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Съездом судей избраны пять новых членов Высшего совета правосудия. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Во время XIX внеочередного съезда судей Украины избраны пять членов Высшего совета правосудия по квотам от судов разных юрисдикций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета судей Украины.

Съездом судей избраны пять новых членов Высшего совета правосудия 01

Избранными членами ВСП по результатам тайного голосования стали:

  • Котелевец Алла Викторовна - судья Харьковского апелляционного суда;
  • Усик Григорий Иванович – судья Кассационного гражданского суда в составе ВС;
  • Сасевич Александр Михайлович – судья Львовского окружного административного суда";
  • Бокова Юлия Валерьевна – судья Хозяйственного суда Донецкой области;
  • Попикова Ольга Владимировна – судья Северного апелляционного хозяйственного суда.

Отмечается, что новоизбранные члены Высшего совета правосудия приняли присягу.

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Топ комментарии
+8
От ******** все, или кроме одного?
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11.01.2023 21:14
+7
Судья Бокова, ее дочь и родители часто посещали временно оккупированный Крым после марта 2014 года. ( более 200 раз) Она и ее близкие родственники владеют имуществом на временно оккупированной территории.
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11.01.2023 21:14
+7
Думаю на них не где клейма ставить.
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11.01.2023 21:15
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Обрали собі кришу. Прозоро та неупереджено.
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11.01.2023 21:03 Ответить
Тому з'їзду чогось не вистачало... Мабуть Хаймарсу якогось...
І була б радість всенародна...
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11.01.2023 21:36 Ответить
захребетників добавилось !!ці вже перемогу наблизять ...
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11.01.2023 21:07 Ответить
Надіюсь, усі ПДР, колишні риги, любітєлі русскаґо міра і хабарники?
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11.01.2023 21:08 Ответить
Буде прикро, якщо помилився...
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11.01.2023 21:15 Ответить
Почекаємо на аналіз цих осіб від компетентних людей
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11.01.2023 21:11 Ответить
Судья Бокова, ее дочь и родители часто посещали временно оккупированный Крым после марта 2014 года. ( более 200 раз) Она и ее близкие родственники владеют имуществом на временно оккупированной территории.
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11.01.2023 21:14 Ответить
От ******** все, или кроме одного?
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11.01.2023 21:14 Ответить
Думаю на них не где клейма ставить.
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11.01.2023 21:15 Ответить
дЕрмак с Татаровым усьо паришали... кресло Судьи стоит миллионов 100 авансом...
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11.01.2023 21:15 Ответить
теперь шайка портнова выглядит так...
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11.01.2023 21:18 Ответить
Суд в Запорожье отпустил авторитета Смотрящего Анисимова без аванса...🤣Анисим крутой чувак среди братвы...
Ничего не меняется в Иерархии Леонид Данилыча...🤣
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11.01.2023 21:20 Ответить
Ой..звыняйте у нас же Зеля начальник..а не Данилыч
.🤣🤣🤣
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11.01.2023 21:23 Ответить
І чому мене нудить, коли я дивлюсь на них…
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11.01.2023 21:27 Ответить
11 июня 2015 года Высший хозсуд решил, что у компании братьев Клюевых нет кредитных обязательств перед государством на 230 млн евро.

Председательствующий судья Алексей Евсиков, судьи Ольга Кролевец, Ольга Попикова.

Полученной взятки Ольге Попиковой хватит не только для ее детей, но и для внуков!
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11.01.2023 21:48 Ответить
Ще й з'ясується, що серед них гражданє з кацапськими пашпортами
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11.01.2023 22:11 Ответить
Судебная мафия Портнова-Вовка-Татарова выбрала своих представителей? Все - долларовые миллионеры с недвижимостью в Европе и россии, и с российскими паспортами, и с агентурными кличками от ФСБ? Почти у всех украинских судей так.
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11.01.2023 22:20 Ответить
Чомусь здається що харківська і донецька судді васали портнова-татарова, хоча їх зовсім не знаю. В тому болоті нормальна людина просто не виживе.
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11.01.2023 22:33 Ответить
то ми скасовуємо раду правосуддя чи обираємо???
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11.01.2023 22:42 Ответить
Без Шабуніна хрін розберешся у цьому корупційному болоті.
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11.01.2023 23:38 Ответить
без донецького суду ніяк. у львові купа суддів з донецька перевелись. на пішли визволяти бамбас. ублюдки
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12.01.2023 00:08 Ответить
ПОХ. Нехай потішаться. Все одно скоро всіх за кораблем.
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12.01.2023 00:27 Ответить
Ох тяжко в це віриться еліта вся в нульових окопах і Європа з Америкою це бачать і тому не дуже пригортають нас до себе.
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12.01.2023 08:54 Ответить
 
 