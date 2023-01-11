РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17560 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
12 594 73
война (46763) волонтеры (2544) Юсупова (155)

На Востоке очень тяжелые бои и морозы до -18: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и других необходимых вещей для воинов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением для фронта раций, дронов и дальномеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На Востоке очень тяжелые бои и морозы до -18: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и других необходимых вещей для воинов 01

"Люди, на направлении Бахмут, Соледар, Кременная, продолжаются оооооочень тяжелые бои!! Кровопролитные бои с сотнями погибших и раненых. И очень холодно, морозы до -18. Услышьте! Смс о помощи приходят одна за другой, посылки на фронт отправляем каждый день.

Завтра нужно выкупить еще 4 рации Моторола – 105 тыс. грн на пять бойцов одна рация. Нужно три дальномера – каждый 18 900 грн, тактические теплые перчатки 32 штуки и два дрона Мавик 3 Комбо по 114 тыс. грн", – сообщила волонтер.

На Востоке очень тяжелые бои и морозы до -18: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и других необходимых вещей для воинов 02

Юсупова также отчиталась о расходах ранее собранных средств:

"За несколько дней выкупила 8 раций Моторола – 206 200 грн, два тепловизора – 103 тыс. грн, тактические перчатки 22 пары – 12 тыс. грн, прицел – 32 тыс. грн, лекарства – 9 тыс. грн, еще идут бинокли и дальномеры. Очень прошу помогать у кого есть возможность".

Смотрите также: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и тепловизоров для фронта. ФОТО

На Востоке очень тяжелые бои и морозы до -18: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и других необходимых вещей для воинов 03

На Востоке очень тяжелые бои и морозы до -18: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и других необходимых вещей для воинов 04
На Востоке очень тяжелые бои и морозы до -18: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и других необходимых вещей для воинов 05
На Востоке очень тяжелые бои и морозы до -18: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и других необходимых вещей для воинов 06
На Востоке очень тяжелые бои и морозы до -18: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и других необходимых вещей для воинов 07

Реквизиты для помощи:

Пайпал [email protected]

5168752017223390 приват

5375411504293973 Монобанк

UA753220010000026204306753142

На Востоке очень тяжелые бои и морозы до -18: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и других необходимых вещей для воинов 08Ссылка на Банку https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

На Востоке очень тяжелые бои и морозы до -18: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и других необходимых вещей для воинов 09Номер карточки Банки 5375 4112 0025 4253і
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+31
***
Мороз з'їдає пальців шкіру,
Прилип на груди автомат,
Вже загубив слова про Віру,
Крізь зуби тільки чортів мат.

Холодне лезо ріже спину,
Примерзла до щоки сльоза,
Ще й вітер, курва, без зупину
Січе безжально, мов лоза.

Застигли, як в бетоні, берці,
В полоні не ворушать слід,
Гаряча тільки кров у серці,
Все інше просто - мертвий лід.

Вогнем дуріє клятий ворог,
Від жару тільки сніг хрипить,
Та сохне в автоматі порох,
Та в жилах лише лють кипить.

Я не боюсь гармат пожежі,
Я вже давно забув про страх,
Для духу - не існують межі,
Характер - не згорає в прах.

Дивуйтесь, паничі, в Європі,
Дурійте, кляті москалі,
Я не замерз! Я тут! В окопі!
Зігрітий з рідної землі!

Автор: волонтер Василь Ковтун.
показать весь комментарий
11.01.2023 17:05
+26
Допоможемо звичайно
показать весь комментарий
11.01.2023 17:04
+17
Допоміг! Здоров'я бійцям та перемог!
показать весь комментарий
11.01.2023 17:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Допоможемо звичайно
показать весь комментарий
11.01.2023 17:04 Ответить
ви б краще перевірили цю притулу2
показать весь комментарий
11.01.2023 20:41 Ответить
Волонтерка Юсупова, на мій погляд дає більше допомоги війську, як приліпала-притула.
показать весь комментарий
11.01.2023 22:50 Ответить
Та то нічьо-важна шо у верховній зраді тепло...
показать весь комментарий
11.01.2023 17:05 Ответить
***
Мороз з'їдає пальців шкіру,
Прилип на груди автомат,
Вже загубив слова про Віру,
Крізь зуби тільки чортів мат.

Холодне лезо ріже спину,
Примерзла до щоки сльоза,
Ще й вітер, курва, без зупину
Січе безжально, мов лоза.

Застигли, як в бетоні, берці,
В полоні не ворушать слід,
Гаряча тільки кров у серці,
Все інше просто - мертвий лід.

Вогнем дуріє клятий ворог,
Від жару тільки сніг хрипить,
Та сохне в автоматі порох,
Та в жилах лише лють кипить.

