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Украина получила от Норвегии 10 мостов для освобожденных территорий. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украина получила от Норвегии 10 мостов, установленных на деоккупированных территориях.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

Украина получила от Норвегии 10 мостов для освобожденных территорий 01

Это временные конструкции, предназначенные для передвижения тяжелых транспортных средств – грузовиков с гуманитарной помощью, карет скорой помощи, пожарных авто, ремонтных бригад и другого транспорта.

Украина получила от Норвегии 10 мостов для освобожденных территорий 02
Украина получила от Норвегии 10 мостов для освобожденных территорий 03

Норвегия стала третьей страной, передавшей Украине гуманитарную помощь на восстановление инфраструктуры. Ранее временные мосты поступили из Чехии и Франции.

В скором времени "Укравтодор" ждет мосты от Швеции и еще одну партию чешских временных переправ.

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Щиро дякуємо.
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11.01.2023 19:45 Ответить
так то воно так.
а тут ще на днях новина була - фіни подарували броньовані будиночки-контейнера для наших рятівників...
звісно ж дякуємо, а самі вивозимо міліони тон стального прокату - порізати швелєра і зібрати в конструкції у наших сталевих баронів руки не доходят
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11.01.2023 20:03 Ответить
Вивозять за гроші. А швелера різати- витрати. Давайте будемо реалістами. У якості допомоги- зроблять, якщо буде звернення.
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11.01.2023 20:17 Ответить
Куди і як вивозимо?
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11.01.2023 20:35 Ответить
гарно маскалів вішати на цих мостах-довго гойдатися будуть
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11.01.2023 19:54 Ответить
 
 