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"Укроборонпром" наладил за границей серийное производство 82-мм осколочных мин. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Технологии Война в Украине

міни,82-мм

Государственный концерн "Укроборонпром" наладил серийное производство 82-мм минометных выстрелов за рубежом на мощностях одной из стран-членов НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом концерн сообщает в телеграме.

"Усовершенствованная Укроборонпромом мина в разы лучше штатной. Количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишеневой обстановки, в 2-2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина. Размеры и форма осколков также лучше, чем штатные", – говорится в сообщении.

Укроборонпром наладил за границей серийное производство 82-мм осколочных мин 01

Отмечается, что согласно стандарту при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 метров, должно достигать 198, на расстоянии 10 метров – 70, а на расстоянии 15 метров – 41 единиц. У боеприпаса, усовершенствованного специалистами предприятий Укроборонпрома, это 460, 140 и 69 осколков соответственно.

Артиллерийская осколочная мина 82-мм предназначена для поражения живой силы врага из миномета на расстоянии до 4500 метров.

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Укроборонпром наладил за границей серийное производство 82-мм осколочных мин 02

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Топ комментарии
+17
Хорошая новость. Надеюсь начнут производить и другие виды вооружений и аммуниции.
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11.01.2023 17:46
+10
Можливо вже виробляють, але хто ж нам те скаже? Базіки зараз гірше за зрадників.
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11.01.2023 18:26
+9
Файна новина)
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11.01.2023 17:48
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Хорошая новость. Надеюсь начнут производить и другие виды вооружений и аммуниции.
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11.01.2023 17:46 Ответить
Можливо вже виробляють, але хто ж нам те скаже? Базіки зараз гірше за зрадників.
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11.01.2023 18:26 Ответить
Давно пора налагодити Нептуна по наземним цілям і виключити кацапські аеродроми

і то негайно!
бо кацапи розробляють комплект до плануючої бомби, такий, як американський
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11.01.2023 18:48 Ответить
Ракетою, що призначена проти кораблів, довбати бетон? У пана багато зайвих грошей?
Кацапи тільки ржати з нас будуть, якщо ми дуже дорогими ракетами будемо бити по їх аеродромах. Так й у Нептуна дальність геть не та.
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11.01.2023 23:11 Ответить
яркий бетон довбали в Саках?
а з десяток кацапських самольотів згоріло
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11.01.2023 23:31 Ответить
Файна новина)
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11.01.2023 17:48 Ответить
Дуже гарна новина. Але все повільно рухається не так як хочеться
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11.01.2023 17:48 Ответить
Польша дает роту кошек, а Британия Челеджеры 2
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11.01.2023 17:55 Ответить
дальше наверное финские товарищи иннициативу поддержат.
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11.01.2023 18:27 Ответить
таварищ Шольц это не товарищ Кац,

Шольц будет сдаваться последним 😂
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11.01.2023 18:50 Ответить
Треба чітко розрізняти виробництво зброї (мін 82мм) за кордоном, на площах наших союзників та продаж зброї (мін 82мм) зі складів, які лишилися ще з часів "варшавського договору". Не дивно буде згодом дізнатися, що шоумени з ОПи видали одне за інше, не кліпнувши оком. Хоча, насправді, це два принципово різних підходи до озброєння нашої Армії.
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11.01.2023 19:26 Ответить
Треба використовувати обидва підходи, вони не виключають один одного.
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11.01.2023 20:25 Ответить
Це не Укроборонпром налагодив виробництво, а іноземці почали виробляти і продавати нам потрібні снаряди. Таке собі досягнення.
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11.01.2023 19:33 Ответить
звичайно, що так і є! у нас навіть з Судану міни є, про Пакістан на днях сказали
Ці тільки пи...дити вміють та кривлятися
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11.01.2023 20:17 Ответить
Цікаво а 152 мм снаряди так само "виробляє" Укроборонпром за кордоном?
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11.01.2023 20:29 Ответить
Всего одна номенклатура? Одна мина ?!

за 10 месяцев войны государственная компания Укроборомпром смогла сделать???!!!

И это большой прогресс?

Ведь этот готовый оборонный концерн! С наработками за десятки лет!
С гос финансированием. С кадрами. С возможностью быстро разместить производство в странах союзниках.

И это все его достижения?!
Слов НЕТ.

Где ракеты? Где дроны? Где все остальное?
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11.01.2023 20:45 Ответить
поковыряй асфальт, где-то под ним.
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11.01.2023 21:38 Ответить
добра новина.

Для кіпішних напишу - ну не будуть же нам усім прямо прес-конференцію збирати і відчитуватись, що і де виробляють чи почали виробляти. Майте хоча б трішки мізків. Що вже можна казати чи в принципі казати - скажуть, повідомлять, натякнуть...
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11.01.2023 21:20 Ответить
УКРОБОРОНПРОМ!!!!!!!@РЖУ НЕ МОГУ!!!!ЦЕНЗОР ПИШИ ПО НОРМАЛЬНОМУ!!!!
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11.01.2023 22:41 Ответить
УКРООБОРОНПРОМ!!!
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11.01.2023 22:43 Ответить
Укроборонпром нічого не налагоджує і нічого не виробляє. Укроборонпром - це паразитична корупційна прокладка, створена Сашею Януковичем для добивання української оборонної галузі і окрім цієї задачі ця прокладка більше ні на що не здатна.
Якщо хтось щось виробляє чи налагодив - то це не Укроборонпром, у якому немає жодного спеціаліста-оружейника і жодного інженера, а конкретне підприємство оборонки, що виплачує дань за те, щоб чинуші Укроборонпрому могли привласнити собі чужі досягнення і вкрасти собі ще грошенят.
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11.01.2023 23:07 Ответить
 
 