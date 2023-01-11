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Съездом судей избраны пять новых членов Высшего совета правосудия. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Во время XIX внеочередного съезда судей Украины избраны пять членов Высшего совета правосудия по квотам от судов разных юрисдикций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета судей Украины.
Избранными членами ВСП по результатам тайного голосования стали:
- Котелевец Алла Викторовна - судья Харьковского апелляционного суда;
- Усик Григорий Иванович – судья Кассационного гражданского суда в составе ВС;
- Сасевич Александр Михайлович – судья Львовского окружного административного суда";
- Бокова Юлия Валерьевна – судья Хозяйственного суда Донецкой области;
- Попикова Ольга Владимировна – судья Северного апелляционного хозяйственного суда.
Отмечается, что новоизбранные члены Высшего совета правосудия приняли присягу.
Топ комментарии
+8 Бенина Мама
показать весь комментарий11.01.2023 21:14
+7 Vadim Smirnoff
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+7 Саша Пончик
показать весь комментарий11.01.2023 21:15
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І була б радість всенародна...
Ничего не меняется в Иерархии Леонид Данилыча...🤣
.🤣🤣🤣
Председательствующий судья Алексей Евсиков, судьи Ольга Кролевец, Ольга Попикова.
Полученной взятки Ольге Попиковой хватит не только для ее детей, но и для внуков!