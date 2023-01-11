Съездом судей избраны пять новых членов Высшего совета правосудия. ФОТО

Во время XIX внеочередного съезда судей Украины избраны пять членов Высшего совета правосудия по квотам от судов разных юрисдикций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета судей Украины.

Избранными членами ВСП по результатам тайного голосования стали:

Котелевец Алла Викторовна - судья Харьковского апелляционного суда;

Усик Григорий Иванович – судья Кассационного гражданского суда в составе ВС;

Сасевич Александр Михайлович – судья Львовского окружного административного суда";

Бокова Юлия Валерьевна – судья Хозяйственного суда Донецкой области;

Попикова Ольга Владимировна – судья Северного апелляционного хозяйственного суда.

Отмечается, что новоизбранные члены Высшего совета правосудия приняли присягу.

Читайте также: Послы G7 призывают назначить 8 новых членов Высшего совета правосудия