Я не боюсь гармат пожежі,
Я вже давно забув про страх,
Для духу - не існують межі,
Характер - не згорає в прах.

Дивуйтесь, паничі, в Європі,
Дурійте, кляті москалі,
Я не замерз! Я тут! В окопі!
Зігрітий з рідної землі!

Автор: волонтер Василь Ковтун.
показать весь комментарий
11.01.2023 17:05 Ответить
Допоміг! Здоров'я бійцям та перемог!
показать весь комментарий
11.01.2023 17:10 Ответить
молодець !! дохрена насрав , постарався !! іди в спам ***** ! .. ти ще напиши що там + 18 , а не мінус !
показать весь комментарий
11.01.2023 20:52 Ответить
+++
показать весь комментарий
11.01.2023 17:11 Ответить
Ну куди ті закордонні мільйони ідуть що тут така проблема з потрібними речами???? Яка сволота на тих грошах "руки нагріває"???
Може ті закордонні суми напряму на волонтерів направляти, а не в "лапизеленим".
показать весь комментарий
11.01.2023 17:11 Ответить
У вас усіх тільки влада винувата. А те що ті ж дрони живуть в середньому 3 вилети. Поставляють все достатньо, тільки не завжди регулярно дістається все на передову. І значно дешевше.
показать весь комментарий
11.01.2023 18:19 Ответить
Кожна куля живе 1 виліт
показать весь комментарий
11.01.2023 19:32 Ответить
А що ота "влада" зробила для ЗСУ? Чонгар розмінувала! Армію недофінансувала! Ракетну програму згорнула! І вона не винна?!!!
показать весь комментарий
11.01.2023 20:33 Ответить
Ты больной ?Нравится, что Тимошенко п…здит гум. авто, Резниченко полтора миллиарда на любовницу , старух !помощь контейнерами и вагонами Конечно же те ,кто имеет полученные миллиарды !обязан обеспечить моментально ЗСУ.
показать весь комментарий
11.01.2023 21:06 Ответить
Железный 🦠🤢🤖, что тебе лично, дала влада КАЛАМОЯ-д'Ерьмака ? и ВОЙНУ И ПОЗОР
показать весь комментарий
11.01.2023 21:36 Ответить
Нічого, я з Кременчука...часто буваю. Чим тобі допомогти? А на ці справи немає мірила, всі, кожен, як може..хоч 100 грн.
показать весь комментарий
11.01.2023 17:16 Ответить
Агов, то я ж чекаю. Чи то просто...цей во?
показать весь комментарий
11.01.2023 17:27 Ответить
знаю людей з Кременчуга ... всі працюють або мають бізнес ... так що ти або халепа або рашистський бот
показать весь комментарий
11.01.2023 17:29 Ответить
Шось я її зачекався...може електр.графік, так зараз є, батькам телефонував
показать весь комментарий
11.01.2023 17:39 Ответить
НУ ЩО, ТОВАРИСТВО, ХОЧЕТЕ Я ЇЇ ВИРАХУЮ І ЗНАЙДУ???
показать весь комментарий
11.01.2023 18:02 Ответить
Йой, ото буде сміху, якщо виявиться що то "не вона".))
показать весь комментарий
11.01.2023 18:36 Ответить
Так, один чоловік "За", давайте ще хоч два-три, щоб було бажання громади, бо попрацювати доведеться трішки
показать весь комментарий
11.01.2023 18:41 Ответить
ти давно не було в країні мабуть... повернись та вангуй....
показать весь комментарий
11.01.2023 20:39 Ответить
Там де й Спартани і супутники
показать весь комментарий
11.01.2023 17:17 Ответить
Як спеціально для вас. Зрада відміняється?
Притула розповів, скільки і яких дронів придбали "на помсту"
показать весь комментарий
11.01.2023 17:34 Ответить
Дрони на помсту це із свіжих грошей. За попередні гроші ще не відзвітував, байрактари, спутніки, броньовики, жодного акту прийому передачі, чи копіі договорів. З тими помстами буде як з шарками
показать весь комментарий
11.01.2023 20:51 Ответить
Притула - аферіст ще той. Я, до речі, повівся "на помсту"
показать весь комментарий
11.01.2023 22:03 Ответить
Від мене +3к
показать весь комментарий
11.01.2023 17:17 Ответить
треба не тільки грощі збирати а ще й тте що за людські гроші купили розподіляти все між бійцями поріну, і перш за все віддавати у ті підрозділи що на першій лінії - а то я в твіттері бачив відео де в бліндажі чотири (4!) Мавіки на стіні висять, а в той же час на самому передньому краю бійці жаліються що не має дронів
показать весь комментарий
11.01.2023 17:21 Ответить
+
показать весь комментарий
11.01.2023 17:24 Ответить
