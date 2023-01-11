"Укроборонпром" наладил за границей серийное производство 82-мм осколочных мин. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Технологии Война в Украине
Государственный концерн "Укроборонпром" наладил серийное производство 82-мм минометных выстрелов за рубежом на мощностях одной из стран-членов НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом концерн сообщает в телеграме.
"Усовершенствованная Укроборонпромом мина в разы лучше штатной. Количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишеневой обстановки, в 2-2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина. Размеры и форма осколков также лучше, чем штатные", – говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно стандарту при разрыве штатной мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 метров, должно достигать 198, на расстоянии 10 метров – 70, а на расстоянии 15 метров – 41 единиц. У боеприпаса, усовершенствованного специалистами предприятий Укроборонпрома, это 460, 140 и 69 осколков соответственно.
Артиллерийская осколочная мина 82-мм предназначена для поражения живой силы врага из миномета на расстоянии до 4500 метров.
Пожалуйста, подождите...
і то негайно!
бо кацапи розробляють комплект до плануючої бомби, такий, як американський
Кацапи тільки ржати з нас будуть, якщо ми дуже дорогими ракетами будемо бити по їх аеродромах. Так й у Нептуна дальність геть не та.
а з десяток кацапських самольотів згоріло
Шольц будет сдаваться последним 😂
Ці тільки пи...дити вміють та кривлятися
за 10 месяцев войны государственная компания Укроборомпром смогла сделать???!!!
И это большой прогресс?
Ведь этот готовый оборонный концерн! С наработками за десятки лет!
С гос финансированием. С кадрами. С возможностью быстро разместить производство в странах союзниках.
И это все его достижения?!
Слов НЕТ.
Где ракеты? Где дроны? Где все остальное?
Для кіпішних напишу - ну не будуть же нам усім прямо прес-конференцію збирати і відчитуватись, що і де виробляють чи почали виробляти. Майте хоча б трішки мізків. Що вже можна казати чи в принципі казати - скажуть, повідомлять, натякнуть...
Якщо хтось щось виробляє чи налагодив - то це не Укроборонпром, у якому немає жодного спеціаліста-оружейника і жодного інженера, а конкретне підприємство оборонки, що виплачує дань за те, щоб чинуші Укроборонпрому могли привласнити собі чужі досягнення і вкрасти собі ще грошенят.