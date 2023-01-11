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Рашисты обстреляли Курахово, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Очередной обстрел Курахова в Донецкой области произвели россияне сегодня в полдень.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"К счастью, обошлось без пострадавших, однако есть разрушения. Прямым попаданием повреждено админздание и общественный туалет, частично повреждена жилая 5-этажка и коллектор. Также есть попадание на территорию предприятия - технологический процесс не прекращен. Ежедневно россияне совершают все новые и новые военные преступления в Донецкой области. Все тщательно документируем. За все будут отвечать!", - говорится в сообщении.
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Буба Бубченко
показать весь комментарий11.01.2023 15:06 Ответить Мне нравится 0
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