Украина получила от Норвегии 10 мостов для освобожденных территорий. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Украина получила от Норвегии 10 мостов, установленных на деоккупированных территориях.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.
Это временные конструкции, предназначенные для передвижения тяжелых транспортных средств – грузовиков с гуманитарной помощью, карет скорой помощи, пожарных авто, ремонтных бригад и другого транспорта.
Норвегия стала третьей страной, передавшей Украине гуманитарную помощь на восстановление инфраструктуры. Ранее временные мосты поступили из Чехии и Франции.
В скором времени "Укравтодор" ждет мосты от Швеции и еще одну партию чешских временных переправ.
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а тут ще на днях новина була - фіни подарували броньовані будиночки-контейнера для наших рятівників...
звісно ж дякуємо, а самі вивозимо міліони тон стального прокату - порізати швелєра і зібрати в конструкції у наших сталевих баронів руки не доходят