Желтые ленты, патриотические листовки и надписи в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

Активисты движения "Желтая Лента" распространили в оккупированных Симферополе, Феодосии и Ялте более 400 листовок, нарисовали граффити и развесили новые желтые ленты.

Об этом сообщают в телеграм-канале движения, передает Цензор.НЕТ.

Рашисты понимают неизбежность своего поражения, поэтому имеем для них только один совет - собирайте свои вещи и уезжайте из Украины! Потому что Крым – это Украина! Ибо мы на своей земле.

"Мы благодарим наших активистов за сопротивление решиской оккупации и призываем всех проживающих на временно оккупированной территории Украины - присоединяться к нашему движению через чат-бот "ВМЕСТЕ", - говорится в сообщении.

Также читайте: За неделю крымчане распространили более 500 проукраинских листовок. ФОТОрепортаж

Для того чтобы стать частью движения, необходимо распечатать плакаты, распространить их по городу, сфотографировать и отправить через чат-бот "Вместе".











