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Зеленский (16541) Львов (4431) Дуда (640) Науседа Гитанас (192)

Зеленский встречается с Дудой и Науседой во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский во Львове встречается с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"С первых дней полномасштабного вторжения мы чувствуем поддержку наших братских народов Польши и Литвы. Благодарю Анджея Дуду и Гитанаса Науседу за визит. Благодарю за помощь нашему народу!" - отметил Зеленский.

Зеленский встречается с Дудой и Науседой во Львове 01
Зеленский встречается с Дудой и Науседой во Львове 02
Зеленский встречается с Дудой и Науседой во Львове 03
Зеленский встречается с Дудой и Науседой во Львове 04

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Топ комментарии
+16
Нашим братам- сусідам велика подяка за все
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11.01.2023 16:08
+11
А Елдак где? В Киеве остался или фотографирует?
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11.01.2023 16:02
+8
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11.01.2023 16:09
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А Елдак где? В Киеве остался или фотографирует?
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11.01.2023 16:02 Ответить
Квіти ше ложить...
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11.01.2023 16:09 Ответить
Нашим братам- сусідам велика подяка за все
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11.01.2023 16:08 Ответить
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11.01.2023 16:09 Ответить
Це вже краще а ніж бажання пошукати миру ''десь'' в *уйла!
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11.01.2023 16:26 Ответить
respect литовцям та полякам
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11.01.2023 16:30 Ответить
Раз Дуда приехал,значит с ,"подарками"... для Мавзолейных Шизофреников 💥💥💥
Вангую...типа танки ✊или ...самолеты...💪✊👍
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11.01.2023 16:35 Ответить
Зеля создал свою чвк...но не Вагнер а дЕмрак...
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11.01.2023 16:37 Ответить
Де обігрів рук і ніг нашим воїнам??!!
Це ж не танки!!
Слава ЗСУ!!
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11.01.2023 16:55 Ответить
Сраний манекен.
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11.01.2023 17:33 Ответить
Классно, что такие встречи проводятся значит Запад за нас не забывает и помогает. Интересно в каком отеле они встречались, наверное в этом https://swiss-hotel.lviv.ua/uk/ Зеленский в нем любит останавливаться, уж очень там комфортно и центр Львова все же.
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28.01.2023 17:40 Ответить
 
 