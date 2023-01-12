РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16967 посетителей онлайн
Новости Фото СпортЗа рубежом
4 511 18
Канада (1890) сборная Украины (268) хоккей (127) студенты (629)

Студенческая сборная по хоккею победоносно завершила первый в истории независимой Украины тур по Канаде. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Спорт За рубежом

Студенческая сборная по хоккею победно завершила первый в истории независимой Украины тур по Канаде, средства от продажи билетов будут переданы благотворительному фонду CUF в поддержку развития украинского хоккея и на гуманитарные цели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Студенческая сборная по хоккею победоносно завершила первый в истории независимой Украины тур по Канаде 01

Финальный матч благотворительного турне Hockey Can't Stop Tour хоккеисты сыграли на 15-тысячной арене клуба НХЛ "Виннипег Джетс" 9 января, выиграв со счетом 5:1.

За игрой наблюдали более 10 тысяч зрителей, в том числе представители диаспоры и украинцы, вынужденные покинуть дома после полномасштабного вторжения.

Студенческая сборная по хоккею победоносно завершила первый в истории независимой Украины тур по Канаде 02

Студенческая сборная по хоккею победоносно завершила первый в истории независимой Украины тур по Канаде 03

Все четыре матча были благотворительными. Средства от продажи билетов будут направлены в Canada-Ukraine Foundation (CUF) – в поддержку гуманитарных проектов в Украине, а также помощь молодым хоккеистам и восстановление разрушенных арен.

Этот тур стал возможным благодаря инициативе группы Canadian Friends of Hockey in Ukraine (CFHU) и коллаборации с Федерацией Хоккея Украины, благотворительным фондом CUF, фондом "Украинская хоккейная мечта".

Спонсорами турне выступили канадские компании Tim Hortons, Sobey's, Bell, Sporting Life. Поддержал событие известный канадский хоккейный комментатор Горд Миллер. Среди волонтеров группы Canadian Friends of Hockey in Ukraine многие бывшие игроки НХЛ. К примеру, бывший игрок Вейн Бабич, которой уже пять лет вместе с волонтерами CFHU отправляет хоккейное снаряжение молодежным командам в Украине.

Читайте также: Сборная Украины по фехтованию отказалась выходить на бой с РФ. Возглавляемая россиянином Уcмановым Федерация засчитала им техническое поражение. ВИДЕО

"Несмотря на развитие молодежного хоккея в Украине, наша цель была также привлечь внимание к событиям в Украине. Именно накануне первой игры россияне уничтожили ледовую арену в Дружковке, весной была разбомблена Мариупольская ледовая арена, позже в Северодонецке. Все это молодые хоккеисты рассказывали канадской аудитории. И это очень важно, потому что дает понимание, в каких условиях тренируются украинские игроки", - комментирует координатор тура и член наблюдательного совета CUF Олеся Луцив-Андреевич.

Благодаря продаже билетов и фандрейзинговой кампании в течение четырех игр было собрано около 1,5 миллиона канадских долларов. Часть этих средств будет использована в помощь Федерации Хоккея Украины, поддержку молодых игроков и покупку оборудования. Вторая часть пойдет на проекты CUF в Украине – закупку пищи, лекарств и генераторов.

Украинская студенческая команда играла против университетов Альберты и Саскачевана в Калгари, Эдмонтоне и Реджине, прежде чем сыграть с Бизонами в четвертой и последней игре. Затем они отправятся на зимние Всемирные студенческие игры 2023 года в Лейк-Плэсиде, штат Нью-Йорк.

Четыре игры в Канаде стали финальным этапом подготовки перед стартом украинской команды на Всемирной универсиаде-2023 в американском Лейк-Плэсиде.

Этот тур – первый за все годы независимой Украины. Хотя подобные турне в США и Канаду практиковались киевским "Соколом" и харьковским "Динамо" в 80-х годах прошлого столетия.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
В 1922 году Петлюра отправил в тур по США Украинский народный хор. Тогда уже было ясно, шо Украина проиграла войну за Независимость. С тех пор Щедрик поют во всех странах Мира.
показать весь комментарий
11.01.2023 21:58
+6
Ти особисто їх там зустрічатимеш?
показать весь комментарий
11.01.2023 21:45
+3
юным спортсменам,похоже,до сракы берцы с бронежилетами...
боря колесников торбу шайб им прикупит...
показать весь комментарий
11.01.2023 21:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
юным спортсменам,похоже,до сракы берцы с бронежилетами...
боря колесников торбу шайб им прикупит...
показать весь комментарий
11.01.2023 21:34 Ответить
Якщо б ти був хоч трішки обізнаний в українському хокею, то знав би що той боря ніякого відношення до збірних немає ще з осені 2021 року, коли відізвав із закордонного турніру збірної гравців свого донбасу та решти своїх кишенькових клубів. А зараз того донбасу, та й решти бориних клубів просто не існує.)) Тай питання де сам боря.)
показать весь комментарий
11.01.2023 21:55 Ответить
Здоровый хлопци, надеюсь после тура Канадой они совершат тур в Бахмут, в составе ВСУ.
показать весь комментарий
11.01.2023 21:36 Ответить
Ти особисто їх там зустрічатимеш?
показать весь комментарий
11.01.2023 21:45 Ответить
Я нет, а мои два сына с довольствием и их и тебя там встретят.
показать весь комментарий
12.01.2023 06:53 Ответить
А вы пока что занесете миллион долларов на покупку генераторов для Украины?
показать весь комментарий
11.01.2023 23:56 Ответить
Пока я буду зарабатывать этот миллилн, вы сами не хотите в турне под Бахмут и Соледар проскочить? Или дорога слишком далека из штатов?
показать весь комментарий
12.01.2023 06:57 Ответить
Очень символично. У одной команды форма желтая, у другой - синяя. Один народ - две страны.
показать весь комментарий
11.01.2023 21:45 Ответить
Всем людям виден. А дикая русня все еще верит своему фюреру.
показать весь комментарий
11.01.2023 22:20 Ответить
В 1922 году Петлюра отправил в тур по США Украинский народный хор. Тогда уже было ясно, шо Украина проиграла войну за Независимость. С тех пор Щедрик поют во всех странах Мира.
показать весь комментарий
11.01.2023 21:58 Ответить
А вы тоже из окопа, на морозе пишете? Вроде бы всеобщей мобилизации в Украине еще не объявляли. Вроде как представитель Генштаба ВСУ говорил, что - "мобилизуем тех, кто нужен в данный момент".
показать весь комментарий
12.01.2023 00:00 Ответить
Круто. Здесь ещё написали что украинцы элегантно пнули Овцу (урода Овечкина) за любовь к пуйлу.
показать весь комментарий
11.01.2023 21:53 Ответить
Похер мне пуйло,но Овечкин обладатель Кубка Стэнли 2018 года и трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014),а ты по ходу и есть зверь по имени овца🤣🤣🤣
показать весь комментарий
11.01.2023 22:54 Ответить
кацапе, твой авечкин - выродок подмахивающий ху.лу. Этого не прикрыть никакими медалями и кубками.
показать весь комментарий
11.01.2023 23:58 Ответить
Овечкин не мой,у него есть родители,а ты кто,украинец,если да то будь ласка спилкуйся украинскою,а по другому пишов ты нахер москалику.
показать весь комментарий
12.01.2023 04:21 Ответить
Пшёл нах кассаб! С вами разговоры давно закончились.
показать весь комментарий
12.01.2023 04:35 Ответить
 
 