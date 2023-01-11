Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью в северо-западных областях Украины

Во время рабочей поездки во Львовскую область президент Владимир Зеленский провел координационное совещание по состоянию обеспечения охраны государственной границы и актуальной ситуации безопасности в северо-западных областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

В частности, речь идет об оперативной обстановке на границе с Республикой Беларусь. Кроме того, была заслушана информация о контрдиверсионных мерах на соответствующих территориях.

"Главе государства доложили о состоянии и укреплении фортификационных сооружений на границе, а также о материальном обеспечении пограничников и военнослужащих в граничащих с Беларусью регионах", - говорится в сообщении.

"Понимаем, что кроме мощных заявлений мы ничего мощного там не видим, однако должны быть готовы как на границе, так и в областях", - отметил Зеленский.





Участники совещания также заслушали информацию по обеспечению защиты и надежного функционирования Ровенской АЭС.

Глава государства подчеркнул, что защищенность от внешних рисков будет способствовать нормальному функционированию экономики этих регионов.

"Моральное состояние населения важно, от него зависит, как люди работают, а от их труда зависит, как мы поддерживаем армию, наших защитников", - отметил президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский начал рабочий визит во Львов и почтил память погибших военных. ВИДЕО