.2023 14:08 Ответить
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Sofiya Fedyna
@ukrainesinger
·
7 хв
У Львові Зеленський має зустрітися з президентом Польщі Дудою.
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11.01.2023 14:52 Ответить
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11.01.2023 16:26 Ответить
 
 