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Желтые ленты, патриотические листовки и надписи в оккупированном Крыму. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Активисты движения "Желтая Лента" распространили в оккупированных Симферополе, Феодосии и Ялте более 400 листовок, нарисовали граффити и развесили новые желтые ленты.

Об этом сообщают в телеграм-канале движения, передает Цензор.НЕТ.

Рашисты понимают неизбежность своего поражения, поэтому имеем для них только один совет - собирайте свои вещи и уезжайте из Украины! Потому что Крым – это Украина! Ибо мы на своей земле.

"Мы благодарим наших активистов за сопротивление решиской оккупации и призываем всех проживающих на временно оккупированной территории Украины - присоединяться к нашему движению через чат-бот "ВМЕСТЕ", - говорится в сообщении.

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Для того чтобы стать частью движения, необходимо распечатать плакаты, распространить их по городу, сфотографировать и отправить через чат-бот "Вместе".

Желтые ленты, патриотические листовки и надписи в оккупированном Крыму 01
Желтые ленты, патриотические листовки и надписи в оккупированном Крыму 02
Желтые ленты, патриотические листовки и надписи в оккупированном Крыму 03
Желтые ленты, патриотические листовки и надписи в оккупированном Крыму 04
Желтые ленты, патриотические листовки и надписи в оккупированном Крыму 05
Желтые ленты, патриотические листовки и надписи в оккупированном Крыму 06
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до войны в крыму жило украинцев и татар 1\3 всего населения.отнемите среди них 50%предателей.из оставшихся 50% еще 80%пенсионеров(которым ***** при какой власти жить) и из оставшихся 20% от 50%,процентов 20% которые поддерживают Украину,но боятся даже пукнуть в сторону кацабов.На весь крым может человек 50 наберется активных патриотов,готовых на реальные дела.И они все разрознены и не знают друг-друга.Вывод--рабы ждут смены хозяев,но очень переживают и боятся перемен,и правильно делают,потому,что много таких как я. А я за полное уничтожение росии и ее населения и всего что принадлежало росии больше 3х лет.Это испорченный материал,ниначто не пригодный,даже на корм рыбам, все прогнившие,заражены всякими вирусами и мутациями.Это не люди!!!хоть и очень похожи на людей.
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11.01.2023 14:40 Ответить
Звідки така статистика? Ще і хтось лайкає...
В Криму була і є велика підтримка України серед кримчан різних національностей. Знаю, оскільки і сам жив раніше в Криму і підтримую спілкування з кримчанами.
Про рабів- це, мабуть, Ви про себе написали? Величезна кількість кримчан не є рабами, і їх ніхто не питав, чи хочуть вони до росії. Подивіться в інтернеті фото і відео багатотисячних демонстрацій кримчан (і далеко не тільки татар) проти окупації росією, а не вкидайте свою дезінформацію.
Крим є Україною, і багато кримчан хочуть бути тільки з Україною.
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11.01.2023 22:27 Ответить
 
 