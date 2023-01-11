Рашисты обстреляли Курахово, - ОВА. ФОТОрепортаж

Очередной обстрел Курахова в Донецкой области произвели россияне сегодня в полдень.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"К счастью, обошлось без пострадавших, однако есть разрушения. Прямым попаданием повреждено админздание и общественный туалет, частично повреждена жилая 5-этажка и коллектор. Также есть попадание на территорию предприятия - технологический процесс не прекращен. Ежедневно россияне совершают все новые и новые военные преступления в Донецкой области. Все тщательно документируем. За все будут отвечать!", - говорится в сообщении.

Также читайте: Из-за вражеской атаки в Херсоне загорелся перинатальный центр, - ОВА















