Студенческая сборная по хоккею победоносно завершила первый в истории независимой Украины тур по Канаде. ФОТО

Студенческая сборная по хоккею победно завершила первый в истории независимой Украины тур по Канаде, средства от продажи билетов будут переданы благотворительному фонду CUF в поддержку развития украинского хоккея и на гуманитарные цели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Финальный матч благотворительного турне Hockey Can't Stop Tour хоккеисты сыграли на 15-тысячной арене клуба НХЛ "Виннипег Джетс" 9 января, выиграв со счетом 5:1.

За игрой наблюдали более 10 тысяч зрителей, в том числе представители диаспоры и украинцы, вынужденные покинуть дома после полномасштабного вторжения.

Все четыре матча были благотворительными. Средства от продажи билетов будут направлены в Canada-Ukraine Foundation (CUF) – в поддержку гуманитарных проектов в Украине, а также помощь молодым хоккеистам и восстановление разрушенных арен.

Этот тур стал возможным благодаря инициативе группы Canadian Friends of Hockey in Ukraine (CFHU) и коллаборации с Федерацией Хоккея Украины, благотворительным фондом CUF, фондом "Украинская хоккейная мечта".

Спонсорами турне выступили канадские компании Tim Hortons, Sobey's, Bell, Sporting Life. Поддержал событие известный канадский хоккейный комментатор Горд Миллер. Среди волонтеров группы Canadian Friends of Hockey in Ukraine многие бывшие игроки НХЛ. К примеру, бывший игрок Вейн Бабич, которой уже пять лет вместе с волонтерами CFHU отправляет хоккейное снаряжение молодежным командам в Украине.

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"Несмотря на развитие молодежного хоккея в Украине, наша цель была также привлечь внимание к событиям в Украине. Именно накануне первой игры россияне уничтожили ледовую арену в Дружковке, весной была разбомблена Мариупольская ледовая арена, позже в Северодонецке. Все это молодые хоккеисты рассказывали канадской аудитории. И это очень важно, потому что дает понимание, в каких условиях тренируются украинские игроки", - комментирует координатор тура и член наблюдательного совета CUF Олеся Луцив-Андреевич.

Благодаря продаже билетов и фандрейзинговой кампании в течение четырех игр было собрано около 1,5 миллиона канадских долларов. Часть этих средств будет использована в помощь Федерации Хоккея Украины, поддержку молодых игроков и покупку оборудования. Вторая часть пойдет на проекты CUF в Украине – закупку пищи, лекарств и генераторов.

Украинская студенческая команда играла против университетов Альберты и Саскачевана в Калгари, Эдмонтоне и Реджине, прежде чем сыграть с Бизонами в четвертой и последней игре. Затем они отправятся на зимние Всемирные студенческие игры 2023 года в Лейк-Плэсиде, штат Нью-Йорк.

Четыре игры в Канаде стали финальным этапом подготовки перед стартом украинской команды на Всемирной универсиаде-2023 в американском Лейк-Плэсиде.

Этот тур – первый за все годы независимой Украины. Хотя подобные турне в США и Канаду практиковались киевским "Соколом" и харьковским "Динамо" в 80-х годах прошлого столетия.