Їм какаяРазніца? Не вони ж воють. Забезпечували а Захід з волонтерами.
Пліснява, як і родина ВАЗеленських, лише привласнює чужі заслуги та звітує.
показать весь комментарий
11.01.2023 17:42 Ответить
+++
показать весь комментарий
11.01.2023 17:39 Ответить
+++
показать весь комментарий
11.01.2023 17:50 Ответить
+
показать весь комментарий
11.01.2023 17:52 Ответить
за водой ходить -6 и ветер холодно там -18 писец..
показать весь комментарий
11.01.2023 17:58 Ответить
+
показать весь комментарий
11.01.2023 18:03 Ответить
+++
показать весь комментарий
11.01.2023 18:17 Ответить
Тримайтеся хлопці. Післязавтра буде потепління.
показать весь комментарий
11.01.2023 18:27 Ответить
+
показать весь комментарий
11.01.2023 18:41 Ответить
+
показать весь комментарий
11.01.2023 18:51 Ответить
+🇺🇦
показать весь комментарий
11.01.2023 19:12 Ответить
І де ті гроші ?
Бійці роздягнуті.
Пані Наталія давно відомий чесний волонтер, перевірений часом і обставинами.
Яка різниця яке в неї прізвище ?
показать весь комментарий
11.01.2023 20:36 Ответить
Прізвища не мають значення. Але чому "волонтери" не просять все, що потрібно на передовій, під Міністерством Оборони, Фінансів, Економіки, ОП, ...?
показать весь комментарий
11.01.2023 20:50 Ответить
Народ по копійці збирає на армію, а в цей час зелена падоль Тимошенко Кирюша то Порше собі купляє за 4 млн грн, то броньований Крайслер привласнить,який амереканці передали для ЗСУ. Інші зелені хоч скромніші, лише Ягуари купують.
показать весь комментарий
11.01.2023 20:32 Ответить
Резниченко украл полтора миллиарда , д'ерьмак его наградил и ещё дал миллиард
показать весь комментарий
11.01.2023 21:39 Ответить
Кровопролитні бої з сотнями загиблих та поранених І дуже холодно, морози до -18 Почуйте ! Джерело: https://censor.net/ua/p3392669
показать весь комментарий
11.01.2023 20:33 Ответить
/
показать весь комментарий
11.01.2023 20:34 Ответить
Допомагаємо. Я в шоці, держава хоча б щось придбала, хоть ліву лінзу для бінокля, на передок?
показать весь комментарий
11.01.2023 20:44 Ответить
Зроби публічний запит, тобі хтось заважає? Тільки бла-бла-бла.
показать весь комментарий
11.01.2023 21:07 Ответить
А який толк буде від мого публічного запиту? Ти думаєш я не знаю як підарня відписки штампує? Дуже добре знаю, що таке відписка від держави.
показать весь комментарий
11.01.2023 21:30 Ответить
На Полтавщині в'яжемо шкарпетки всі хто вміє .
показать весь комментарий
11.01.2023 20:44 Ответить
Від нас 3000 злотих. Ви взуття тепле закупіть хлопцям, рації то добре, зв'язок, але ноги в теплі то не менш важливо!
показать весь комментарий
11.01.2023 20:45 Ответить
+
показать весь комментарий
11.01.2023 20:45 Ответить
патриётку гадю напоминает
показать весь комментарий
11.01.2023 21:55 Ответить
Бачу пост Юсупової - відправляю 200 гривень
показать весь комментарий
11.01.2023 21:58 Ответить
Панове, а ви в курсі що в нашому війську є командування медичних сил, командування логістики. Медичні сили очолює генералка героїня, а всюди чути : зберіть на ліки, терміновий збір на операцію пораненому, на швидку на фронт, мер м.Коломиї просить людей нести одяг, їжу та сан.гігієну в госпіталь. Здається що має місце кругова порука- весільний міністр мо каже цим командуванням щоб нічого не вимагали в мо а мо у свою чергу не буде вимагати в них
показать весь комментарий
11.01.2023 22:03 Ответить
Просто цікаво,а чим у нас займається міністерство оборони,і особисто міністр?
показать весь комментарий
11.01.2023 22:52 Ответить
+
показать весь комментарий
11.01.2023 23:02 Ответить
+
показать весь комментарий
11.01.2023 23:04 Ответить
вова зеленський явно не бiдна людина в Украiни свою кубишку ще нi разу не вiдкривав для закупiвлi обладнання для ЗСУ ???
ЦЕ БУЛО Б ГАРНИМ ПРИКОЛАДОМ ДЛЯ ВСIХ ОЛIГАРХIВ УКРАIНИ, але нащо, жаба давить?
Не на ЗСУ давав йому бабки Коломойша всi цi роки
показать весь комментарий
14.01.2023 12:46 Ответить
+
показать весь комментарий
20.01.2023 10:42 Ответить
 
 