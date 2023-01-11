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Зеленский встречается с Дудой и Науседой во Львове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский во Львове встречается с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"С первых дней полномасштабного вторжения мы чувствуем поддержку наших братских народов Польши и Литвы. Благодарю Анджея Дуду и Гитанаса Науседу за визит. Благодарю за помощь нашему народу!" - отметил Зеленский.
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Вангую...типа танки ✊или ...самолеты...💪✊👍
Це ж не танки!!
Слава ЗСУ!!