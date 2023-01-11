На Востоке очень тяжелые бои и морозы до -18: Волонтер Юсупова просит помощи в приобретении раций, дронов и других необходимых вещей для воинов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением для фронта раций, дронов и дальномеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Люди, на направлении Бахмут, Соледар, Кременная, продолжаются оооооочень тяжелые бои!! Кровопролитные бои с сотнями погибших и раненых. И очень холодно, морозы до -18. Услышьте! Смс о помощи приходят одна за другой, посылки на фронт отправляем каждый день.
Завтра нужно выкупить еще 4 рации Моторола – 105 тыс. грн на пять бойцов одна рация. Нужно три дальномера – каждый 18 900 грн, тактические теплые перчатки 32 штуки и два дрона Мавик 3 Комбо по 114 тыс. грн", – сообщила волонтер.
Юсупова также отчиталась о расходах ранее собранных средств:
"За несколько дней выкупила 8 раций Моторола – 206 200 грн, два тепловизора – 103 тыс. грн, тактические перчатки 22 пары – 12 тыс. грн, прицел – 32 тыс. грн, лекарства – 9 тыс. грн, еще идут бинокли и дальномеры. Очень прошу помогать у кого есть возможность".
Реквизиты для помощи:
Пайпал [email protected]
5168752017223390 приват
5375411504293973 Монобанк
UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер карточки Банки 5375 4112 0025 4253і
Пожалуйста, подождите...
Мороз з'їдає пальців шкіру,
Прилип на груди автомат,
Вже загубив слова про Віру,
Крізь зуби тільки чортів мат.
Холодне лезо ріже спину,
Примерзла до щоки сльоза,
Ще й вітер, курва, без зупину
Січе безжально, мов лоза.
Застигли, як в бетоні, берці,
В полоні не ворушать слід,
Гаряча тільки кров у серці,
Все інше просто - мертвий лід.
Вогнем дуріє клятий ворог,
Від жару тільки сніг хрипить,
Та сохне в автоматі порох,
Та в жилах лише лють кипить.
Я не боюсь гармат пожежі,
Я вже давно забув про страх,
Для духу - не існують межі,
Характер - не згорає в прах.
Дивуйтесь, паничі, в Європі,
Дурійте, кляті москалі,
Я не замерз! Я тут! В окопі!
Зігрітий з рідної землі!
Автор: волонтер Василь Ковтун.
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